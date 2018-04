Předsedou sociální demokracie je sice Jan Hamáček, nejvýbušnější informaci ohledně vyjednávání o vládě s ANO ale včera sdělil místopředseda Jiří Zimola. Vyjádřil se ve chvíli, kdy společně odcházeli z jednání s prezidentem Milošem Zemanem.

"Informovali jsme pana prezidenta, že je docela možné, že předložíme sjezdu ČSSD variantu ukončení jednání s ANO. Pokud se nezmění přístup této strany a Andreje Babiše," oznámil Zimola na nádvoří Pražského hradu.

Svá slova sice sděloval novinářům, ještě více byla ale určena vedení hnutí ANO a také delegátům sobotního sjezdu sociální demokracie. Dvojici v čele ČSSD rychle ubíhá čas, který dostala na vyjednávání o společné vládě za podpory komunistů.

5 míst ve vládě požaduje sociální demokracie, ANO zatím nabízí čtyři. Zda dojde ke kompromisu, bude známo zřejmě během dneška.

Hamáček se Zimolou vědí, že musí v sobotu přinést na sjezd co nejvýhodnější smlouvu pro sociální demokracii, jinak nemohou počítat s tím, že by spolustraníci koaliční vládu podpořili. Byla by to přitom prohra obou mužů v čele strany, protože jak Hamáček, tak Zimola upřednostňují, aby byli sociální demokraté raději ve vládě než v opozici.

Jeden z vysoce postavených členů ČSSD navíc poukázal na to, že nevýhodná dohoda by mohla ohrozit postavení obou mužů v čele ČSSD. "Pokud by si předseda Hamáček nebyl jistý, že dohodu s ANO podpoří delegáti sjezdu, raději navrhne konec jednání s ANO. Neschválení dohody by byla také jeho velká prohra," sdělil tento zdroj, který má informace o vyjednávání.

Další směr vyjednávání mohla naznačit přípravná středeční schůzka mezi zástupci ANO a ČSSD, která ale skončila až po uzávěrce tohoto vydání HN. Její účastníci se ale shodovali, že rozhodující bude až velké čtvrteční jednání obou stran, na které už přiletí z dovolené premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Ten se dosud stavěl proti ústupkům vůči ČSSD. Rozhodně odmítal její požadavky na to, aby jako trestně stíhaný politik nebyl ve vládě, případně aby "dal" levicové straně pět ministerských křesel, včetně vnitra nebo financí.

Teď ale ví, že trpělivost dvojice Hamáček−Zimola vyprchala. Pokud by ukončili jednání, neměl by vítěz podzimních voleb Babiš moc jiných možností, jak získat pro svoji druhou vládu důvěru většiny Poslanecké sněmovny. Zůstali by mu jen komunisté Vojtěcha Filipa a SPD Tomia Okamury, případně předčasné volby, pokud by je odhlasovalo 120 poslanců ve sněmovně.

Ještě před sobotním sjezdem se na Hamáčkovu výzvu sejde v pátek mimořádné zasedání předsednictva strany a posoudí, jak moc či málo jsou nabídky hnutí ANO pro sociální demokraty přijatelné. Navrhnout může i ukončení koaličních jednání. "ANO si vzalo týden na rozmyšlenou. Čekáme, s čím přijde," uvedl k dnešnímu jednání Hamáček.

Zároveň zareagoval na slova místopředsedy ANO Richarda Brabce, který by rád, aby vyjednávání pokračovalo i po sjezdu. "Pokud by ANO chtělo další odklad, obávám se, že to nebude pro ČSSD přijatelné. My chceme slyšet, jaké řešení nám nabízejí, odklad ale není řešení," sdělil šéf sociální demokracie. Konečné rozhodnutí o koalici by mělo být na členech ČSSD, kteří mají hlasovat v referendu.