Z pražského magistrátu a potažmo Prahy jako takové se postupně stal předmět těžkotonážních vtipů. Nelze se divit. Padlá lávka v Troji, uzavírky mostů, katastrofální provedení rekonstrukce žižkovské dopravní tepny, debata o budování metra nebo vlaku na letiště, ze které vzejde nákup dvou (!) nových autobusů… to vše a mnoho dalšího budí ze všeho nejvíc zoufalství. Všichni přitom ještě máme před očima bombastické billboardy dua Babiš−Krnáčová, jak to "prostě" zařídí. Bez čárky jakéhokoliv závazného programu na papíře. Nyní to zní jako velmi černý humor.

Jenže je to vážná věc. Nejen pro Pražany. Při strategické váze Prahy pro vývoj celého Česka je zřejmé, že debakl Prahy by byl debaklem celé země. Praha může Česko vytáhnout mezi dynamické a inovativní státy, nebo srazit do rýsující se technologické zaostalosti a provinčnosti. Úpadek (samo)správy Prahy tak není jen problémem magistrátu, ale také vizitkou vlády, jakož i poslanců a senátorů zvolených v hlavním městě. V nejvyšší vládní i parlamentní politice je Praha bohužel spíše černou ovcí, které se "mydlí schody", než místem, kde je třeba uplatnit spolupráci a synergii přes hrany různých úrovní politiky i různých politických subjektů. Je sice pravda, že dnešní vedení Prahy je obtížný partner. Nicméně skutečná konstruktivní politika začíná právě tam, kde končí bezproblémová názorová shoda. Je třeba racionálně pracovat právě za touto hranicí.

Chybí byty, chybí školky

Praha má možná ještě vážnější problémy než mizernou dopravu na letiště, Žižkov nebo nedostatečné spojení do Modřan či Komořan. Předně je to tikající časovaná bomba dlouhodobé demografické a sociální změny. Rychle roste podíl lidí v postproduktivním věku, kteří ke svému životu potřebují důkladnou síť sociálních služeb, komunitní podporu, přizpůsobenou infrastrukturu i obchodní sítě, stejně jako sociální bydlení. Jenže problém se zdaleka netýká jen osamělých důchodců. Praha má v celostátním měřítku nadprůměrnou kumulaci mladých párů, ale i neúplných rodin a svobodných matek. Přitom trpí dlouhodobě katastrofálním nedostatkem míst v mateřských školách. Oficiálně deklarovaný požadavek, aby ženy měly rovné podmínky v přístupu k zaměstnání plus srovnatelné platy jako muži a současně měly odvahu mít druhé i třetí dítě, vypadá v dnešních pražských podmínkách jemně řečeno nerealisticky.

Praha nepostavila za uplynulé období žádné sociální byty, přičemž v uplynulých dekádách privatizovala skoro veškerý bytový fond městských částí. Nyní nás problém absence dostupného bydlení dostihuje. Nelze si nevšimnout, jak narůstají sociální nerovnosti mezi různými částmi města. Původně otevřená a pro obyvatele sociálně prostupná struktura, která činí Prahu tak výjimečnou, se začíná uzavírat. Pražští politici problém nejenže neřeší, ale nerovnosti svými rozhodnutími o charakteru výstavby dokonce zvýrazňují.

Praktické ignorování problémů města pražskou politikou samozřejmě nevychází ze zlé vůle. Ale spíše z neschopnosti identifikovat ve změti problémů priority, dohodnout se na nich a dokázat je prakticky prosadit. Neschopnost domluvit se byla mezi různými politickými kluby v pražském zastupitelstvu v tomto volebním období chronická a příslovečná. Výsledky nám vystupují plasticky před očima: degenerace pražského centra, absence racionální bytové politiky, neschopnost dostavět obchvat města, neschopnost zlepšit podmínky pro mobilitu Pražanů, likvidace drobné maloobchodní sítě, havarijní stav dlouhodobě neudržované infrastruktury, překotná improvizace při řešení akutních problémů, neproinvestované miliardy.

"Prostě to nezařídili"

Praha přitom dokončuje skoro dvě dekády zanedbávaný Metropolitní plán územního rozvoje a schválila Strategický plán sociálního rozvoje. Zatím ale bohužel nic z toho nepřešlo do aktivit a praktických projektů samosprávy města. Jedním z problémů Prahy je existence bezmála čtyř desítek samospráv větších i menších částí, které ale mají významné slovo v rozvoji celé metropole. Měly by se proto nejen umět dohodnout, ale především si uvědomit, že smysluplný rozvoj Prahy jako celku je klíčový i pro rozvoj jednotlivých částí. Ne vždy se to bohužel daří a v tomto volebním období − i kvůli ne vždy kompetentnímu přístupu vedení města − Prahou cloumaly spíše emoce a často i oprávněné zoufalství.

Bylo by proto dobré, aby všichni ti, kdo budou usilovat o získání křesla v podzimních volbách v některé z pražských samospráv, zmíněné dokumenty prostudovali, aby hned po volbách mohla začít debata, na čem a jak spolupracovat. Lepší spolupráce samospráv všech částí města a nově zvoleného vedení Prahy nás může výrazně posunout dopředu. Cílem kandidujících ale musí být skutečné zlepšení kvality života Pražanů. Nikoliv jen lovení voličů na bombastické sliby, po kterých zase bude za čtyři roky nutné konstatovat: "Prostě to nezařídili."

