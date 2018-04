Maďarsko se před pár lety zapsalo do paměti postavením plotu podél svých jižních hranic. A to ne jen tak nějakého: jde vlastně o ploty dva, vedené ve vzdálenosti pár metrů od sebe, z nichž ten vnější je opatřen ostnatým drátem. Mezi nimi mohou jezdit hlídkové vozy pohraničníků. Donald Trump by mohl závidět.

Ploty nechal postavit premiér Viktor Orbán. To proto, aby za každou cenu zabránil vstupu do Maďarska uprchlíkům, kteří by chtěli pokračovat dál do Německa, ba nedejbože už přímo tady hledat útočiště. Orbán vše doprovodil tím, že takřka po putinovsku zkrotil mnohá média. Kritika, že by bylo přinejmenším lidské pomoci alespoň válečným utečencům ze Sýrie, když jiné země pomohly statisícům Maďarů prchajícím ze země po sovětském potlačení povstání v roce 1956, takřka utichla. A autoritářský Viktor Orbán se vezl na vlně popularity postavené na našlehávání strachu.

Jenže každý populismus se jednou vyčerpá, zvlášť když už delší dobu žádní uprchlíci k Orbánovu plotu neproudí. Ani spřízněná média ve finále moc nepomohou, když pohraničníci vypadají na fotografiích znuděně.

Výmluvný, hojně citovaný ohlas v tomto ohledu vyvolaly únorové lokální volby ve městě Hódmezövásárhely nedaleko trojmezí se Srbskem a Rumunskem. Před čtyřmi letu tu Orbánova strana Fidesz získala 44 procent hlasů. Aby premiér opět vybičoval pocit strachu, polepil začátkem roku město billboardy se slogany o tom, že jiné strany plot − onen "civilizační val, co nás chrání před invazí barbarů" − odstraní. Byla to vlastně varianta volebního plakátu Miloše Zemana s heslem "Stop imigrantům a Drahošovi". Jenže s tím rozdílem, že v Hódmezövásárhely nezabrala. Fidesz si uřízl ostudu v podobě šestnáctiprocentního propadu voličské přízně.

Otázka před nedělními parlamentními volbami proto zní, jestli se země svého premiéra už nabažila, jestli už má plné zuby šovinistických hesel o tom, že se maďarská kultura nesmí mísit s nějakou jinou, a vůbec jeho radikálního odporu vůči otevřenému pohledu na svět. Nebo zda Maďarům Orbánova politika stále vyhovuje a opět se svěří do jeho péče.

Jistě, Orbán má v záloze i jiné argumenty − zejména makroekonomické. Za osm let, co je v čele vlády, se váha státního dluhu zmenšila. Ekonomika roste, platy taktéž. Nezaměstnanost klesla o závratné dvě třetiny, což je vedle celoevropské konjunktury ale dané především jeho programem na zaměstnávání sociálně nejslabších, který spočívá například v tom, že zametají chodníky. Moc si tím sice nevydělají, ale pořád si přijdou na lepší peníze, než kdyby jen seděli doma a pobírali dávky. Ovšem má to háček, na nějž upozorňují odborníci: je krajně sporné tyhle džoby vydávat za opravdová pracovní místa.

Orbán také všemožně zamlčuje, jak moc se hospodářský růst Maďarska odvíjí od evropských dotací.

V neděli bude maďarský premiér nejspíš znovuzvolen, leč s největší pravděpodobností zdaleka ne tak triumfálně jako naposledy. Což bude pro liberály vyznávající zásady otevřené společnosti malá, ale přece jen útěcha.

