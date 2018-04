Takzvané zelené dluhopisy se těší stále většímu zájmu světových investorů. Loni státy, územní celky, nadnárodní instituce a korporace prodaly tyto cenné papíry za více než 150 miliard amerických dolarů. Letos by měla částka podle odhadů organizace Climate Bonds Initiative dosáhnout celosvětově čtvrt bilionu dolarů. Pro porovnání, v roce 2014 to bylo pouze 37 miliard. Výnosy z prodaných dluhopisů jsou investovány do projektů, jež mají za cíl zlepšení životního prostředí.

"Mnoho investorů se zajímá o to, jaký dopad má jejich investice, na co konkrétně jsou peníze využity," uvádí na svém blogu na sociální síti LinkedIn Remy Briand, který má v americké společnosti MSCI na starosti oblast zodpovědného investování. Jde o zhodnocování peněz v cenných papírech společností, které splňují přísná kritéria v oblastech životního prostředí, správy a společenské odpovědnosti.

"A myslím, že i to je částečně důvodem úspěchu zelených dluhopisů. Emitenti musí využít získané peníze na velmi specifické programy," píše Briand. MSCI, v níž pracuje, je jednou z nejvýznamnějších firem sestavujících indexy finančních trhů − například akciových a dluhopisových.

155 miliard činil loni světový objem vydaných zelených dluhopisů.

Podle Brianda se většina projektů navázaných na zelené dluhopisy zaměřuje na omezení skleníkových plynů. Liší se však způsobem, jakým to činí, přičemž výtěžek z dluhopisů mohou vydavatelé využít na více projektů. Například v roce 2017 se 90 procent vydaných dluhopisů zaměřilo na oblast alternativních energií, 70 procent mělo za cíl zlepšování energetické účinnosti a 40 procent šlo na prevenci znečištění životního prostředí.

Zároveň musí průběžně informovat investory o tom, jak se projekty vyvíjejí. Podle Brianda jsou v současnosti největšími investory do "green bonds" hlavně investiční a penzijní fondy.

Zelené dluhopisy ◼ Zelené dluhopisy byly vytvořeny pro financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, například znečištění ovzduší či čistotu vody. Peníze získané prodejem zelených dluhopisů může emitent použít pouze na tyto projekty.

◼ Pro investory je důležité, že za jejich splácení ručí vydavatel (emitent) všemi svými výnosy a aktivy. Splácení cenných papírů tak nezávisí jen na rentabilitě souvisejícího "zeleného" projektu.

Jedním z nejvýznamnějších globálních emitentů zelených dluhopisů (či green bonds) je francouzská vláda, která se tak mimo jiné snaží dosáhnout cílů stanovených mezinárodní Pařížskou dohodou o změně klimatu, přijatou v roce 2015.

Loni například Francie vydala dluhopis se splatností v roce 2039 v celkovém objemu sedmi miliard eur s výnosem 1,75 procenta. Peníze z těchto i dalších dluhopisů francouzská vláda investuje do programů v oblasti boje proti znečištění ovzduší či ochrany biodiverzity.

Zelené dluhopisy již několikrát vydala i americká technologická společnost Apple, výrobce chytrých telefonů iPhone. V roce 2016 prodala investorům cenné papíry za 1,5 miliardy dolarů, loni pak za jednu miliardu. V obou případech šel výtěžek na investice do obnovitelné energie. Apple by totiž do budoucna rád používal při výrobě svých produktů pouze čistou energii.

Zelené dluhopisy mají i vlastní index, který sleduje vývoj jejich ceny. Ke konci loňského roku byla hodnota v něm zahrnutých emisí zhruba 160 miliard dolarů. A objem postupně narůstá. Letos do indexu přibyly například i dluhopisy, jejichž výtěžek půjde na zlepšení čistoty řeky Temže.

