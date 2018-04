Neodejde-li šéf věhlasné firmy včas, a navíc si nepřipraví svého nástupce, může se mu to vymstít. Na vlastní kůži to nyní pociťuje sir Martin Sorrell, zakladatel a generální ředitel společnosti WPP, jež je jedničkou ve světovém reklamním byznysu. Třiasedmdesátiletý matador čelí obvinění, že nekalými praktikami získal neoprávněný majetkový prospěch.

Zprávu o anonymním udání jako první přinesl americký list The Wall Street Journal. Podle něj měl Sorrell zpronevěřit sumu, jež není pro společnost WPP s loňskými tržbami 15,3 miliardy liber (v přepočtu kolem 460 miliard korun) podstatná.

Nicméně, vedení WPP nebere obvinění na lehkou váhu a najalo právní firmu, aby vše důkladně prošetřila. "Jakmile se šéf nebo někdo jiný z vedení firmy stane objektem vyšetřování, je to vždycky nedobré," komentuje pro agenturu Bloom­berg Ketan Patel, manažer fondu EdenTree Investment Management, který je jedním z akcionářů WPP.

13,6 mld. liber (394 miliard korun) je tržní hodnota společnosti WPP. Kurz jejích akcií za posledních 12 měsíců oslabil asi o třetinu na necelých 11 liber.

Podle něj by k uklidnění situace přispělo, kdyby společnost jasně řekla, kdo by mohl Sorrella nahradit. Anonymní nařčení dlouholetého šéfa z majetkového podvodu vyvolalo ve společnosti se 130 tisíci zaměstnanci i mezi investory neklid. Může to být i tak, že kdosi chtěl tímto způsobem vyslovit ­třiasedmdesátiletému reklamnímu magnátovi nedůvěru a naznačit, že by měl konečně odejít.

Nezávislé vyšetřování by mohlo Sorrellův odchod z nejvyššího výkonného postu urychlit, míní Guy Jubb, který na Edinburské univerzitě přednáší v manažerských kurzech. "Celá kauza ukazuje, co všechno se může stát, soustředí-li jednotlivec ve svých rukou hodně moci," dodává pro agenturu ­Bloomberg Jubb.

Martin Sorrell ujišťuje, že nic nekalého nespáchal. "Obvinění rezolutně odmítám, ale uznávám, že společnost ho musí prošetřit. Přirozeně že se během vyšetřování nebudu podílet na řízení společnosti," cituje Sorrella list Financial Times.

Sorrell současně ujišťuje, že jako významný akcionář WPP (vlastní 1,54 procenta akcií a je tak největším podílníkem firmy), si je plně vědom své odpovědnosti vůči zaměstnancům, klientům a ostatním spoluvlastníkům. V čele společnosti stojí od roku 1986.

Podezření z nekalostí na něho padá v době, jež není pro společnost příznivá. Během uplynulých 12 měsíců kurz jejích akcií zeslábl přibližně o třetinu. Významní klienti WPP jako například Unilever nebo Procter & Gamble škrtají v rozpočtech na reklamu. A sílí internetová konkurence, kterou představují třeba Google nebo Facebook.

Sorrell je pověstný tím, že si vybudoval velice dobré kontakty se špičkami globálního byznysu. V Británii patří k nejlépe placeným manažerům. Ve finančním roce 2015/16 si přišel na 70 milionů liber (2,1 miliardy korun), což vyvolalo mezi akcionáři velkou kritiku. WPP zahrnuje celou síť firem podnikajících v reklamě, PR byznysu a výzkumu trhu. Jsou to například IMRB, Millward Brown, Grey, Burson-Marsteller, Hill & Knowlton, JWT, Ogilvy & Mather a TNS. Nadnárodní koncern má zhruba 3000 kanceláří ve 112 zemích.

