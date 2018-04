Od začátku roku mohou lékaři léčit některé pacienty pomocí léčebného konopí v dalších dvou evropských zemích. Polsko a Dánsko se připojily ke "konopné sedmičce" států v EU, jež tuto léčbu umožňují, a nyní budou potřebovat stovky kilogramů léčiva pro nemocné.

V unii jsou ale jen tři země, které povolují pěstovat rostlinu, již díky jejím účinkům využívají pacienti například s roztroušenou sklerózou, HIV nebo chronickými bolestmi. Mezi nimi je i Česko, kde je však situace taková, že domácí léčebné konopí není a dováží se z Kanady.

Čeští pacienti se mohou s pomocí konopí léčit od roku 2013. Jeho pěstování však v Česku vázne. V roce 2016 tendr vyhrála společnost Elkoplast ze Slušovic a celkem státu dodala přes 11 kilo sušeného konopného květu. Kvůli přísným podmínkám tendrů ale od té doby Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který na léčebné konopí dohlíží prostřednictvím své agentury, žádného českého pěstitele neměl nebo nevybral.

40 kg léčebného konopí má v následujících čtyřech letech vypěstovat pro české pacienty společnost Elkoplast.

Nakonec loni v září zvítězil v dalším tendru znovu Elkoplast a dostal od státu zakázku na vypěstování 40 kilogramů konopí na čtyři roky. První dodávky se do lékáren dostanou letos na podzim. Jejich cena bude nižší, než nyní stojí konopí z dovozu. Nemocní zaplatí asi 165 korun za gram. "Zvyšují se náklady na pěstování, ale i na udržovací práce, které je nutné dělat i tehdy, když se nepěstuje," říká Ladislav Krajča z Elkoplastu. Pěstování pro firmu není výdělečný byznys, na první dodávce ztratila miliony korun. Vyplatit by se mohlo při větších zakázkách. SÚKL ale udává čísla, že se průměrně v Česku spotřebuje za měsíc 200 gramů konopí, užívá ho 26 osob a lékaři nemají zájem.

"Možnost pěstovat pro vývoz by celou věc zcela změnila," míní Krajča. Jenže to zatím nejde, protože v zákoně o návykových látkách chybí část, jež by vývoz umožnila. Na to upozorňovali odborníci, včetně současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, už loni. "Nikdo z vládních představitelů ale tuto možnost nepodpořil," říká Jaroslav Hána, ředitel společnosti Meclovská zemědělská, která se v minulosti do tendru na pěstování také přihlásila. Kvůli nevýhodným podmínkám to nakonec vzdala.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové existuje možnost, že stát v budoucnu vývoz podpoří. Změnou zákona se úřad zabýval už dřív, ale v návrhu chybělo třeba to, jak vývoz technicky zajistit, nebo jeho dopady na stát. "Nyní se žádná novelizace nepřipravuje," uvádí mluvčí.

Pokud by se podle odborníků politici touto možností více zabývali, mohl by stát na vývozu léčebného konopí vydělat miliardy korun. "Za gram v Německu by distributor, což je stát, mohl utržit kolem čtyř eur. Pokud bychom tam dodávali třeba jen deset tun ročně, je to přes miliardu korun," vypočítává Pavel Kubů, šéf Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy, jenž zkoumá léčivé látky v konopí.

Vypěstovat větší množství konopí by podle pěstitelů neměl být problém. Elkoplast nyní využívá pěstírnu z 10 procent, kapacitu ale má až na 150 kilogramů konopí ročně. Větší poptávku by mohla uspokojit i Meclovská zemědělská, jež zatím dodává konopí jen pro výzkum.

Evropské státy navíc mají o české léčivo zájem. "Registrujeme významné množství požadavků na dodávky od zahraničních odběratelů a nemůžeme je splnit," popisuje Krajča z Elkoplastu. Na agenturu SÚKL se zatím ale oficiálně žádný jiný lékový úřad neobrátil.

Česko by mohlo své pěstitelské výhody využít i proto, že by vývoz konopí z Kanady mohla zkomplikovat tamní legalizace konopí. "Pokud v létě OSN nebo EU řekne, že kanadské konopí už není v souladu s mezinárodními úmluvami proto, že je v zemi povoleno rekreační užití, tak k nám nebude moct dovážet," upozorňuje Kubů. Kanadské společnosti tak nyní v Dánsku a Portugalsku budují velkopěstírny. K nim by se v létě mělo připojit i Řecko. "Čím dříve povolíme vývoz, tím větší část trhu můžeme mít," míní Kubů.