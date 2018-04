Pět let od legalizace léčebného konopí v Česku lze na mapě najít necelou dvacítku měst, v nichž marihuanu předepisuje jeden, nejvýš dva lékaři. Vymyká se Brno se sedmi doktory a brzy i s léčebnou stanicí, kde pacienti budou moci kanabis inhalovat.

Stanici v polovině dubna otevře místní Fakultní nemocnice u sv. Anny. Jedním z lékařů, který v ní bude o pacienty pečovat, je vedoucí nemocničního Centra pro léčbu bolesti Radovan Hřib. Konopí už několik let předepisuje pacientům s rakovinou či bolavými klouby. To, že o léčbu marihuanou má zájem jen 27 lékařů, Hřibovi přijde málo. "Mnoho kolegů váhá, odrazuje je administrativa, složitější předepisování, nedostatek informací a vysoká cena léčebného konopí," vypočítává Hřib. Marihuanu lze předepsat jen elektronicky a eRecept je povinný teprve od letoška.

O zájmu ze strany nemocných Hřib nepochybuje. Řadu lidí ale odradí vysoká cena. Marihuana z Nizozemska stála 300 korun za gram, letos dovezená kanadská je o stovku levnější. Ještě lacinější česká byla k dispozici jen po většinu roku 2016, do lékáren by se měla vrátit v polovině letoška, za 165 korun za gram. I pacient s nízkou spotřebou půl gramu za den tak bude muset měsíčně zaplatit skoro 2500 korun. Pacientské spolky upozorňují, že levněji než v lékárně seženou lidé konopí na černém trhu. Případně si ho pěstují, což je ale nelegální. Pojišťovny na marihuanu nepřispívají.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil odhaduje, že v Česku aspoň jednou ročně užije pro léčebné účely konopný produkt asi 800 tisíc lidí. Lékaři však loni vypsali jen 100 receptů. Roli hrálo i to, že konopí část roku v lékárnách nebylo. "Lékaři nepředepisují, protože v lékárnách není konopí. V lékárnách není konopí, protože lékaři nepředepisují," shrnul situaci Tomáš Kubálek, jednatel firmy Czech Medical Herbs, jež do Česka dovážela nizozemské konopí. Potvrzuje to i mluvčí lékárenského řetězce Dr. Max Michal Petrov. "S dodavatelem jsme se dohodli, že produkty naskladníme teprve tehdy, až budeme mít poptávku od pacientů. Ta se ovšem limitně blížila nule, a tak se u nás žádný z přípravků nikdy neprodával," řekl.