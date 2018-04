Až zítra usednete k obědu, můžete si připomenout, jaké drama se odehrávalo přesně před rokem. Tehdy, 6. dubna půl hodiny po poledni, přestala Česká národní banka sypat na trh koruny a každé z miliard eur, s nimiž spekulanti přišli, odkupovat za 27 Kč. Česká měna začala ihned posilovat a řadu měsíců jí to, i přes občasné výkyvy, vydrželo. Nastala standardní a navzdory očekávání vlastně mnohem klidnější doba, než jakou byly tři a půl roku intervencí.

Tím, že se kurz řídí opět nabídkou a poptávkou a místo brutálního a za každou cenu dodržovaného limitu jej centrální banka ovlivňuje jen svými sazbami a více či méně sofistikovanými vzkazy členů bankovní rady, nastoupila Česká národní banka cestu k normalizaci své politiky. Ale ta bude ještě dlouhá a stíny intervence hned tak nezmizí.

Konec při první příležitosti

Centrální banka politiku intervencí zrušila − pro značnou část trhu a analytiků překvapivě − na běžném zasedání, na němž se měnová politika vůbec neměla řešit. Že šlo o dobře připravenou akci, dokazuje fakt, že zápis ze schůze vedení mimořádně pořizoval Tomáš Holub, šéf klíčové měnové sekce, jejímiž podklady se vedení ČNB obvykle řídí. Tím, že bankovní rada využila první příležitost, kdy mohla jednat a neporušit přitom svůj "kurzový závazek", se současně potvrdilo, že předchozí vyjádření typu "intervence skončí v souladu s prognózou pravděpodobně až s koncem pololetí či ještě později" byla jen kouřovou clonou, taktikou brzdící čím dál silnější příliv spekulativních eur. To však ČNB nikdo nevyčítá a za provedení dubnového "exitu" sklízí převážně chválu.

Koruna sice od dubna posilovala a návrat nad hranici 27 korun byl jen epizodou, ale brzy bylo znát, že ČNB potřebuje ještě silnější měnu. Inflace se totiž systematicky posouvala dál a dál od dvouprocentního cíle národní banky a hodnotnější koruna − a tedy levnější zboží z dovozu − je pro její krocení nezbytná. Velmi brzy tak bankéři začali mluvit o potřebě vyšších úroků. Ty zvyšují atraktivitu měny pro investory a tlačí ji k posilování.

"Pokud jde o měnovou politiku, ČNB myslím dobře komunikačně zvládla první fázi zvyšování sazeb, a to i díky tomu, že zpočátku všichni členové vedení mluvili jednotným jazykem," hodnotí toto období hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Srpnové zvýšení úroků, první od roku 2008, proto nikoho nezaskočilo, i když byla ČNB po letech první evropská centrální banka, která se k takovému kroku odhodlala. Ostatně hlasování o něm bylo jednomyslné.

Na podzim už ale bylo znát, že bankovní rada rozhodně není názorový monolit. Koruně dal nový směr Vojtěch Benda, který se v rozhovoru pro HN nechal slyšet, že by ekonomice prospěl růst sazeb o 50 až 75 bazických bodů. To v situaci, kdy úložky u ČNB bankám vynášely pouhých 0,25 procenta, znělo hodně radikálně. Benda tak vzbudil očekávání, že se před Vánoci můžeme dočkat i dvojnásobného "hiku". Takový skok však byl pro většinu vedení ČNB příliš velký a ani v budoucnosti k němu, kromě případu velké nouze, zřejmě nesáhne.

Čeští bankéři dávají i v situaci, kdy cítí silné přehřátí trhu práce, přednost pozvolnému zpřísňování měnové politiky a případný příliš divoký úvěrový boom krotí přísnějšími podmínkami pro hypotéky a proticyklickými přirážkami pro banky. "Přílišný důraz na makroobezřetnostní opatření a přepjatou faktickou regulaci hypotečního trhu lze kritizovat, to je však současný světový trend," komentuje kroky ČNB Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Že se ČNB k vyšším úrokům propracuje postupně, je zřejmé z klidných vystoupení guvernéra Jiřího Rusnoka po měnových zasedáních ČNB. "Rusnok je pro nové kolegy v bankovní radě vůdce. Nemají proto potřebu se vůči němu nějak vymezovat," popisuje Rusnokovu pozici hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. A nová "generace" radních, jmenovaných za Rusnokovy éry, má v radě většinu už od loňského února.

Související Infografika VÝVOJ KURZU KORUNY

Rusnok se však přece jen jednoho radikálního výroku "dopustil". "Během jednoho roku až dvou let bychom se mohli vrátit do jakéhosi normálního stavu, za který náš model považuje stav, kdy by přirozená reálná úroková míra měla být kolem jednoho procenta. Takže při inflaci dvě procenta by sazby měly být teoreticky kolem tří procent," prohlásil guvernér v listopadu a opakovaně se k myšlence vracel. I když Rusnok odkazuje k modelovým předpokladům, povedlo se mu přispět k rychlému podzimnímu posilování koruny. Přitom bylo jasné, že v tak krátkém časovém intervalu se sazby ke třem procentům dostat nemohou.

To brzy začaly potvrzovat i další výroky členů bankovní rady a čím dál častější odkazy na Evropskou centrální banku. Ta stále drží sazby pod nulou a ekonomiku každý měsíc ještě "dopuje" pumpováním desítek miliard eur do oběhu, přičemž stále není jisté, zda s tímto nekonvenčním opatřením letos na podzim skončí. Dostat se s úroky příliš vysoko nad eurozónu, to si ČNB dovolit nemůže.

Spekulativní miliardy nezmizely

Velkou neznámou spojovanou s koncem intervencí byla otázka, co se stane s více než jeden a půl bilionem korun, který se během intervenčních let dostal do rukou spekulantů. Nikdo netušil, jak velký zisk jim bude stačit a zda náhlé prodeje korunu zásadně nerozkolísají. Dnes už ČNB nepovažuje tyto horké peníze za hrozbu, ale jsou tu − i když v objemu o něco menším − stále. "Podle mých odhadů už z Česka odteklo zhruba šest miliard eur. Celkový objem spekulativního kapitálu, který do Česka přitekl, byl ale přes 50 miliard eur. Takže stále tu zůstává drtivá většina kapitálu," soudí Horská, která předpokládá, že se tento kapitál začne postupně přesouvat, z větší části zpět do eur. Odchod spekulantů by mělo iniciovat utažení měnové politiky eurozóny.

Spekulanti z Česka jen tak neodejdou, myslí si Sobíšek. Podle něj dnes už nejde o "rychlé" peníze. Zůstávají ti, kteří chtějí koruny držet dlouhodobě a za nízkých nákladů. Jejich pozice omezují potenciál koruny ke zhodnocování a zároveň vytvářejí riziko krátkodobého prudšího oslabení koruny v případě problémů v české ekonomice, vysvětluje zkušený ekonom.

Jak moc a jak dlouho budou tyto peníze hrát roli, se odhaduje obtížně, ale na tom, že je to vliv silný, se ekonomové shodnou. "Ovlivňovat kurz mohou třeba i dalších pět let, neboť intervencí podnícená spekulativní poptávka po korunách překonala reálnou roční poptávku po nich až šestinásobně. Bez intervence by teď kurz byl někde kolem 23,60 až 23,70 koruny za euro," dovozuje Kovanda.

Takovou perspektivu česká měna nyní nemá. Pokud půjde vše podle předpokladů ČNB, mohla by do podzimu 2019 posílit k 24,50 za euro. Ovšem koruna umí hodně překvapit.

Související Infografika VÝVOJ KURZU KORUNY