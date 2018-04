Už brzy by mohl roli wi-fi modemu v domácnostech zastat lustr či lampa. Philips Lighting v rámci veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Mohanem představil svá svítidla vybavená technologií li-fi, která přenáší data pomocí světelných vln. Speciální LED diody blikající nanosekundovou rychlostí mají být až stokrát rychlejší než klasická wi-fi.

"Zatímco se rádiové frekvence stávají stále přetíženějšími, spektrum viditelného světla pro přenos dat je nevyužitým zdrojem," vysvětluje výhodu nové technologie Olivia Quiová, ředitelka inovací z Philips Lighting.

Technologie li-fi má také oproti wi-fi rychlejší odezvu. Při komunikaci mezi jednotlivými zařízeními v internetu věcí (IoT) je právě rychlost odezvy stěžejní charakteristikou. Například u autonomních automobilů jsou důležité i zlomky vteřiny.

100krát rychlejší má být podle odborníků technologie li-fi oproti klasické wi-fi.

Nová technologie je v současnosti testována francouzskou investiční společností Icade v její pařížské "inteligentní kanceláři".

Zatímco wi-fi rádiové vlny procházejí poměrně jednoduše skrze pevné objekty v cestě, li-fi to nedokáže. "Je třeba si uvědomit, že to závisí na vizuální dostupnosti komunikujících přístrojů a na kvalitě prostředí. To může v některém terénu způsobit problémy," podotýká Ján Masaryk, zakladatel IoT Bratislava a slovenské společnosti Makers specializující se na internet věcí. Data jsou čitelná i ze světla odraženého od zdi, avšak už s větším zpožděním.

Výhodou li-fi je rychlý přenos dat bez nežádoucího rušení. "Očekává se, že li-fi může nalézt uplatnění pod mořem, v nemocnicích, letectví, ale také v domácí automatizaci," vysvětluje Masaryk.

Společnost Philips Lighting nedávno oznámila, že svůj přerod z obyčejného výrobce osvětlení zvýrazní i změnou názvu. Nově se bude firma jmenovat Signify. Ke změně ji tlačí také dohoda s původní mateřskou společností Royal Philips. Světelná divize Philips se v roce 2016 oddělila od Royal Philips poté, co své akcie nabídla na burze.

Philips Lighting se stále více zaměřuje na chytré osvětlení. Před několika lety představila systém Philips Hue, který umožňuje ztlumování světla a také změnu barvy přes mobilní aplikaci.

Od svého primárního úpisu akcií v květnu 2016 se firmě na burzách daří, z původních 22 dolarů se cena jedné akcie v průběhu loňského roku dostala nad hranici 30 dolarů, u které se drží dodnes. I když Royal Philips ve firmě vlastní už jen 18 procent, výrobky budou i po přejmenování prodávány pod značkou Philips, protože má firma na obchodní značení smluvní licenci i na příští dekádu. Žárovky začala společnost vyrábět téměř před 130 lety.

Trh s technologií li-fi zatím roste pomaleji, než se očekávalo. Podle nedávného průzkumu je jeho současná velikost zhruba 2,4 miliardy dolarů. Průzkum firmy MarketsandMarkets z roku 2013 přitom odhadoval jeho velikost v roce 2018 vyšší než 6 miliard dolarů.

