Edit Tóthová si povzdychne. "Nikdy jsem si nemyslela, že nenávist zajde tak daleko a že vládní kampaň bude tak efektivní," říká. Vyprávěla totiž historku, jak loni v létě lidé volali na policii, když do jejich vesnice Sámsonháza přišla výprava studentů tmavší pleti, která putovala po turistických krásách hornatého severomaďarského kraje Nógrád, jednoho z nejchudších okresů Maďarska.

Maďarsko před volbami bylo zmanipulované kampaní vládní strany Fidesz proti migrantům. Jen pár týdnů před volbami, které se konají 8. dubna, nahradila v roli hlavního nepřítele miliardáře George Sorose Organizace spojených národů. Podle vládních prohlášení a billboardů OSN nutí Maďarsko, aby přijímalo migranty a aby zbořilo plot, který v roce 2015 v době migrační krize postavila vláda na hranicích. "OSN nás chce nutit přijímat imigranty. OSN nás nutí rozstříhat plot na hranicích. Maďarsko říká ne!" hlásají nově vylepované billboardy pár týdnů před volbami na místech, kde předtím vláda varovala před nebezpečím spiknutí amerického miliardáře.

V Sámsonháze je ovšem jen jeden volební plakát − místního poslance Fideszu Károlyho Becsóa. Lidé tu sledují téměř jen výlučně státní televizi, která je plně v rukou Fideszu. "Lidé jsou tu chudí, auto je pro ně luxus, maso jedí zřídkakdy, práci tu dávají hlavně státní instituce, továren je málo, sledují jen vládou ovládaná média," vysvětluje Edit.

Sama se sem se svojí početnou rodinou přistěhovala před 15 lety z Budapešti. Matka 11 vlastních a jednoho nevlastního dítěte byla tehdy překvapená, jak zaostalá oblast je. "Byla tak pětadvacet let pozadu, jako za komunismu. Když v roce 2010 vyhrál Fidesz, dělali jsme si naděje, že se situace zlepší," vypráví Edit, která nyní pracuje jako komunitní organizátorka pro jednu z četných nevládních organizací, které pomáhají nejchudším. V Nógrádu jsou to především Romové, kteří tvoří zhruba 20 procent populace okresu. "Letos jsme řešili příděly dřeva na zimu, což byl problém kvůli konfliktu mezi zdejší starostkou, která je nezávislá a ze slovenské menšiny, a obecní radou, kterou ovládá Fidesz," vysvětluje Tóthová zákruty politiky obce s 248 obyvateli, kde není ani škola, ani lékař a autobus sem zajíždí jen zřídka.

Obyvatelé Nógrádu mají podle oficiálních statistik třetí nejnižší příjmy ze všech maďarských okresů. Nezaměstnanost tu v roce 2017 byla 8,4 procenta (druhá nejvyšší podle okresů), přičemž maďarský průměr byl loni 4,3 %. Na počátku vlády Fideszu zde ovšem neměla práci téměř pětina obyvatel.

Volební systém v Maďarsku Klíčová pro výsledek voleb jsou vítězství ve 106 jednomandátových obvodech, kde se volí v jednom kole. Zbylých 93 míst v parlamentu, který má 199 poslanců, se rozděluje mezi kandidátky jednotlivých stran, přičemž podmínkou je, aby strana překročila pětiprocentní hranici.

"Silnice se staví, zlepšila se bezpečnost, ale lidé žijí v chudobě. Všichni vidíme, že silnice se nestaví pro nás. Nógrád si kupuje politická elita, rostou tu nové zámečky a lidé jsou jen nevolníci. Demokracie je pro chudé lidi jen sen. Budapešť je sice hodinu a půl jízdy autem, ale zdá se, jako by byla 40 let napřed," říká Edit.

Korupce viditelná zdaleka

Jeden z projektů nové elity, o nichž mluví, leží ve vesnici Hollókö uprostřed kopců asi 25 kilometrů od Sámsonházy. Zdejší originální vesnice je zapsána v seznamu chráněných památek UNESCO. V této turistické destinaci se najednou objevil moderní, luxusní hotel a vedle něj dvojice nových soukromých domů. Místní média zjistila, že patří firmě švagra místního poslance Fideszu Károlyho Becsóa registrované ve Vídni. Jeho rodina vlastní ony domy. Na hotel firma čerpala v přepočtu 38 milionů korun z evropských fondů a další desítky milionů ze státních dotací. Takových projektů jsou po Maďarsku desítky, jsou svázané s místními funkcionáři Fideszu. Také proto má opozice za hlavní téma voleb boj proti korupci − což ostře kontrastuje s vládní kampaní proti migrantům.

Už dříve vládnoucí socialisty a liberály lidé vnímali jako zkorumpované a řada jejich afér přispěla v roce 2010 k drtivému vítězství Orbánova Fideszu. Nyní ale začíná převládat názor, že Fidesz je ještě horší, protože jeho vysávání státu a evropských fondů je centrálně organizované a hlavou je sám premiér Viktor Orbán.

"Socialisté, kteří vládli do roku 2010, byli zkorumpovaní a nikdy jsem si nemyslel, že to může být horší. Ale ano, je − a to teď za třetí vlády Fideszu. Je to státem organizovaná korupční síť, v jejímž čele je Orbán," řekl Márton Gyöngyösi, místopředseda druhé nejsilnější opoziční strany Jobbik, bývalých extremistů, kteří se nyní profilují jako konzervativně pravicová strana.

Potvrzuje to i Róbert László z liberálního think-tanku Political Capital. "Obvinění z korupce jsou sice součástí kampaně opozice proti vládě, ale i to, co se nyní každý den zveřejňuje v médiích, přesahuje dřívější skandály socialistů," říká László.

Nabízí se proto úvaha, co by se stalo, kdyby Fidesz náhodou volby prohrál a musel se vzdát moci. Viktor Orbán na něco takového evidentně není připraven, ale jeho pozice v týdnech před volbami slábla.

Vládní strana se dá porazit

Salgótarján, hlavní město župy Nógrád, měl být kdysi výstavním komunistickým městem. Jenže doly, sklárny, kde se vyráběla i skla do autobusů Ikarus, a další velké průmyslové podniky už dávno nefungují. O moc se tu přetahuje Fidesz se socialisty, tedy bývalými komunisty.

Právě v Salgótarjánu se za vlády Fideszu v posledních letech povedlo něco, o čem dnes sní rozdrobená maďarská opozice. V posledních čtyřech letech se tady dvakrát po sobě spojila ve volbách starosty města a porazila Fidesz. Volby se konaly krátce po sobě proto, že první zvolený starosta, právě socialista, náhle zemřel. Úspěch se pak povedlo zopakovat současné hlavě města, také socialistovi Zsoltu Feketemu. "Je to jednoduché: proti Fideszu se musí domluvit všichni ostatní a dát jednoho kandidáta," lapidárně vysvětlil ve své pracovně plné artefaktů odkazujících na průmyslovou historii města.

"Dneska jsem spíš krizový manažer, snažím se snížit zadlužení města," říká Fekete. Zároveň řeší, jak zlepšit školství, protože obrovskou masu zdejších nezaměstnaných tvoří lidé bez jakéhokoli vzdělání nebo se špatnými kvalifikacemi. I proto ho nijak zvlášť nedojímá, že vláda staví od dálnice na Budapešť do Salgótarjánu novou čtyřproudou silnici. "Nám chybí volný prostor, přírodní zdroje a správně vzdělaní lidé," shrnuje Fekete problémy města i celého regionu.

Zatímco v okolních vesnicích se občas objeví nějaká volební reklama Fideszu a Jobbiku, ve městě je kampaň mnohem vyrovnanější, jsou tam také reklamy socialistů i zeleně liberální LMP.

Velkou naději opozici a velké zneklidnění do řad vládnoucí strany přinesly únorové volby starosty v jihomaďarském Hódmezővásárhely. V baště Fideszu, kterou předtím ovládal ministr János Lázár, Orbánova pravá ruka, naprosto nečekaně vyhrál opoziční nezávislý kandidát, podpořený všemi ostatními, respektive ostatní své kandidáty v jeho prospěch stáhli. Do té doby se zdál být výsledek letošních voleb jasný, nyní se ani zkušení experti neodvažují předpovídat, jak volby dopadnou. Fidesz nejspíš opět vyhraje, jen je otázka, jak silné či slabé vítězství to bude.

"Tady nějaká spolupráce opozice na místní úrovni vidět není," říká aktivista Balázs Ágasvári, který se aktivně podílel na obou zvoleních protifideszovského starosty v Salgótarjánu. Podle průzkumu nevládní organizace Common Country by v tomto volebním obvodu měl proti Fideszu šanci kandidát zeleně liberální strany LMP Gábor Dömsödi, bývalá známá televizní osobnost a starosta nedalekého města Pásztó. Náznaky, že by se chtěl dohodnout s ostatními, ale neexistují a na žádost HN o rozhovor nereagoval. "Když jsme dělali volby starosty, všechno jsme si vyříkali za zavřenými dveřmi a navenek jsme působili jednotně. Teď se lidé bojí, že se jejich spory vynesou ven a protivník je zneužije," vysvětluje Balázs, který se kdysi angažoval v liberální straně a teď pomáhal sbírat podpisy pro malé liberální uskupení Společně.

Opozice tedy zůstává roztříštěná, což nahrává Fideszu, který si už před volbami v roce 2014 upravil volební systém tak, aby vyhovoval jedné velké straně. Jobbik jako nejsilnější opoziční strana spolupráci s ostatními odmítá. "Z naší strany žádná spolupráce není. Na kompromis je čas až po volbách," zdůrazňuje Márton Gyöngyösi, který kategoricky vyloučil i případnou koalici s Fideszem nebo spolupráci se socialisty. "Blízko nám jsou LMP a Momentum, jsou to nové strany, které se nenamočily v korupci. Jsou témata, na kterých se s nimi neshodneme, ale mají stejný zájem jako my na obnovení nějakého demokratického rámce, svobodných médií a podobně. Všechno ostatní by pak byl detail."

Ostatní politické strany jsou také opatrné. Kdyby jejich kandidáti odstoupili ve prospěch někoho jiného, oslabují svoji stranu, která i podle volebního výsledku získává státní příspěvek na svoji činnost. A pro malé strany jsou nadcházející volby v zásadě otázkou přežití a další existence.

O výsledku rozhodne účast

Kandidáti mají možnost odstoupit z voleb nejpozději dva dny před volbami. A to je další faktor podporující nepředvídatelnost výsledku. Tím hlavním je rostoucí nespokojenost Maďarů s vládou Fideszu a Viktora Orbána. I proto se předvolební kampaň vlády soustředila na mobilizaci vlastních voličů, protože jejich počet už dlouho neroste a pohybuje se kolem 2,3 milionu. Většina ostatních volí jinak − ale roztříštěně. Bude to však volební účast, co o výsledku do velké míry rozhodne. Experti odhadují, že čím více překročí 65 procent, tím větší je šance, že opozice zbaví Fidesz nejen ústavní většiny, ale může ho připravit i o většinu prostou.

Zatímco vláda bije na poplach vyvoláváním strachu z migrantů, v opozici žádnou velkou mobilizaci vidět není. "Co je ale zajímavé, že se do mobilizace voličů zapojily nevládní organizace nebo některá média," vysvětluje Róbert László z think-tanku Political Capital. "To tu v předchozích volbách nebylo."

Svoji kampaň vyzývající k účasti ve volbách vedou populární stand-up komici kanálu Comedy Central, stejně jako nejsledovanější televize RTL Klub, která je v německých rukou.

Jenže zatímco ve větších městech je kampaň viditelnější a barevnější a tamní obyvatelé jsou zvyklí sledovat více médií, na venkově a v menších městech vládne státní televize. V několika vesnicích Nógrádu, jako je Sámsonháza, bylo vidět jen jeden či dva plakáty místního kandidáta Fideszu, a pokud se vyskytovala nějaká další strana, tak to byl Jobbik. Fidesz drží pevnou rukou centrální politickou komunikaci, jeho kandidáti s novináři nekomunikují sami, ale vše jde prostřednictvím vládních mluvčích. A hlavním a jediným tématem je hrozba migrace.

Mezi Maďary panuje obrovská nedůvěra a nechtějí sdělovat své názory v průzkumech ani novinářům, což si zpravodaj HN na několika místech vyzkoušel. I proto je těžké odhadnout možný výsledek. "Podle mě se podceňuje například liberálně zelená LMP, která by mohla skončit na třetím místě," tvrdí Daniel Bártha, ředitel budapešťského think-tanku CEID.

Strach maďarskou společnost do velké míry ovládl. Připomíná to československou normalizaci, kdy lidé své skutečné názory skrývali, aby neměli zbytečné potíže. "Ano, lidé jsou nespokojení, každý si myslí, že všemu vládne korupce. Téma migrace je ale zaslepuje tak, že budou ze strachu volit Fidesz," krotí naděje městských liberálů Edit Tóthová ze Sámsonházy.

Maďarsko v neděli zažije drama s nepředvídatelným vyústěním.

Nejdůležitější maďarské politické strany

Fidesz

Viktor Orbán (předseda)

Maďarská vládní strana, která poprvé vyhrála volby v roce 1998, potom v letech 2010 a 2014. Profiluje se jako konzervativní nacionalistická strana, která pod svá křídla soustředila celou maďarskou pravici. Opozice jí vyčítá, že Maďarsko s pomocí spřátelených firem v podstatě tuneluje a že Orbán je hlavou organizované korupční sítě. Může si sáhnout na zhruba 2,3 milionu voličů, hlavně starších a na venkově. Oficiálně tvoří koalici s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou.

Jobbik (Hnutí za lepší Maďarsko)

Gábor Vona (předseda)

Podle průzkumů druhá nejsilnější strana. Do roku 2013 se profilovala jako radikálně nacionalistická extremistická síla, od té doby se snaží působit jako evropská konzervativní pravice. Oponenti jí vytýkají, že neopustila svůj radikalismus, jen ho dobře skryla. Voliče má hlavně na venkově a v menších městech.

Socialisté

Gergely Karácsony (volební lídr)

Bývalá komunistická strana se zabývá především vlastními frakčními boji poté, co v roce 2010 drtivě propadla. Pro letošní volby si musela najít volebního lídra, který přišel původně ze zeleně liberální strany LMP a nyní má vlastní formaci. Socialisté v těchto volbách vlastně bojují o politické přežití. Voliče mají hlavně v bývalých průmyslových centrech.

Politika může být jiná (LMP)

Bernadett Szélová (předsedkyně)

Zeleně liberální strana, která se poprvé dostala do parlamentu v roce 2010 a nahradila bývalou liberální stranu, která se podílela na vládách do roku 2010. Trpí velkými vnitřními frakčními boji. Podle expertů přesto může být černým koněm letošních voleb, usiluje především o městské voliče.

Demokratická koalice

Ferenc Gyurcsány (předseda)

Bývalý šéf socialistů a premiér si založil po roce 2010 partaj, aby dokázal starým straníkům, že sám utáhne politickou sílu. V letošních volbách se socialisty opět spolupracuje. Cílí rovněž hlavně na městské voliče.

Momentum

András Fekete-Györ (volební lídr)

Původně mládežnická iniciativa usilující o to, aby Budapešť nepodala kandidaturu na pořádání olympijských her. Chtěla vyvolat místní referendum, ale vládní strana se jí zalekla a kandidaturu nepodala. Tento úspěch přispěl k tomu, že se z hnutí stala teprve před rokem politická strana s velkou energií. Příliš velké šance na vstup do parlamentu nemá, ale může položit základ pro dlouhodobé působení. Voliče má především v Budapešti a svoji působnost postupně rozšiřuje.

Együtt (Společně)

Péter Juhász (předseda)

Původně hnutí, které mělo ve volbách 2014 ambici sjednotit různé opoziční síly pod vedením liberálního expremiéra Gordona Bajnaie. To se nepovedlo, hnutí ale zůstalo několik poslanců a nyní se snaží reprezentovat liberální směr. Šance na vstup do parlamentu má velmi malé.