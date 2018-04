Podnikání českého premiéra Andreje Babiše se rozšiřuje. A to do oborů, se kterými by si ho spojoval jen málokdo. Nejnověji získá za několik stovek milionů korun skrze investiční skupinu Hartenberg 51procentní podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex. Přitom teprve minulý týden dostal Hartenberg souhlas od úřadů vstoupit do jiného odvětví − do polských leteckých opraven Avia Prime.

Kvůli zákonu o střetu zájmů musel Babiš loni vložit své firmy do dvou svěřenských fondů. V jednom z nich je i Hartenberg. Agrofert, jeho nejznámější firma, je rozdělen do obou. Ale neformálně v nich má dál klíčové slovo.

Astratex ovládá v Česku zhruba 80 procent trhu v on-line prodeji spodního prádla, jeho hlavní tváří je modelka a moderátorka Iva Kubelková. Kromě Česka je náchodská firma, která loni utržila 600 mi­lionů korun, jedničkou i na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. Nedávno vstoupila do Maďarska, Bulharska a Rakouska. Kapitál získaný vstupem Babišovy firmy využije Astratex na expanzi do dalších zemí.

Naopak pro Hartenberg to má být vstup do internetového byznysu. "Po dokončení této transakce bychom i nadále chtěli aktivně hledat další zajímavé investiční příležitosti a rozšiřovat tak naše aktivity v sektoru e-commerce," uvedl Hartenberg v tiskovém prohlášení. Podle hlavní postavy Hartenbergu Jozefa Janova Babišova firma jedná o dalších nákupech. "Momentálně se díváme na tři e-shopy působící na trzích v Česku, v Polsku a na Slovensku," řekl HN Janov s tím, že má na nákupy připravených několik miliard korun.

Babiš se tak stává dalším předním tuzemským podnikatelem, který investuje do odvětví e-commerce. Miliardy do něj už nalili například nejbohatší Čech Petr Kellner nebo Daniel Křetínský. Ti mají podíly ve skupině Mall, pod niž spadá celá řada e-shopů a má tržby 17 miliard korun.

Podobně fond Enern, do nějž patří třeba e-shop Rohlík.cz, v sobě míchá dřívější internetové podnikatele v čele s Tomášem Čuprem s novými investory z oborů, jako je třeba bankovnictví.

"Poslední dva až tři roky se víc klasických investorů začalo dívat na internetové obchody. Zpravidla dochází k tomu, že se dřívější investor do klasického kamenného byznysu spojuje s původně internetovými podnikateli," potvrzuje tento trend Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK).

Posledních několik let rostou tržby českého e-commerce meziročně o 15 až 20 procent a to je i hlavní důvod, proč do odvětví investuje také Hartenberg. Loni prodej zboží po internetu představoval 115 miliard korun. "Letos čekáme, že by mohly tržby odvětví překročit 135 miliard korun," říká Vetyška.

Hartenberg vznikl před čtyřmi a půl lety. Tehdy Babiš do svých řad získal z investiční skupiny Penta manažera Jozefa Janova, s nímž do nově vzniklé firmy specializující se na obory, v nichž nepůsobí Agrofert, přešlo z Penty ještě několik lidí. Hartenberg spoluřídí i šéf akvizic Agrofertu Libor Němeček.

A zatímco Agrofert nákupy nových firem téměř zastavil a soustřeďuje se v posledních letech na investice do stávajících provozů, Janov s Němečkem skrze Hartenberg přibalují do Babišova podnikání jeden nový obor za druhým.

Než vznikl Hartenberg, byly Babišovými hlavními obory chemie, zemědělství, potravinářství a lesnictví, později přibyla i média. Janov s Němečkem ale Babišovy miliardy vložili například do zdravotnictví. V současnosti holding čítá zhruba dvacet firem s ročními tržbami přes šest miliard korun a 2,5 tisíce zaměstnanců. Celkem má Hartenberg na nákupy pět miliard vlastního kapitálu, tři čtvrtě už zainvestoval. Zároveň má Janov od Babiše přislíbené další navýšení.

Během pár let Babišův investiční tým vybudoval jednoho z největších hráčů v oboru umělého oplodňování v Evropě. Zároveň provozuje například velkou polikliniku v pražských Modřanech. Kromě toho investoval například do výrobce sirupu na posílení imunity Imunoglukan či polské firmy Good Food vyrábějící rýžové vafle.

