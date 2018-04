Pouze zhruba každý pětadvacátý prodaný počítač na sobě nese logo v podobě nakousnutého jablka. Podíl Applu na světovém trhu s PC je navíc poměrně stabilní a nevypadá to, že by se − už kvůli cenové politice − měl dramaticky zvětšit. Pokud tedy Apple, jak si v pondělí zaspekulovala agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje, jejichž totožnost nemůže být zveřejněna, procesory od Intelu za několik let zavrhne, nemělo by jít o velké drama. Procesorový suverén přece drtivou většinu produkce udá do PC a serverů jiných výrobců.

Jenže burza to viděla jinak a akcie Intelu prudce propadly. První duben byl pro ně nejhorším dnem za poslední roky. A to přitom šlo o roky, které nebyly na špatné zprávy týkající se například bezpečnosti intelovských čipů a posilování konkurence zrovna skoupé. Proč tedy tak dramatická reakce na pouhou možnost, že se od Intelu odvrátí jeden zákazník?

Převratné je, že se Apple nechystá přejít k zavedené konkurenci, což je ve světě osobních počítačů prakticky jen AMD. Apple si chce procesory navrhovat sám. A poslední roky ukazují, že už se dostal hodně daleko.

Přitom je ve světě těch nejkomplikovanějších polovodičových součástek vlastně nováček. Určitě to platí ve srovnání s Intelem, který je lídrem odvětví už půlstoletí. Pikantní je, že se na neznámé pole pustil poté, co mu námluvy s Intelem vyšly jen napůl.

V roce 2005 totiž Steve Jobs rozhodl, že opustí procesory PowerPC od IBM (což byla pro fanoušky rána, protože roky byli masírováni tvrzením o jejich technické převaze) a přejde k Intelu. Tím se z maců stala vlastně docela obyčejná PC, ale marketing, design a především vlastní operační systém je stále odlišoval.

Na čem se ale spoluzakladatel Applu se šéfem Intelu Paulem Otellinim nedohodl, bylo z dnešního hlediska důležitější. Jobs sháněl procesor pro chystaný chytrý telefon, ovšem Intel byl příliš zkostnatělý a nechápal příležitost. Nebo, podle jiné verze, byl problém v ceně.

Jisté je, že tuhle příležitost si Intel nechal ujít a Apple se do vývoje pustil sám. Několik poměrně laciných akvizic (co je z dnešního pohledu čtvrt miliardy dolarů?) vývoj urychlilo a už ve čtvrté generaci iPhonů bilo srdce, které navrhli inženýři Applu. Ta zabudovaná v nejdražších iPadech se výkonem přibližují nejsilnějším modelům maců s klasickými procesory. Přitom jsou o hodně úspornější.

Tablet a plnohodnotný počítač jsou odlišné světy. Ale ne neslučitelné. Když se přechod povede Applu, může i jiné výrobce napadnout, že vázat se na architekturu s kořeny v 70. letech už není nutné. A to už by Intel bolelo hodně.

