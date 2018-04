Kdyby si mohl člověk vybrat, kým by chtěl být, až se znovu narodí, stal by se zahraničním investorem v Česku. Kombinace rostoucí ekonomiky, dlouhodobě nadprůměrně ziskových firem, podprůměrných platů a nulové restrikce na odliv dividend udělala z tuzemských investic bonanzu. Nic na tom nezměnily ani tlaky na růst mezd, ani posílení koruny a zatím ani "údiv" politiků nad rekordním vývozem kapitálu.

Míra zisku se v Česku už třetím rokem drží kolem 50 procent. Ani v průběhu finanční krize neklesla pod 46 procent, což je impozantní zejména ve srovnání s průměrem EU, který se nyní, v době ekonomického růstu, pohybuje kolem 41 procent. České podniky jsou podle Eurostatu páté nejvýdělečnější v Evropě, na prvním místě je Irsko s neuvěřitelnou ziskovostí a odstupem 20 procentních bodů od zbytku. Míra zisku firem zde přesahuje 70 procent. Jde ovšem o nejrychleji rostoucí ekonomiku v unii, která je dle statistiků svým složením a typem firem velmi odlišná od té české, založené na zpracovatelském průmyslu.

Dobrou zprávou je, že část zisků firem míří v Česku zpátky do investic. S třicetiprocentní mírou investic patří česká ekonomika zjevně stále mezi "mladé", tedy tam, kde je potřeba stále obnovovat technologie a kde je kam investovat. Což je výhoda s ohledem na budoucnost. Průměr investic v EU se pohybuje kolem 20 procent, premiantem je opět Irsko, které se blíží ke 40 procentům, opět s velkým předstihem vůči zbytku Evropy.

Tím ale dobré zprávy z podniků, aspoň co se týká dalšího růstu životní úrovně zaměstnanců firem, končí. Tuzemské firmy totiž díky ziskům i přes relativně vysoké investice představují velmi výhodnou investici. Zahraničním majitelům tak loni odešlo 270 miliard korun na dividendách, což odpovídá 8,3 procenta HDP. V podstatě platí, že zahraniční investoři poslali do zahraničí částku, která je vyšší než celkový objem dvou měsíčních platů všech zaměstnanců v celé České republice, a to včetně těch, kteří pracují pro stát.

Nejde přitom o nic zvláštního. V roce 2016 do zahraničí odplynulo 288 miliard korun, průměrná mzda byla navíc o dva tisíce korun na osobu nižší. Poměr odeslaných peněz vůči mzdám by byl proto ještě vyšší.

Odliv dividend je stabilní a dlouhodobý, ani v letech krize neklesl pod 220 miliard. Za posledních 10 let z Česka odplynulo celkem 2,375 bilionu korun, což je zhruba polovina celkové roční produkce celé české ekonomiky. Nutno upozornit, že se odliv dividend týká firem se sídlem v zahraničí, což nutně neznamená zahraniční majitele. "Cizí" domicil kvůli výhodnějším daňovým i legislativním podmínkám používá také mnoho tuzemských vlastníků. Politické proklamace, jež se vymezují takřka výlučně vůči zahraničním "montovnám", proto nejsou namístě.

Přesto není špatné udržet tato čísla v paměti, až přijde nová vlna debat na téma mzdy a produktivita práce a co vlastně si česká ekonomika může a nemůže dovolit. Stále platí, že nikdo nebude bez záruky vyššího zisku investovat do země s vysokou mírou rizika. Jako "nová" členská země se této nálepky Česko nezbaví ještě dlouho a se sílícími politickými vyjádřeními na téma czexit neboli odchod z EU míra rizika výrazně roste. Pokud v Německu jsou investoři ochotni akceptovat výrazně delší míru návratnosti vlastního kapitálu, potom v Česku nic takového neplatí. Představa, že vyšší ziskovost firem povede rychle k vyšším mzdám než v Německu, je proto scestná a z hlediska stability ekonomiky vlastně nebezpečná.

Jenže také není důvod, aby Česká republika dlouhodobě ročně posílala osm až 10 procent celkové produkce ekonomiky do zahraničí. Jistě, posilující koruna a růst mezd podnikům a hlavně jejich majitelům postupně snižuje míru zisku. Jenže pokud dokážou firmy nadprůměrně vydělávat i při nižším výkonu ekonomiky, lze říci, že "zdroje jsou". Jde jen o to najít cestu, která by tyto peníze udržela ve vyšší míře v České republice.

Související