Logika koaličních námluv mezi hnutím ANO a ČSSD se zdá být tři dny před víkendovým finále oranžového sjezdu v Hradci Králové jasná. Andrej Babiš žádné "vetřelce" ve své jednobarevné vládě nepotřebuje. Ultimátům sociálních demokratů se může vysmívat, bohatě si vystačí s už dojednanou podporou komunistů a okamurovců.

Jenže tak jednoduše premiér ze hry na demokraticky vyhlížející řešení povolební situace nevycouvá. Potřebuje alibi, jinak mu zůstane v rukou černý Petr viníka krachu. Za současného stavu jednání se těžko někdo bude divit sociálním demokratům, až se na sjezdu nebo v pozdějším partajním referendu rozhodnou holport s ANO zaříznout. Možná to tak i dopadne, protože Babiš neustoupil ani o milimetr. Ač trestně stíhaný, vyloučil, že by nebyl premiérem. Odmítl dát záruky, že ANO nepodvede ČSSD při hlasování v parlamentu s SPD. Naopak drží ve vedení sněmovny Tomia Okamuru. Nevzdává se požadovaných pěti ministerských křesel, a už vůbec ne poptávaných resortů financí, vnitra, spravedlnosti, zdravotnictví či sociálních věcí.

Tohle nevypadá jako zájem o sestavení demokratické koalice. I Miloš Zeman, než v roce 1998 uzavřel opoziční smlouvu s ODS, vyjednával chvíli s unionisty a lidovci. Otázka tedy zní, jaké eso na poslední chvíli obětuje Babiš? Když navíc "hrozí", že i minimální ústupek hladová ČSSD přijme s povděkem? Z vedení hnutí ANO prosákly zvěsti, že Babiš prý uvažuje přenechat sociální demokracii a jmenovitě jejímu předsedovi Janu Hamáčkovi ministerstvo vnitra.

To by samozřejmě bylo působivé gesto. Zaprvé by jím dal Babiš najevo, že navzdory stíhání v kauze Čapí hnízdo nelpí na policii. Zadruhé, kdyby ČSSD byla návrhem oslněna a odkývla koalici, umírněný Hamáček se nepromění v jestřába Milana Chovance, s nímž byl Babiš minulé čtyři roky na kordy. A pokud by vnitro přišlo sociálním demokratům málo (což reálně je) a ti do vlády nevstoupili? Šéf ANO získá alibi jako hrom.

