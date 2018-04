Vedení hlavního města se po podzimních komunálních volbách výrazně promění. Nasvědčují tomu vznikající kandidátky jednotlivých stran i výsledky průběžných voličských průzkumů. Nejsilnější pozici by podle nich mělo v Praze uhájit hnutí ANO, polepší si ale také současná magistrátní opozice.

"Podle našich interních průzkumů bychom měli získat kolem dvaceti procent, za námi mají se ztrátou několika procent skončit piráti, po nich má bodovat pravice," potvrdil HN jeden ze straníků pražské buňky ANO, který si nepřál být jmenován. Úspěch hnutí Andreje Babiše naznačuje i výsledek v podzimních sněmovních volbách, vítězství by v Praze hnutí obhájilo.

Jenže historicky první pražská primátorka Adriana Krnáčová už do čela rady nejspíš znovu nezasedne. I když by ráda pokračovala. "Strašně mě baví pracovat pro Prahu. Je to velmi náročná práce, ale extrémně mě naplňuje," řekla v rozhovoru pro HN.

Praha vs. ČSSD Po posledních komunálních volbách v Praze byli sociální demokraté pro vítězné hnutí ANO jasnou jedničkou k sestavení koalice. O posty v radě se v roce 2014 obě strany podělily ještě s třetí sílou, Trojkoalicí složenou ze zelených, lidovců a starostů. Loni na podzim ale ve sněmovních volbách sociální demokracie utrpěla v Praze porážku. Hlas jí do urny vhodilo jen necelých šest procent voličů. Mezi favority pro příští koaliční vyjednávání tak pravděpodobně ČSSD tentokrát v Praze patřit nebude.

Podle informací z krajské buňky ANO si ale takový scénář nepřeje ani předseda hnutí, premiér v demisi Babiš, ani její pražští kolegové. O jejich většinovou podporu přišla po výroku o zpovykaných Pražanech. "Jestliže před zpovykanou Prahou se o tom ještě dalo uvažovat, nyní je téměř vyloučené, že by post obhájila," říká zdroj obeznámený se situací ve vedení pražské organizace ANO.

Podle interních informací strany stál výrok, za který se sice Krnáčová záhy omluvila, partaj několik procentních bodů voličské podpory.

ANO se tím však dostává do stejné "kádrové nouze" jako před posledními volbami do zastupitelstva, kdy několik měsíců nemohlo sehnat lídra kandidátky. Krnáčová byla tehdy až několikátou variantou v pořadí. Nová jednička má tentokrát vzejít z vnitrostranických primárek, uzávěrka přihlášek je příští týden. Odsouhlasit výsledek pak ještě musí vedení strany.

Kdo by mohl uspět, přitom zatím není vůbec jisté. Šéf pražské organizace, podnikatel Jan Říčař, trvá na tom, že do boje o primátora nepůjde.

"Přihlásit se nehodlám. Myslím, že pro tuto pozici nemám dostatečnou kvalifikaci a v hnutí je spousta vhodnějších kandidátů," odmítl s tím, že jeho podporu má Krnáčová. Přesto jeho jméno zní mezi těmi, která by si straníci uměli v čele Prahy představit. Vedle Říčaře zastupitelé zmiňují jméno radního Karla Grabeina Procházky nebo zastupitele a nového poslance Patrika Nachera. Ten ale odmítl, že by kandidoval proti Krnáčové.

Úvahy, že by kandidátem na primátora byla osobnost mimo hnutí, se ale jeho pražským členům nelíbí. "Měl by to určitě být někdo zevnitř strany," myslí si dříve zmiňovaný zdroj.

Ať už pošle ANO do boje o primátorský řetěz kohokoliv, vítězství nebude mít ani zdaleka zaručené. Oprávněné ambice na post budou mít také piráti, kterým odhady přisuzují volební vzestup, a také ODS. Obě strany už lídry kandidátek, a tudíž uchazeče o primátorství vybraly. Piráti navrhují lékaře Zdeňka Hřiba a ODS místostarostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

TOP 09 a starostové zase představili společnou koalici pro pražské komunální volby. Kdo obsadí první příčku, zatím nerozhodli, starostové ale jako svou jedničku vybrali právničku Hanu Marvanovou.