Úterý bylo prvním dnem, kdy mohli investoři na newyorské burze nakupovat a prodávat akcie švédské společnosti Spotify. Tato hudební platforma se během 12 let své existence stala hlavním hráčem na trhu s digitální hudbou. Daniela Eka, zakladatele a výkonného ředitele, však i přes tento důležitý milník čeká ještě hodně práce. Jedním z hlavních úkolů bude dostat oblíbenou službu do zisku.

"Až dosud to bylo jen zahřívací kolo," řekl serveru BBC News Mark Mulligan, analytik společnosti MIDiA Research. "Po vstupu na burzu uvidíme částečnou změnu strategie a směřování firmy," dodal.

I přes rostoucí počty předplatitelů náklady na provoz, investice a platby za práva hudebním vydavatelstvím převyšují příjmy z prodeje předplatného. Jen v minulém roce firma prodělala 461 milionů dolarů. Rok předtím byla provozní ztráta "jen" 426 milionů. I tak ale byl o akcie zájem. Z úvodní referenční ceny 132 dolarů za akcii, což firmu ohodnotilo na 23,5 miliardy dolarů, cena brzy po startu obchodování vylétla na téměř 169 dolarů. Ke konci obchodování se cena pohybovala kolem 150 dolarů za akcii.

Šéf české pobočky Universal Music Tomáš Filip se domnívá, že obrat v hospodaření je na dohled: "Při tom obrovském množství předplatitelů by se měl Spotify dostat do zisku poměrně brzy. Z toho důvodu zřejmě přichází i se vstupem na burzu."

Na druhou stranu někteří experti varují, že plány švédské firmy mohou v tomto směru zkřížit konkurenti. Ti jsou na rozdíl od "nezávislého" Spotify obvykle součástí velkých technologických firem. Jde hlavně o Apple Music, Amazon Prime Music, YouTube (Google) či QQ Music (čínský Tencent). Pro velké hráče je streaming hudby jen jednou z poskytovaných služeb, a nemají tak na rozdíl od Spotify důvod tolik tlačit na ziskovost. A to by pro ně mohla být konkurenční výhoda.

Podle Mulligana to znamená například to, že z jejich strany nebude vůči vydavatelství vyvíjen příliš velký tlak na snižování plateb za hudební práva. "Spotify je tak jedinou z významných streamovacích služeb, která se snaží vytvořit komerčně udržitelný model," říká.

"Génius Daniela jako podnikatele spočívá v jeho jedinečné schopnosti přesunout se od člověka, který celý hudební průmysl narušil, do pozice jeho zachránce," řekl o zakladateli Spotify Ekovi deníku Wall Street Journal Gregg Lemkau, vedoucí investičně bankovní divize v bance Goldman Sachs.

Dobře patrné je to třeba na příkladu známé zpěvačky Taylor Swift. Ta v roce 2014 oznámila stažení všech svých nahrávek z portálu Spotify kvůli sporu ohledně tržeb z vysílání. Minulý týden ve čtvrtek však na Twitter napsala: "Nové video k písni Delicate o půlnoci k dispozici. Pouze na Spotify." I na tom je vidět, jakým posunem celý streamovací hudební průmysl za poslední roky prošel.

"Když jsem ho poprvé potkal, byl schopen jasně vysvětlit, jak jeho firma změní podobu hudebního průmyslu a jak bude vypadat budoucí svět," říká John Lindfors, partner DST Global a jeden z prvních investorů do Spotify. "Tehdy jsem nad jeho šílenými ambicemi kroutil hlavou, ale to, co mi řekl v roce 2007 při našem setkání, se nakonec potvrdilo," dodává.

Ekův plán byl od začátku jasný. Zákazníci budou každý měsíc za paušální poplatek moci poslouchat hudbu z celého světa. Spotify bude jednat s vydavatelstvími a bude umělcům vyplácet poplatky za vysílací práva k jejich písním. Základem úspěchu bylo podle lidí okolo něj, že dokázal prosadit, že bude mít kvůli absenci reklam nižší tržby, ale tímto přístupem získá daleko více pravidelných uživatelů a báze zákazníků poroste rychleji.

Hudební průmysl byl přitom již tehdy dlouhá léta na sestupné vlně. Mezi lety 1999 a 2014 poklesl o 40 procent, od té doby se propad zastavil. Určitý podíl má na tom právě úspěch Spotify, který se na konci tohoto cyklu začal stávat významným hráčem na hudebním trhu.

Samotný průběh vstupu na burzu byl poměrně netradiční. Na rozdíl od zavedeného postupu, kdy se do věci vloží velké investiční banky, které pomáhají zajistit poptávku po akciích a stanovit upisovací cenu, Spotify nešel cestou získání dodatečného kapitálu. Místo toho jen na burze v New Yorku "zalistuje" své stávající akcie.

Podle Daniela Eka je to proto, aby s nimi mohli ihned podle vlastního uvážení nakládat zaměstnanci firmy. Při tradičním úpisu akcií by totiž museli určitou dobu s prodejem čekat. Zatímco pro zaměstnance je to vítaná příležitost, investorům už tak velkou radost nedělá. V případě, že budou chtít zaměstnanci akcie ve větším počtu zpeněžit, může to jejich cenu poslat výrazněji dolů.

