Největší distributor zdravotnických prostředků a materiálů v Česku má v zasedačce ve svém pražském sídle vystavenou vrtuli legendární stíhačky Spitfire ve skutečné velikosti i s figurínou letce. Šéf společnosti Promedica Praha Group Pavel Hanuš má rád historii a techniku. "Podporujeme válečné letce, kterých si vážím. S Czech Spitfire Clubem jsme vytvořili maketu tohoto stroje, kterou pak vystavují na svých akcích," říká.

Jeho firma měla loni obrat 2,3 miliardy korun, o rok dříve to bylo 1,8 miliardy. Lídrem českého trhu podle tržeb se podle Hanuše stala díky osobnímu přístupu. V roce 1991 začínal s otcem v garáži. Dnes má firma sklad o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních, přes 600 klientů, a to včetně velkých nemocnic. Za posledních šest let obrat zdvojnásobila. "Jakmile o kousek vyrosteme, oslovíme širší portfolio výrobců, čímž získáme lepší rating. Funguje to krůček po krůčku," popisuje Hanuš svůj recept na úspěch.

O ten v Česku soupeří s několika společnostmi, jednou z nich je Perfect Distribution, která patří Agelu Tomáše Chrenka, další pak česká pobočka německé firmy B. Braun.

2,3 miliardy korun

činil vloni obrat společnosti Promedica. Zisk společnost ještě nevyčíslila, měl by být vyšší než v roce 2016, kdy činil přes 12,5 milionu korun.

Loni se Promedice dařilo. Rozšířila spolupráci s farmaceutickými firmami, které přes ni posílají do nemocnic specializované léky, což dělá až polovinu jejího obratu.

Získala také nové zastoupení pro distribuci umělých kloubů a krátkodobé srdeční podpory. Ta při selhání organismu pomáhá zajistit, aby srdce fungovalo. Aby ji distributor mohl vozit do Česka, musel výrobci prokázat, že má v pořádku účetnictví nebo jak jedná se zaměstnanci. Získat zastoupení není jen tak, může to trvat půl roku i rok. "Většina specializovaných výrobků musí mít také vyjednanou i úhradu od pojišťovny. Pokud ji nemá, tak se na trh nedostane. Přesvědčujeme proto lékaře, aby o úhradu požádali," doplňuje majitel firmy.

Na to, že je distribuce zdravotnického materiálu a léků například kvůli zpětným bonusům negativně vnímaná, Hanuš říká, že je to byznys jako každý jiný. Podle něj distributor dává nemocnicím prostor k tomu, aby mohly zúžit počet obchodních partnerů: "Místo aby jich měly 500, jich mohou mít 100 nebo 50."

Distribuci přístrojů nebo materiálů Promedica zvládá ze svého jediného skladu u Prahy. V něm má většinu produktů, od testů krve po umělé chlopně. Právě výrobky určené pro operace se vozí v noci. Lékaři si zákrok naplánují, zhodnotí, jakou velikost chlopně asi budou potřebovat, a nechají si jich několik přivézt. "Ve tři ráno přijede do nemocnice kurýr se zásilkou, většinou ho zavedou až na sál a tam to vyloží," uvádí Hanuš. Pokud by se něco stalo, další chlopeň už může přiletět vrtulníkem.

Tím, že klienty Promediky jsou hlavně nemocnice, se firma zaměřuje právě na rozšíření nabízených produktů a materiálů. Loni se ale Hanuš rozhodl oslovit s distribucí i lékaře a ambulance. Založil proto novou společnost Argomed, která funguje od března. Zatím do ní investoval řádově miliony korun.

Celkem pro Promediku pracuje 220 zaměstnanců. "Naše výhoda je, že na rozdíl od velkých společností se lidem můžeme více věnovat a nejsou pro nás jen číslo," míní Hanuš.

