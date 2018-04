Prezident Donald Trump strávil velikonoční víkend ve svém floridském sídle v Palm Beach. Odtamtud prostřednictvím Twitteru zaútočil na internetového prodejce Amazon.com. Ostře mu vytkl, že jednotlivým státům unie a městům odvádí velice malé, či dokonce vůbec žádné daně. A ještě zneužívá služeb státní pošty, se kterou si sjednal pro ni nevýhodné ceny za přepravu zásilek.

Podle zpravodajského portálu Axios, který se odvolává na zdroje z Bílého domu, je prezident Donald Trump Amazonem doslova posedlý. Údajně přemýšlí, jak tohoto internetového obra zkrotit s využitím federálního zákona na ochranu hospodářské soutěže.

Do Bílého domu míří stížnosti

Několik vlivných byznysmenů si mělo přímo Trumpovi stěžovat, že kvůli levnému zboží, které Amazon zákazníkům posílá, se do finančních potíží dostávají četná nákupní centra i jednotlivé kamenné prodejny. "Prezident Trump nenávidí nikoli Facebook, nýbrž Amazon a chce jeho daňové chování změnit," uvádí portál Axios.

701 miliard dolarů byla 31. března tržní hodnota Amazonu, který je 4. nejcennější veřejně obchodovanou firmou v USA. Těsně za Microsoftem. Vede Apple, druhý je Alphabet.

Prezident Trump dále obviňuje Amazon z toho, že státní společnost U.S. Postal Service na spolupráci s ním prodělává. S odvoláním na zprávu, kterou však neupřesňuje, tvrdí, že státní pošta na každém balíku, který jí Amazon předává k přepravě, v průměru prodělává půldruhého dolaru.

To je však v rozporu s vyjádřením expertů, jež cituje zpravodajský server Spiegel Online. Ti naopak připomínají, že úřady v minulosti několikrát prověřovaly smlouvy mezi Amazonem a státní poštou o přepravě zásilek a dospěly k závěru, že nejsou pro U.S. Postal Service ztrátové.

Prezidenta Trumpa o velikonočním pondělí na svém Twitteru podpořil republikánský senátor Marco Rubio ze státu Florida. "Amazon přinesl Američanům nižší ceny, ale z dlouhodobého pohledu zároveň poškozuje konkurenční prostředí," cituje senátora agentura Bloomberg.

Trumpovy výpady Amazon v současné době přímo neohrožují. Ale z dlouhodobějšího pohledu to pro něj není nic dobrého, poznamenává list The New York Times. Nelze vyloučit, že Trumpovy tweety útočící na Amazon přimějí státní poštu, aby na něm požadovala vyšší ceny za přepravu zásilek.

Amazon přitom hospodaří s nízkými ziskovými maržemi. Je to způsobeno zejména značnými náklady na logistiku. Ale částečně je to záměr − firma tlačí ceny svého zboží dolů, aby získávala nové zákazníky a tím potlačovala konkurenci.

Je za tím Trumpova osobní zášť?

Někteří američtí odborníci Donalda Trumpa za jeho tvrdá vyjádření na adresu Amazonu kritizují. "Zdá se, že prezident buď není o této společnosti dobře informován, nebo ji chce záměrně poškodit," míní Scott Devitt z analytické firmy Stifel.

Americká média spekulují o tom, že Donald Trump si na sociálních sítích nevybíravým způsobem vyřizuje osobní účty se zakladatelem a šéfem Amazonu Jeffem Bezosem. S ním je "na kordy" už dlouho, neboť Bezos se o Trumpovi velice kriticky vyjadřoval během předvolební kampaně v roce 2016.

Kromě toho, Bezos vlastní respektovaný a protivládně orientovaný list Washington Post. Tomu Donald Trump předhazuje, že šíří "fake news". Prezident v jednom z nedávných tweetů Bezose obvinil, že svůj list využívá k lobbování, a Washington Post by se proto měl registrovat jako lobbistická instituce.

Zmíněný list přitom loni získal Pulitzerovu cenu za investigativní články, jež se věnovaly Trumpovým darům různým charitativním organizacím. Zmíněnou cenu vždy v dubnu ve více kategoriích předává Kolumbijská univerzita.

Související