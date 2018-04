Válečník Trump

◼ Americký prezident Donald Trump opakovaně hrozí obchodními válkami, tedy zavedením cel či omezením dovozu různého druhu zboží z řady zemí světa.

Do této války minulý měsíc málem zapojil i země Evropské unie, které jsou jinak nejbližšími spojenci USA. Až na poslední chvíli je vyjmul z ohlášených cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států.

◼ V případě, že by Evropané výjimku nedostali, byli by připraveni uvalit odvetná cla na vybrané americké zboží. EU ale výjimku získala jen do konce dubna, takže obchodní válka do budoucna stále vyloučena není.

◼ Na Čínu už Trump cla uvalil a Číňané odpověděli stejně, i když mnohem opatrněji.