Právníci České televize připravují žaloby na ředitele skupiny Barrandov Jaromíra Soukupa. Ten v pořadech, které sám moderuje na TV Barrandov, už přes měsíc na veřejnoprávní médium útočí a kritice věnuje i celé díly svých pořadů. Zaměřuje se na vedení i hospodaření ČT.

Veřejnoprávní televize se chce více bránit u soudů i proti urážlivým výrokům politiků.

Mediální podnikatel Soukup tvrdí, že se žalob nebojí. "Asi si hodlají stěžovat na to, že v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa nezaznělo jejich vyjádření. Ten pořad nějaké vyjadřování se k faktům nepřipouští a žádný nárok na to nemají," míní Soukup s tím, že všechna tvrzení má podložena důkazy. V kritice chce podnikatel i nadále pokračovat. "O jejich hospodaření a činnosti budeme informovat s podstatně větší intenzitou než doposud. Nevím, co budou v ČT dělat, pokud se už teď vztekají," řekl Soukup.

Ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa například tvrdil, že hospodaření České televize nepodléhá žádné kontrole. Jak ale uvedlo veřejnoprávní médium ve své desetistránkové reakci, dozor nad utrácením peněz je a má tři stupně. Podílí se na něm Rada ČT volená Poslaneckou sněmovnou i nezávislí auditoři.

Televize blízká Hradu Pořad s prezidentem Televize Barrandov pravidelně vysílá pořad Týden s prezidentem. V něm exkluzivně jednou týdně vede moderátor Jaromír Soukup rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. Žena kancléře Na televizi Barrandov má svůj pořad Vlivní také žena hradního kancléře Vratislava Mynáře. Moderátorka Alex Mynářová v něm zpovídá známé osobnosti. Mezi nimi se objevil například i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Po volbách vedle Zemana Moderátor Jaromír Soukup byl také v úzké skupině podporovatelů na pódiu vedle Miloše Zemana, když letos obhájil prezidentský mandát. Během volební kampaně v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa byl hostem mluvčí Jiří Ovčáček, kterému Soukup podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nebyl kvalifikovaným oponentem. Kvůli tomu RRTV s televizí zahájila správní řízení o přestupku.

Česká televize nechce prozradit, na co přesně, co v Soukupových pořadech zaznělo, chce žalobu podat. Vedení má strach, že by je to mohlo u soudu poškodit a snížit šance na případnou výhru.

"Kroky, které činíme, blíže nekomentujeme," sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková. Přípravu žalob HN prozradily tři zdroje z ČT.

Výhrady k Soukupově práci mají ale i někteří diváci. Zatímco na zpravodajské a publicistické pořady ČT přišla tento rok do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nula stížností, na TV Barrandov už instituce, která na televize i rádia dohlíží, eviduje 120 podnětů.

"Škála výhrad je široká. Stěžovatelé zpravidla vytýkají neobjektivitu a nevyváženost pořadů televize Barrandov, předpojaté, až propagandistické vyznění, manipulativnost a v řadě případů také neprofesionalitu moderátora Jaromíra Soukupa," shrnul výhrady diváků předseda vysílací rady Ivan Krejčí.

S televizí Barrandov zároveň rada vede za Soukupovy publicistické pořady šest řízení o přestupku. Za ně může dostat televize pokuty, jež se pohybují od pěti tisíc až do 2,5 milionu korun.

Pokuty za porušení objektivity už v posledních šesti letech rada udělovala. Ve čtyřech případech zákon porušila ČT. Letos RRTV s veřejnoprávním médiem žádné řízení o přestupku nevedla.

ČT se chce také bránit proti výrokům politiků, kteří vulgárně a agresivně napadají práci redaktorů zpravodajství. Například místopředseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nazval redaktora Jana Nováka "ksindlem". Dosud ČT žádnou takovou žalobu nepodala.

Jak zjistily HN z několika nezávislých zdrojů, už teď právní oddělení shromažďuje útočné výroky zákonodárců. "Chceme mít jistotu, že budeme mít množství důkazů, abychom případné soudy vyhráli," řekl zdroj z vedení ČT. V televizi je obava, že by v případě prohry dodali kritikům další munici pro útoky.

Že chce televize změnit strategii obrany, zaregistrovali i někteří členové Rady České televize. Ta dohlíží, aby médium dodržovalo zákony. "Tolerance ČT k útokům ze strany politiků končí. Podle mých informací se chce televize začít bránit. To se dříve nedělo," popsal HN radní Zdeněk Šarapatka.

Podle něj se útoky začaly vyostřovat poté, co loni šéf hnutí ANO Andrej Babiš nazval Reportéry ČT "zkorumpovanou pakáží". Redaktorka se politika ptala na kauzu korunových dluhopisů. Proti urážlivému výroku se sice ČT ohradila, žalobu však nepodala.