Zdravotní sestru Věru Marešovou z Rumburka média před třemi roky − s odkazem na policejní obvinění − líčila jako zrůdu, která zavraždila šest pacientů, aby si zjednodušila práci. Jenže soudy 54letou ženu nakonec osvobodily a podrobily nebývalé kritice jak žalobce, tak znalce, na jejichž posudcích obžaloba stála.

Ministerstvo spravedlnosti jí za nezákonné stíhání vyplatilo odškodné milion korun, ona ale chce dalších 5,9 milionu. Kolik je přiměřená cena za 429 dní ve vazbě a za cejch vražedkyně, kterou zná celá země? O tom ve středu začne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.

Ministerstvo statistiky odškodnění nevede, ale pokud by Marešová s uvedenou sumou uspěla, bylo by to v české justici výjimečné. Podobnou částku (5,95 milionu) vysoudil od státu pouze kurdský podnikatel Yekta Uzunoglu, který v polovině 90. let strávil dva a půl roku ve vazbě s obviněním z podvodů, přípravy vraždy a mučení. Soudy jinak přiznávají maximálně statisíce korun. Nynější eurokomisařka Věra Jourová za stíhání v kauze Budišov sice dostala 2,7 milionu korun, ale to bylo odškodné za ušlou mzdu.

"Podezřelý má absolutní povinnost odevzdat se a strpět všechny úkony, jež vůči němu stát dělá, ale to by mělo být vyváženo právem na absolutní odškodnění těchto zásahů. To tady není," říká advokát Václav Vlk.

Fakt, že je odškodné, jež soudy za nezákonné stíhání přiznávají, nízké, opakovaně konstatoval i Ústavní soud.

Naposledy před třemi týdny v případě advokáta Ondřeje Kuchaře, jenž devět let čelil stíhání pro poškození věřitele ve sporech o TV Nova, než jej pravomocně očistil soud. Kuchařovi ministerstvo samo zaplatilo 115 tisíc korun, soud pak přidal dalších 85 tisíc. I to Ústavní soud označil za nedostatečné.

Existuje ale oblast, kdy odškodné řádu milionů korun dosahuje. Tou jsou spory o ochranu osobnosti. Příkladem je tažení Karla Rodena, který za texty, jež spekulovaly o tom, jak počal své děti, vysoudil již mnohamilionové odškodné a další spory vede.

Právě v těchto sporech soudy často konstatují, že odškodné má plnit i preventivní funkci − aby si dal viník příště pozor. "Přiznaná výše odškodnění je jednak výrazem satisfakce, jednak má i preventivní funkci, kdy je přímo žádoucí, aby žalovaná strana psala pravdu," uvedl soud, když přiznal milionovou satisfakci moderátoru Janu Krausovi za článek o vymyšlené dopravní nehodě, kterou měl způsobit.

Podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové však ve sporu o odškodnění od státu nelze takto argumentovat. "Když musí něco velkého zaplatit korporace, platí to ze svého zisku, a proto možná změní svou organizaci. Když však platí stát, tak to ti konkrétní viníci často ani nepocítí," vysvětluje Šimáčková.

Teoreticky by za pochybení mělo být možné postihnout konkrétního policistu či žalobce a přenést na něj takzvaný regres − tedy náhradu škody. Není však znám žádný případ, kdy by se něco takového stalo. "Je třeba oddělovat absolutní šlendrián a otázku jiného právního názoru. A to je někdy obtížné," konstatuje Vlk a poukazuje navíc na to, že pro trestání soudců, státních zástupců či policistů platí roční lhůta, v níž je možné jejich chyby potrestat. Ta se však nedá prakticky stihnout.