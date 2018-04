Developerská společnost Sebre byznysmena Petra Němce finišuje v centru Prahy s dvěma realitními projekty. Celkové investice do Paláce Špork a kancelářské budovy s názvem Drn se podle ředitele Sebre Jana Kubíčka vyšplhaly přibližně na 2,5 miliardy korun. Architekt Stanislav Fiala v obou případech pracoval s historickými objekty. Původně barokní Swéerts-Sporckův palác v Hybernské ulici je kulturní památkou. Stejně tak barokní Schönkirchovský palác v Mikulandské. Ten architekt Fiala provázal s novostavbou, již investor postavil na sousední parcele na Národní třídě. Proluka dříve sloužila jako provizorní parkoviště. A výsledek odborníci chválí. Historik architektury Zdeněk Lukeš si slibuje "mimořádný zážitek" i od adaptace paláce v Hybernské.

HN: Do Paláce Špork se začátkem roku přestěhovala advokátní kancelář Dentons, jak jste daleko od dokončení zbývající části budovy?

S. F.: Časově to nedokážu odhadnout. I když je už 95 procent domu pronajato, stále ho považuji za rozestavěný. Jsme zvyklí dotahovat detaily a v tomto smyslu je ještě pořád co dělat.

HN: Rekonstrukce Šporkova paláce vám probíhala přímo pod nosem, přestěhovali jste si do domu kanceláře. V čem to bylo dobré?

S. F.: Bylo to sice nekomfortní, všude byly vrtačky a prach, ale mně připadalo dobré, že s domem neztratíme kontakt. A pak jsme také mohli v domě trénovat, vytvořili jsme si své první squatterské kanceláře, pak se udělal prototyp kanceláří…

Stanislav Fiala (56) Jednatel studia Fiala + Nemec. V roce 1998 spoluzakládal ateliér D3A, v němž má dnes už jen symbolický podíl. Fiala se v D3A podílel na návrhu kancelářské budovy MUZO v Praze-Strašnicích, jež byla v roce 2001 vybrána do finále Ceny Evropské unie za současnou architekturu Mies van der Rohe. Fiala vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, absolvoval i postgraduální studium na Škole architektury AVU v Praze.

J. K.: Bylo to důležité i z hlediska klientů, kteří sem za námi chodili na schůzky a vnímali, jak se stavba vyvíjí.

HN: Dům je památkově chráněný, které části byly na rekonstrukci nejsložitější?

J. K.: Nikdo z nás do té doby rekonstrukci národní kulturní památky přímo nedělal. Původním záměrem projektu bylo Špork vymalovat a vyčistit, ale nakonec to dopadlo jinak. Kupříkladu okna jsou repasovaná ze 100 let starého dřeva. My jsme si ale řekli, že má cenu je zrestaurovat, ačkoli koupit nová okna dnes vyjde daleko levněji. Výrobci nám tvrdili, že špaletové okno nefunguje. My jsme si ho ale v reálu vyzkoušeli a zjistili jsme, že kvalita původního dřeva je dnes nedosažitelná.

Jan Kubíček (39) Výkonný ředitel společnosti Sebre. Do roku 2013 vedl přes pět let development u mezinárodního developera AIG/Lincoln CZ. Předtím pracoval v divizi pozemního stavitelství v české pobočce švédského koncernu Skanska. Kubíček je absolventem Stavební fakulty pražského ČVUT.

Vytvořili jsme si tu něco, čemu jsme říkali laboratoř, kde jsme přímo na sobě testovali veškerá navrhovaná řešení, abychom si sami ověřili jejich funkčnost. Zachovali jsme i 100 let staré radiátory, ačkoli zrestaurovat je bylo také složité. Je to historická budova a litinový radiátor je pro ni nejlepší řešení. Má dostatečný výkon, předání, setrvačnost, drží v sobě teplo.

HN: Jste spokojeni s podobou střechy, nebo to byl výsledek kompromisu s památkáři?

S. F.: Nevnímáme to jako kompromis. Střecha nástavby nás trápila nejdéle a nejvíce. Nebylo snadné vymyslet, jakým způsobem spojit dva dvorní trakty. Architekt Karl Jarray stavěl pro Anglo-československou banku ve dvoře první objekt v době, kdy v Hybernské ještě stál barokní palác. Pak přišel Josef Gočár a oba domy propojil. A když bance už nestačily kapacity, architekt Bohumír Kozák navrhl pod vedením Jarraye do ulice V Celnici další objekt s dočasným stavebním povolením.

Tyto dvorní trakty domu (od Jarraye a Kozáka) měly evidentně menší stavební kvalitu a hodnotu, protože to byly provizorní utilitární budovy. V 50. letech domy dostaly ještě znehodnocující nástavby, které nebyly ani funkční. Ovšem prosadit na oba trakty novou, moderní sjednocující nástavbu trvalo nejdéle, protože pro legislativu to byl zásah do národní kulturní památky pod jedním popisným číslem s Gočárovým domem z ulice Hybernské. Přitom spousta lidí chápala, že provizorní dvorní křídla jsou zapsaná mezi národní kulturní památky v podstatě omylem.

V celém domě se v historii děly hrozné věci. Bylo tam gestapo, potom StB. My jsme tuto atmosféru z domu potřebovali dostat pryč a já mám dobrý pocit, že se nám podařilo ho prozářit sluncem.

HN: Vytvořili jste podél domu uličku s obchody, ale průchodu na náměstí Republiky brání zídka.

J. K.: Ta zeď snad zmizí, jednáme se sousedy. Budeme se snažit, aby tu vznikl kvalitní veřejný prostor. V uličce přibudou sochy od Michala Gabriela − velcí letící jeleni –, které navážou na odkaz hraběte Šporka.

S. F.: Ti jeleni budou viset na lanech mezi fasádami.

HN: Jak to vypadá se zbývajícími kancelářskými prostory a kdy otevře v bývalé bankovní hale restaurace pivovaru Lobkowicz?

J. K.: Obsazujeme poslední prostory, dokončujeme interiéry pro dva nájemce, malé firmy z IT a farmaceutického průmyslu. Pro restauraci se zpracovává nová koncepce řešení pivovarské technologie od nového dodavatele. Doufejme, že koncem roku nebo začátkem příštího restaurace otevře. Stavebně je prostor víceméně dokončený.

Prostor byl totálně zdecimovaný, luxfery byly zalité asfaltem, veškeré staré původní omítky překryté malbami, tapetami, původní umělé mramory byly poničené. Zrestaurovalo se 3000 čtverečních metrů umělých mramorů, přičemž opravit jeden metr čtvereční trvá několik týdnů. Dále se odkrývaly původní omítky. Celkem to bylo více než tři roky práce.

S. F.: Celý projekt Šporku i Drnu nám po restaurátorské stránce vedl akademický malíř Martin Pavala a vybíral si k tomu další spolupracovníky, kteří mu pomohli zrealizovat dílo ve vysoké kvalitě. Lidí, kteří umí perfektně zrestaurovat třeba umělé mramory, je v republice jako prstů na jedné ruce. Ve 30. letech bývaly umělé mramory levnější náhražkou pravého mramoru. Dnes už jsou dražší než pravý kámen.

HN: Říká se, že vám investor nechává dost volnou ruku.

S. F.: To říkají ti, kterým přijde divné, že se mi daří domy dělat podle mých představ. Já poslouchám, co mi ­klient říká. A klient zase chápe, že si netlačím svoje vize za každou cenu. Forma není na prvním místě.

HN: Ale máte výhodu v tom, že jste si s investorem lidsky sedli.

S. F.: Ovšem, to je 20 let společné práce. Zakladatel Sebre Petr Němec ­je geniální, a navíc skromný člověk. A není to jen Petr, s kterým jsem si sedl. Měl ale nejvíce energie a chuti dělat projekty. Logicky to tedy vyplynulo tak, že mě jeden investor zásobí celoživotní prací.

J. K.: Je to i o přístupu Standy. Většinu řemeslníků a lidí ze stavebních firem baví se Standou spolupracovat. Oni práci na našich stavbách neodfláknou, protože vidí, že vzniká něco unikátního, a nechtějí to zkazit.

HN: Dostáváte další zakázky, když investoři vidí, co jste udělali se Šporkovým palácem a domem na Národní?

S. F.: Ano, ale já všechny poctivě odmítám. Sebre má exkluzivitu.

J. K.: Ledaže by naše projekty Standu nevytěžovaly. Ale máme pro něj další práci − bytový dům v Praze-Hole­šovicích, který realizujeme společně se společností Property Solutions. A v srbském Bělehradě to je Residence Puškinova. Připravujeme další projekty, které nám umožní podílet se na rozvoji městského života v rámci Prahy a Bělehradu.

HN: Jak se díváte na kancelářské stavby, které v Česku vznikají?

S. F.: Osobně mám nejradši, když se věci nezdržují různými formalitami. Dobrá energie se škrtí ve jménu různého papírování, elektronických evidencí… Vítězí touha po penězích. Normální energie selského zdravého rozumu je na ústupu, i když ostrůvky tu, myslím, pořád ještě existují.

J. K.: Mrzí mě, že se kancelářský trh v architektuře nikam neposunul. Unifikovanost jednotlivých budov a vnitřního prostředí většinou nenabízí téměř žádnou atmosféru a člověk se všude cítí stejně − bez emocí. Budovy jsou si velmi podobné, liší se jen ve velmi malých detailech a větší kreativita se klade spíše na PR a marketing. Soutěží se o co nejzajímavější, pokud možno anglické jméno, v němž musí být nejlépe použito adjektivum "green", i když budovy mají minimum zeleně.

HN: A vy jste dům na Národní pojmenovali Drn. To kvůli fasádě, kterou pokryje zeleň, nebo proč?

S. F.: Chtěli jsme, aby to byla rovnou přezdívka, protože lidé si věci nějak pojmenovávají. A zároveň jsme nechtěli, aby se dům jmenoval světácky. Čeština je krásná a my si jí musíme víc vážit.

HN: Není to tím, že developeři často pocházejí ze zahraničí a že kancelářské budovy po dokončení většinou prodávají investorům ze zahraničí?

S.F.: Jestliže je v centru Evropy národ, který mluví česky, proč by ho měla přemazat nějaká globální kultura, která má víc peněz? Investoři by měli mít dostatek úcty.

HN: Původně se projekt jmenoval Palác Národní, kdo přišel s názvem Drn?

S. F.: Bohužel to nebyl náš nápad. Vyzvali jsme Aleše Najbrta a jeho partu, aby nám vytvořili na oba objekty loga. Zeptali se nás, jestli to myslíme vážně s tím Palácem Národní. A když jsme řekli, že nás celou dobu tahá za uši říkat tomu palác, tak se nabídli, že nám s názvem pomůžou.

