V pořadí již osmým divadelním počinem scenáristy a filmového režiséra Petra Zelenky je hra o chemikovi Antonínu Holém, díky němuž dnes lze léčit vir HIV jednou pilulkou. Pod názvem Elegance molekuly hru tuto sobotu 7. dubna uvede Dejvické divadlo v Praze.

V autorově režii se na jevišti objeví Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Martin Myšička či Vladimír Polívka.

"Po vynálezci měkkých kontaktních čoček Otto Wichterlem by Antonín Holý mohl být nejznámějším českým vědcem, ale není. Doufám, že by hra mohla přispět k jeho popularitě," říká Zelenka.

V původně nedramatickém příběhu Holého, jenž žil v letech 1936 až 2012, míchá reálné postavy s vymyšlenými a hledá drama. Zelenkovi při psaní radili odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

"Z chemické laboratoře do lékárny na nejbližším rohu je to často jen pár stovek metrů. Ale molekula léku na této cestě projde procesem za stovky milionů dolarů, na kterém se podílejí často tisíce lidí. Tedy ta molekula, která má štěstí a dojde do cíle," podotýká dramaturgyně inscenace Olga Šubrtová.

"Tři takové látky a jejich tři otce, jedním z nichž byl i tento geniální český chemik, sleduje Zelenkova hra. Zkoumá vznik a dramatický průmyslový vývoj látek z českých chemických laboratoří, které dnes léčí AIDS u více než osmdesáti procent pacientů na celém světě," dodává dramaturgyně.

Otto Wichterle rád vyprávěl, jak na stavebnici Merkur sestrojil přístroj na odstředění prvních kontaktních čoček.

Hra Petra Zelenky hledá srovnatelný "Merkur" v životě chemika Antonína Holého − vypráví o silné vizi, předvídavosti, štěstí a odměně, která přišla příliš pozdě.

Petr Zelenka v Dejvickém divadle od roku 2001 představil hry Příběhy obyčejného šílenství, Teremin a Dabing Street. Elegance molekuly bude jeho čtvrtým textem na této scéně.

K napsání ho inspirovali kolegové Antonína Holého působící ve vědecké radě Nadačního fondu na podporu vědy Neuron. Ten divadelní projekt finančně podpořil.