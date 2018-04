Stovky zaměstnanců v exekuci jsou realitou českých podniků. Pro firmy takoví pracovníci znamenají administrativní zátěž a náklady navíc. Jsou to totiž podnikové mzdové účetní, kdo musí podle exekučního příkazu vypočítat správnou výši srážek ze mzdy, dokládat přehled o příjmech a evidenci aktivních závazků, poskytovat exekutorům informace, o něž si řeknou, a u vícečetných exekucí hlídat pořadí, v jakém se mají dluhy platit.

"U nás se jedna účetní na plný úvazek celý rok věnuje výhradně věcem spojeným s exekucemi," popisuje situaci Olga Kupec, jednatelka kovoobráběcí společnosti Abydos. Exekuci čelí čtvrtina ze zhruba 200 zaměstnanců firmy. Na některé navíc přišlo exekučních příkazů hned několik. Náklady, které Abydosu vyřizování exekucí přináší, podle jednatelky přesahují půl milionu korun ročně.

Právě ve výrobním sektoru je situace nejhorší. Pracovníků v exekuci je tam podle informací personální agentury Adecco ČR, která situaci napříč pracovním trh sleduje, nejvíce. "Naopak ve společnostech zaměřených na administrativní služby je počet exekucí nižší," říká vedoucí mzdové účtárny agentury Karel Skalník.

Snadný cíl

Obecně patří srážky ze mzdy, které podle pokynů exekutorů provádějí zaměstnavatelé, mezi nejčastější způsoby vymáhání dluhů. "V případě, že je dlužník zaměstnaný, podaří se prakticky vždy touto formou vydobýt alespoň nějaké plnění ve prospěch věřitele," uvádí prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. Mzda je tak zpravidla tím prvním, co exekutora zajímá. Teprve když se nedaří věřitele uspokojit tímto způsobem, přichází na řadu prodej majetku dlužníka.

Zatímco exekutor, který pro věřitele dluh vymáhá, si své náklady a odměnu připočítává k pohledávce, firmy za práci se srážením dluhu zaplaceno nedostávají. V minulém volebním období ministerstvo spravedlnosti navrhovalo, aby zaměstnavatelé dostávali od dlužníků kompenzaci 250 korun měsíčně. To ale vzbudilo obavy z nadměrné finanční zátěže pro lidi v exekuci a do konce volebního období se návrh nepodařilo schválit. Nová vláda ho zatím neoprášila.

Nejasné zákony

Administrativní zátěž, kterou exekuce pro zaměstnavatele představují, ještě umocňuje různorodost exekučních příkazů. Ty sice mají zákonem předepsané náležitosti, jejich přesnou podobu si ale každý exekutorský úřad určuje sám. Zpracování příkazů tak mzdové účetní nemohou automatizovat, musí příkazy složitě studovat, aby v nich našly údaje, které potřebují.

Na rozdíl od kompenzací jim ve zjednodušení celého procesu teď svítá naděje na změnu. Novou vyhláškou ministerstvo spravedlnosti nařídilo exekutorům, aby od července začali používat jednotný formát exekučního příkazu. A Svaz průmyslu a dopravy teď jedná s Exekutorskou komorou, aby se šlo ještě dál. "Mohlo by dojít k dalšímu zefektivnění tím, že by exekuční příkazy byly doručovány také elektronicky v podobě xml datových souborů," uvádí mluvčí svazu Eva Veličková. Automatizovat by do budoucna chtěl svaz i výměnu informací mezi zaměstnavateli a exekutorskými úřady. To by ostatně ulehčilo práci i samotným exekutorům, míní Exekutorská komora. Překážkou je ale zatím exekuční řád. Ten by bylo potřeba změnit.

Změny by zástupci firem rádi viděli i na jiných místech − třeba v ustanovení, které spolu s příslušnými paragrafy občanského soudního řádu ukládá zaměstnavatelům povinnost poskytovat exekutorům součinnost a potřebné informace. Žádný zákon už ale neříká, co všechno může exekutor po zaměstnavateli požadovat a jakou mají mít informace strukturu. "Často chtějí sdělit kontakty na zaměstnance, čísla bankovních účtů či majetkové poměry, tedy zda vlastní jakýkoliv postižitelný majetek," upozorňuje Veličková. K poskytnutí takových informací podle ní exekutoři často podniky tlačí pod pohrůžkou sankcí.

V řadě případů pak mzdové účtárny firem suplují práci exekutorských úřadů. "Už se nám nejednou stalo, že od původního exekutora převzal daný případ jiný, a zaměstnavatel mu najednou musel podávat informace, kdy a kolik srazil," popisuje zkušenosti z praxe Kupec.

Jenže podle Exekutorské komory má vágnost právních předpisů, která exekutorům umožňuje požadovat po zaměstnavatelích jakékoliv údaje potřebné k vedení exekuce, své důvody. "Nelze předem definovat všechny informace, které by mohli v konkrétních případech exekutoři po zaměstnavatelích požadovat. Velkou množinu údajů však může exekutorovi sdělit pouze a jen zaměstnavatel povinného," tvrdí Martina Houšková z Exekutorské komory.

Osobní bankrot pro více dlužníků

Na změnu pravidel pro exekuce to tak zatím nevypadá, zaměstnavatelům by ale mohla ulevit jiná novela, kterou nyní projednávají poslanci. Návrh počítá s umožněním osobního bankrotu většímu počtu dlužníků. Padnout by podle něj měla hranice, která dlužníkům nařizuje splatit během pěti let alespoň 30 procent dluhů, aby dosáhli na oddlužení. Nově by mělo stačit, že budou sedm let o splacení svých dluhů usilovat.

Zaměstnavatelům by jednodušší vstup do osobního bankrotu ulevil hlavně v případech, kdy jejich lidé čelí více exekucím najednou. "Když dosáhnou na oddlužení, tak už nemusíme odepisovat pěti exekutorům, když má náš zaměstnanec pět exekucí, ale je jen jeden insolvenční správce, u nějž jsou jasně nastavená pravidla," vysvětluje Kupec.

Jenže se zcela identickou novelou ministerstvo spravedlnosti už jednou neuspělo. Návrh předložený v minulém volebním období narazil na odpor věřitelů i poslanců a nakonec spadl ze stolu. Ministr Robert Pelikán ho sice předložil na přelomu roku znovu, návrh je ale teprve na začátku legislativního procesu a jeho osud zůstává nejistý.