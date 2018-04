Světem včera probleskla zpráva, že saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán jako historicky první představitel mocné pouštní monarchie připustil existenci státu Izrael. "Domnívám se, že Palestinci a Izraelci mají právo na vlastní zemi," řekl mladý, sotva dvaatřicetiletý faktický saúdskoarabský vládce. Jeho otec, dvaaosmdesátiletý král Salmán bin Abd al-Azíz, dal od řízení státu už ruce pryč.

Podle korunního prince je nutné uzavřít mírovou dohodu mezi Izraelci a Palestinci a "zajistit stabilitu pro všechny a mít normální vztahy", jak uvedl v rozhovoru pro list The Atlantic.

Tady je nutno se pořádně nadechnout. Je to významné. Právo na existenci Izraele je pro arabské země s výjimkou Jordánska a Egypta − ty už židovský stát uznaly − stále velké tabu. A teď s tím přicházejí zrovna Saúdi, regionální velmoc.

A je to významnější o to víc, že princovo prohlášení přichází jen pár dní po mohutných palestinských demonstracích na pomezí Pásma Gazy a Izraele, které byly i na drsné podmínky ve Svaté zemi hodně krvavé. Sedmnáct Palestinců přišlo v pátek o život, stovky dalších musely vyhledat lékařskou pomoc, mezi nimi třeba dvanáctiletý Bašár Wahdán. Ač prý nešel přímo k hraničnímu plotu − zůstal od něj asi třicet metrů vzdálen − a ani neházel kameny na izraelské vojáky v plné bojové pohotovosti za ním, zasáhla ho jejich palba.

Jak uvádí agentura Reuters, střela mu rozdrtila nohu: přelomila kost a zpřetrhala žíly. Agentura svou zprávu rámuje konstatováním, že izraelská armáda obvinila v Gaze vládnoucí palestinské hnutí Hamás, že "cynicky zneužívá děti" tím, že je posílá až k ostře střeženému plotu, a že mluvčí Hamásu ta obvinění odmítl jako "lži, jejichž účelem je ospravedlnit masakry".

Tento pátek se má demonstrace opakovat znovu a tak to má pokračovat každý pátek do poloviny května, kdy Izraelci oslaví sedmdesáté výročí založení svého státu a Palestinci opláčou sedmdesáté výročí al-Nakby, tedy své, jak říkají, velké pohromy.

Velký pochod za návrat

Muhammad bin Salmán to samozřejmě všechno musí dobře vědět. Jako každý Arab i on si je vědom toho, že tehdy opustil své domovy necelý milion Palestinců.

Historici se přitom dodnes přou, co bylo hlavním důvodem jejich exodu. Zakladatel izraelského státu David Ben Gurion sice jistě rozhlašoval věci, které naháněly Arabům strach, jenže nikdy se nepotvrdilo, že by jeho vláda chtěla − třeba ve spojení s židovskými milicemi typu Hagany − vyhnat tak obrovský počet lidí z jejich domovů. Proto převažuje, alespoň v rámci západního (nikoli ale toho arabského) diskurzu, názor, že to bylo jinak: velká část Palestinců odešla prostě proto, že je k tomu vybízeli tehdejší arabští lídři včetně těch saúdských, kteří jim slibovali, že je brzy na tancích přivezou zpět do jejich vesnic.

Pokusů o to, resp. válek arabských zemí vedených proti židovskému státu, bylo pak během těch sedmdesáti let hodně. Jenže Izrael se té obrovské převaze poměrně zázračně vždy ubránil. Návrat Palestinců se zkrátka nekonal.

Sen, že se tak jednou stane, však Palestincům zůstal. Když ne na tancích, tak aspoň že se vrátí s prakem či nožem v ruce. Je to sen, který zbytněl do podoby ideologie nenávisti, zaťatosti, nesmiřitelnosti. A to je důvod, proč zatím ztroskotaly všechny pokusy o smír.

To ale není vše. Páteční manifestace v Gaze byla tamějším vládnoucím hnutím pojmenována "Velký pochod za návrat". Jejím aktuálním kontextem byl nesouhlas s plánovaným přestěhováním amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, které se má odehrát právě u příležitosti výročí v polovině května. Je to krok, k němuž se zatím přidala jen Guatemala.

"Velký pochod za návrat je vzkazem Trumpovi a všem, kteří podporují jeho záměr, že na žádný kompromis ohledně Jeruzaléma nikdy nepřistoupíme," prohlásil politický šéf Hamásu Ismáíl Haníja, když v pátek zavítal mezi demonstranty, jichž se nedaleko plotu shromáždilo v jednu chvíli až třicet tisíc.

Zatím platil, a pro drtivou většinu zemí na světě uznávajících Izrael stále platí, konsenzus, že do Jeruzaléma se ambasády budou stěhovat až poté, co se v nějaké celkové mírové dohodě určí postavení města, které za svou metropoli považují jak Izraelci, tak Palestinci. U Jeruzaléma se však Haníja nezastavil. "Není jiné řešení než návrat. Právo na návrat pro nás prostě není jen slogan," dodal klasický nekompromisní dovětek, když v chumlu své ochranky kráčel nedaleko hraniční čáry.

Skládání střípků

Jenže jakkoliv je Izrael na rozdíl od okolních arabských zemí multietnickým státem, neboť v něm žije a jeho občanstvím je vybaveno na milion Arabů, příchod dalších až pěti milionů Palestinců by pro něj znamenal demografickou ránu do týla. Proto na něj nemůže přistoupit. Jak kontinuálně tvrdí jeho vlády nehledě na svoje ideologické zabarvení, Palestinci by měli hledat svou vlast tam, kde už teď jsou, tedy v Gaze a na Západním břehu.

Rozhovory o tomto konceptu, zvaném dvoustátní řešení, se vedly celé dekády. V roce 2014 zkolabovaly a dosud nebyly obnoveny. V Izraeli dnes převládá názor, že kdyby Palestinci chtěli smír, mohli ho už dávno mít, třeba koncem 90. let minulého století, když jim byl nabízen v rámci dohod z Osla vedených pod heslem "území za mír". Jenže jejich politické elity podle Izraelců raději jen pohodlně podněcují zášť jako teď u plotu v Gaze.

Mnozí, například někdejší bezpečnostní poradce premiéra Benjamina Netanjahua a ještě dříve velvyslanec při OSN Dore Gold, proto soudí, že jestli někdy dojde na rozumný, pro obě strany přijatelný kompromisní smír, musí v tom sehrát roli arabský tlak na Palestince.

Či jinak řečeno: změnu v myšlení mohou u Palestinců podle Golda uvést do chodu jen případné hlubší změny na Blízkém východě − jako třeba právě sblížení Izraele se Saúdskou Arábií. Zhroutí se vnější hráz, která udržuje palestinskou nesmiřitelnost v chodu.

Což je teze, kterou vám samozřejmě nikdo nepotvrdí. Je ale výmluvné skládat střípky.

Přes vzdušný prostor Saúdské Arábie před pár týdny poprvé letělo civilní letadlo na komerční lince do Tel Avivu − byl to stroj aerolinek Air India. O zavedení přímé linky se kvůli zkrácení letu nyní zajímají také třeba Singapore Airlines.

Už loni Izraelci vykázali ze země katarskou stanici al-Džazíra, kterou předtím zakázali také v Saúdské Arábii, když se vyhrotil konflikt této země s Katarem.

A o víkendu podle zpráv z Izraele vykonaly dva stíhací letouny židovského státu noční přelet nad Íránem, aniž by byly zpozorovány tamější protileteckou obranou. Saúdy musela ta zpráva velmi potěšit.

Teď do toho ještě zaznívají slova korunního prince: "Izrael je velká, rostoucí ekonomika. Samozřejmě že tu je mnoho zájmů, které máme s Izraelem společné."

Uvidíme kolem 15. května, jaký směr věci naberou. Nejenže je tady to výročí a také stěhování ambasády, ale navíc zrovna ten den začíná svatý měsíc ramadán. Palestinské útoky v tu dobu obvykle zintenzivní.