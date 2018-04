Tam, kde se pohybuje Jiří Hamza se svým týmem, se dříve nebo později dostaví mimořádné úspěchy. Je jediným manažerem-funkcionářem v Česku, který dosáhl na vrchol ve dvou zcela odlišných sportech. Nejprve v 90. letech a na přelomu tisíciletí během působení u ženského basketbalového týmu z Brna, který pomohl dovést až na evropský vrchol. Stejný úspěch měl i u ženské basketbalové reprezentace, s níž získal titul mistryň Evropy. Etapu doprovázenou mimořádnými úspěchy zažívá i u biatlonistů. Za jeho působení začala zlatá jízda lemovaná medailemi z olympijských her i MS. Ne nadarmo se říká, že Hamza má Midasův dotek.

Na českém sportu mu vadí špatně nastavená legislativa i filozofie výchovy mladých sportovců. Podle něj se navíc peníze zbytečně tříští mezi velké množství sportů. "U řady sportů zaostáváme. Lepší systém by probudil i soukromé zdroje," je přesvědčen Jiří Hamza.

Kvůli svým úspěchům měl i nabídky ke vstupu do politiky. On se ale chce věnovat především sportu, svému vinařskému byznysu a rodině. Podle čeho si vybírá lidi do svého týmu? A proč si myslí, že stát u nás nemůže podporovat tolik sportů jako dosud?

HN: Je za námi vrchol sportovní sezony v podobě olympijských her, nedávno skončila biatlonová sezona. Jak hodnotíte výsledky českých reprezentantů?

Rozjezd byl letos trochu pomalejší, měli jsme velké zdravotní komplikace v přípravě. Kvůli tomu jsme ladili formu až na olympiádu, což se začalo po Novém roce projevovat. Řekli jsme si, že když se povede jedna nebo dvě medaile, budeme to považovat za úspěch. Takže jsme spokojení, měli jsme kromě medailí i spoustu umístění do první desítky.

HN: A to letos ještě nezávodí největší hvězda Gabriela Koukalová. Pozorovali jste kvůli tomu menší zájem diváků?

Myslím, že období bez Gabči jsme překlenuli celkem dobře. Jsem spokojený, myslím, že tým odvedl maximum, biatlon se u diváků pevně ukotvil − sledovanosti závodů v ČT jsou srovnatelné s loňským rokem. Na nedělní závody na juniorském MS se dívalo 330 tisíc lidí, což je v porovnání s jinými i seniorskými sporty úspěch. Před OH v Soči neměl český biatlon v historii žádnou medaili, takže musíme být spokojení.

HN: Český tým čeká asi v nejbližší době generační výměna. Vidíte další naděje, které mohou na dosavadní výsledky navázat?

Výsledky na skončeném juniorském mistrovství světa nám dodávají další optimismus. Systém, který se v posledních letech nastavuje, začíná být funkční a začíná plodit další talenty. Svaz v předcházejících letech mohutně investoval i do infrastruktury a vybavení, takže by se efekt měl začít projevovat. Čtyři medaile z juniorského MS jsou samozřejmě skvělým příslibem. Uvidíme, jak dlouho budou ještě závodit Ondra Moravec, Michal Šlesingr a Veronika Vítková, myslím, že ještě nějakou sezonu odjedou. Musíme se ale připravovat na to, co bude za tři čtyři roky.

HN: Povedlo se tedy biatlonu dostatečně vytěžit ten obrovský boom a nárůst zájmu o tento sport v ČR, hlásí se k vám za poslední roky výrazně více dětí?

Určitě, nárůsty jsou ve stovkách procent, dokonce nás to nutí uvažovat o změně systému závodů jak v létě, tak v zimě. Na nedostatek dětí si rozhodně stěžovat nemůžeme. Co nás trochu trápí, je nedostatek kvalifikovaných trenérů, ale to platí obecně pro všechny sporty. Pokud tedy jde o počet nových dětí, jsme nyní v luxusní pozici, ale trenéřina v biatlonu je složitá, protože děti se musí naučit jak lyžovat, tak i střílet, takže to nemůže dělat úplně každý. Pokrok je ale za posledních pět let velký.

HN: V minulosti byl biatlon výrazně podfinancovaný. Kolik peněz bylo vůbec třeba zainvestovat do modernizace tréninkových zařízení a vybavení?

Ve veškerém vybavení jsme měli z minula obrovský dluh. Nakoupili jsme několik stovek pušek, stovky sklopek a dalšího materiálu. Jsou to investice v řádech vyšších desítek milionů korun, které šly hlavně do mládeže. Už dříve jsme řekli, že 70 procent výnosů dáme na rozvoj mládežnických kategorií a zbylých 30 do reprezentace. A tohoto vzorce se snažíme držet. Zároveň se nám ve spolupráci s Libereckým krajem, ministerstvem školství a městem Jilemnice podařilo dotáhnout stavbu nového areálu v Jilemnici. Kromě toho se investovalo do areálů v Novém Městě, Jablonci, v Bystřici pod Hostýnem, v Letohradě − opravdu se snažíme využít ten boom biatlonu a vylepšit závodníkům podmínky pro přípravu. Plus samozřejmě posíláme do klubů peníze na trenéry a na činnost.

HN: Dotkla se biatlonu třeba kauza s dotacemi z ministerstva školství? Výplaty sportovním svazům byly zmrazené, měli jste kvůli tomu problémy?

Zasáhlo to určitě všechny svazy, ale my jsme se s tím poprali s využitím vlastních zdrojů. Peníze přišly pozdě, ale dokázali jsme to překlenout.

HN: Jaký byl rozpočet, když jste začínal u biatlonu, a jak velký je nyní?

Dříve byl plus minus 30 až 40 milionů. Dnes se pohybujeme řádově kolem 110 milionů bez investic. Jde jen o provozní peníze, které za sezonu protečou biatlonem.

HN: Patříte mezi nejhlasitější kritiky ruského dopingového systému. Dojde v Mezinárodní biatlonové unii (IBU) k nějakým změnám, když i řada závodníků proti současnému stavu bojuje a není s ním spokojena?

Nenastanou žádné velké změny, protože pan Besseberg se nechová jako Nor, ale jako Rus. Nejde mi o to, že jsou to Rusové. Jde o ten jejich systém, který je absolutně děsivý. A ještě děsivější je, že Rusové nejsou schopni vstát a jasně říct, že něco udělali špatně. Teď po olympiádě samozřejmě vše vyšumí i tím, že se jim vrátilo členství v Mezinárodním olympijském výboru. Chybí mi tam nějaká pokora, navíc IBU se k tomu postavila úplně tragikomicky, do dnešního dne se i přes obrovský tlak v podstatě nic nevyřešilo. IBU je rozštěpená na dvě části, mezilidsky jsou tam vztahy hodně porušené. Jestli v září nedojde k volbě nového vedení, na další čtyři roky nastane doba určitého vztahového temna, protože se to promítá do celé organizace. Je to velká škoda, protože biatlon stále zažívá velký boom.

HN: Vraťme se k vašemu působení u basketbalistek Žabovřesky Brno, kdy jste víceméně provinční klub dostal až na evropský vrchol.

To družstvo postoupilo z druhé do první ligy a nemělo ani korunu. Začalo se to s přispěním našich partnerů budovat za pochodu. V době, kdy jsme byli na vrcholu, se rozpočet klubu pohyboval kolem 55 až 60 milionů na sezonu, což bylo asi tři sezony v době, kdy jsme vyhráli Euroligu.

HN: Jak se stane, že se finále nejprestižnější basketbalové soutěže v Evropě hraje na brněnském předměstí? Ve své době šlo v rámci ČR o zcela mimořádný počin.

Tenkrát to asi tak bylo. Myslím, že jsme měli velice silné postavení tím, že jsme pravidelně postupovali mezi nejlepší evropské celky. Final Four jsme hráli celkem sedmkrát, třikrát dokonce finále (Žabovřesky v roce 2006 Euroligu vyhrály, 2× byly druhé a 2× třetí − pozn. red.). Tenkrát byl systém takový, že se finále hrálo u některého z celků, u nichž se počítalo, že se do této fáze soutěže dostanou, takže to na nás také občas spadlo. Poprvé jsme Final Four pořádali v roce 1999, to jsme se tam nedostali, takže jsme ho dělali pro Ružomberok, který v tom roce vyhrál. Poté se u nás hrálo ještě v letech 2006 a 2008. I tehdy stálo pořádání Final Four asi 15 milionů korun. Vždy se to ale na konci nějakým způsobem zaplatilo.

HN: Český ženský basket jste vytáhl z podpalubí zájmu veřejnosti až na samý vrchol. Podobný kousek se vám povedl i u biatlonu, který za vaší éry sbírá historicky největší úspěchy. Máte nějaký recept na úspěch v roli sportovního manažera?

Nejdůležitější jsou vždy lidi okolo, není to o mně. K úspěchu musí mít manažer štěstí na lidi ve své blízkosti − i na sportovce. Já je dám dohromady. U basketu šlo víceméně o náhodu, když jsme se potkali s Janem Bobrovským, lidsky jsme si ohromně sedli, navíc se v té době u nás rodila výjimečná nová generace hráček. A biatlon jsem v minulosti dělal, takže jsem se vrátil takříkajíc mezi své a jsme takový "rodinný podnik". Většina z nás se zná už z dřívější doby, jsou to všechno lidé, kteří se celý život kolem biatlonu pohybovali.

Nemyslím, že existuje univerzální recept na úspěch. Je to opravdu o lidech, závodnících a celém složení týmu. Samozřejmě všichni musí vědět, že jako šéf neuhnete, když přijde nějaký problém, že se jich zastanete a neutečete před ním pryč. Důležité je podle mě dát si nějaký cíl, zkusit ho dotáhnout do konce a nevzdát to hned při prvním náznaku, že to nejde. A také respektovat lidi okolo sebe, kteří jsou v dané problematice třeba kvalitativně daleko výš než vy. Pustit je před sebe a umožnit jim se rozvinout podle situace. Samozřejmě že ve finále má ten šéf právo veta. Také to se mnou není vždy idylka, dokážu být nepříjemný, ale v konečném důsledku fungujeme jako skvělá parta.

HN: Podle čeho si vybíráte spolupracovníky? Jde vám spíše o charakterové vlastnosti, nebo hodně zohledňujete i profesní stránku věci?

Pro mě je nejdůležitější povaha. První podání ruky a první rozhovor jsou u mě dost podstatné věci. Jasně že se nedá posuzovat jen na základě prvního dojmu, ale u mě to pro budoucí vztah dělá hodně, a jestli mě něčím pánbůh obdařil, tak tím, že se v těchhle věcech naštěstí málokdy mýlím. Jde i o zapálení pro věc, ale lidé kolem mě nikdy moc neodpadávali. Vždy jsem se snažil vést to spíše na rodinné bázi, takový vesnický způsob vedení.

HN: Po olympijském úspěchu Ester Ledecké se řešilo, zda je stát nadále schopen klasickou cestou vychovávat špičkové sportovce, nebo je třeba celý systém do budoucna upravit. Co nás při výchově talentů trápí?

Systém není šťastně nastavený, to vnímají všichni. Nejde ani tak o množství peněz, ale špatná je už samotná filozofie. Stát roky neinvestoval, infrastruktura je zdevastovaná. Po revoluci se systém rozpadl, neměla na to ani jednotlivá města. A zkrátka v řadě sportů jsme začali zaostávat. Spoustu dříve velkých sportů dnes děti nedělají a přesouvají se jinam. Můžeme mít plán, jak navýšit peníze do sportu, ale to hlavní je k němu přivést děti ve školách. Další věcí je, že lidé, kteří je dříve trénovali ve volném čase, se věnují něčemu jinému, kde vydělávají více. Je třeba zapracovat na nastavení odměn pro trenéry, aby to nebylo jen na dobrovolné bázi jako za komunistů.

HN: Co by se podle vás mělo v českém financování sportu hlavně změnit, poukázala na nějaké chyby v systému kauza s dotacemi?

Posledních pět nebo šest let se u nás přetahovaly různé sportovní organizace o to, kdo bude mít větší vliv. Myslím, že teď je období, za kterým by se měla udělat tlustá čára, a měl by se nastavit nový, pokud možno co nejvíce transparentní systém. Neznám detaily aféry, která vypukla loni, ale samozřejmě každý předseda svazu chodí a lobbuje za to, aby jeho svaz dostal co nejvíc. Vrcholoví funkcionáři spíše politikařili, než dělali reálně sport. Lítali po ministerstvech, po úřadech a snažili se sehnat peníze. Všichni šéfové svazů a organizací jsou kvůli nedotažené legislativě a nejasnému výkladu jednou nohou ve vězení.

Nastal čas nastavit legislativu, aby sport mohl svobodně dýchat, aby šéfové organizací nebyli pod tlakem, že když něco podepíšou, tak kromě toho, že to bude kontrolovat finanční úřad a NKÚ, přijde i policie a kriminálka. Tím, že má vzniknout agentura na sport, je ideální příležitost vše vyčistit a říct si, že to chceme dělat jinak. Lepší systém by probudil i soukromé zdroje. Dnes je to každodenně velký boj o každou korunu.

HN: A jakým směrem by se tedy mělo financování sportu vydat, jsou nějaké příklady ze zahraničí, které stojí za následování?

Jednoznačně si myslím, že v oblasti podpory sportu si stát musí stanovit priority, dnes jich podporuje 110, to je absolutní nesmysl. Špatný systém se projevuje hlavně v těch kolektivních sportech, menší odvětví jako třeba biatlon mají systém nastavený v rámci svých ekonomických možností. Ale v těch velkých podle mě bude třeba 10 let trvat, než se někam pohneme. Například Poláci v minulosti v uvozovkách v kolektivních sportech neznamenali nic a dnes mají výborné volejbalisty, házenkáře, fotbalisty, už jen čekám, kdy budou lepší i v ledním hokeji.

HN: Myslíte si tedy, že jedinou cestou do budoucna je omezení podpory pro některé sporty?

Já si myslím, že to tak být musí. Stát si musí říct, co vlastně chce. Jestliže podporuje házení frisbee, bridž nebo některé jiné sporty, o kterých člověk neví, jestli jsou to vůbec sporty, je logické, že těch peněz bude vždy málo. Jestli budeme podporovat 110 sportů, roztříští se to a peněz nebude nikdy dost. Je třeba to udělat tak, jak to mají země srovnatelné s námi − Švýcarsko, Rakousko nebo Maďarsko. Třeba Rakousko podporuje významně jen čtyři sporty. Existují dokonce tabulky efektivity vynaložených peněz k poměru výsledků a z nich Česko vychází hodně špatně. Musíme si určit priority, které sporty chceme vytáhnout, což by měly být především ty olympijské, a do jejich rozvoje investovat. Jinak budou špičkové výsledky nadále spíše dílem náhody. Nebo se budou týkat jen malých týmů, které to zvládnou jak po sportovní, tak i po marketingové a lidské stránce a vytáhnou sportovce až na vrchol vlastní cestou.

HN: Je šance, že se právě v malých týmech, které půjdou vlastní cestou, povede vychovat další Ester Ledeckou

To, co Ester předvedla, je výjimečný úspěch. Stát by se ale neměl vydat touto cestou. Výchova nadějných sportovců by měla být lépe podchycená. Nechci říkat, nakolik má na jejím úspěchu podíl Svaz lyžařů a nakolik rodina Ledecké − to vědí jen tyto dvě strany. Cílem nové státní politiky by mělo být, aby systém zvládl vychovávat naděje spíše, než aby vznikaly individuální rodinné týmy odtržené od samotných svazů. Úspěšní sportovci by měli vypadávat z našeho systému, a ne že rodiče obětují svůj život pro to, aby dítě bylo ve sportu úspěšné.

HN: Jak jste dokázal při svých funkcionářských a manažerských aktivitách vybudovat na jižní Moravě velké vinařství Hnanice?

Dali jsme do toho peníze, které moje žena vydělala hraním v americké ženské basketbalové lize WNBA. A pak to byla − podobně jako ve sportu − tvrdá práce, zarputilost. Dařilo se a firma postupně rostla, dnes máme kolem stovky zaměstnanců a obrat řádově asi 100 milionů. Máme celkem 300 hektarů vinic a jsme největší dodavatel pro Znovín Znojmo. Roční produkce je mezi 450 a 500 tisíci lahvemi, do budoucna ji chceme navýšit na 800 tisíc. V pěstování hroznů patříme mezi pět největších firem v republice. To je moje obživa, biatlon je víceméně zábava.

HN: V minulosti jste na celé vinařství dostal nabídku v řádech stamilionů korun, ale odmítl jste. Je to pro vás srdeční záležitost a prodávat nechcete?

Hodnota firmy se opravdu pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Chceme firmu dále rozvíjet a spravovat. Hodnota vinic jde celosvětově strmě nahoru. Pokud bude legislativa omezená, jak je, bude těžké v Česku podobný projekt na zelené louce vybudovat. Taková věc, když ji člověk buduje od nuly, se neprodává. Devadesát sedm procent vinic máme na svých pozemcích, což je celkem unikátní. K prodeji mě nic nežene, nevybudoval jsem to proto, abych měl peníze na účtu.