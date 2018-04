Hrozba, že by Češi jednou mohli zaplatit za případný bankrot Řecka, je jedním z hlavních argumentů odpůrců zavedení eura. Pokud by Česko vstoupilo do eurozóny, podle současných pravidel by automaticky převzalo i část záruk za záchranné půjčky, které státy s eurem Řecku poskytly. Babišova vláda se rozhodla, že se to pokusí změnit. Podle zjištění HN hodlá vyjednat, aby Česku z případného řeckého bankrotu žádné riziko nehrozilo. A chce spojit síly s dalšími zeměmi, jež eurem zatím také neplatí.

Fakt, že by Češi mohli hypoteticky doplácet na Řeky, zmiňují v Česku nejen zásadní odpůrci eura, ale i prezident Miloš Zeman, který je jinak jeho zastáncem. Je to i nejčastější argument proti společné evropské měně, jejž používá premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Když Babiš letos v Bruselu navštívil předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, snahu zbavit se záruk za Řecko měl zapsanou mezi několika tématy, jež s ním chtěl probrat. "Vstup do eurozóny by tak byl pro Česko jednodušší," stojí v Babišových podkladech pro schůzku, které mají HN k dispozici.

22 miliard korun by Česko muselo v krajním případě zaplatit za řecký bankrot.

Kdyby Česko přijalo euro, muselo by ručit za půjčky, jež Řecku poskytl záchranný fond eurozóny Evropský stabilizační mechanismus (ESM), nazývaný taky euroval. A pokud by Řekové přestali splácet, Čechy by to stálo až 22 miliard korun.

"Je pro nás těžké vést debatu o přistoupení k euru ve chvíli, kdy bychom měli automaticky po vstupu ručit za rozhodnutí, kterého se neúčastnili ani čeští občané, ani čeští politici," řekl HN státní tajemník pro Evropskou unii Aleš Chmelař. Potvrzuje zároveň, že vláda se chce s eurozónou dohodnout na tom, aby nemusela převzít záruky za žádné půjčky, které záchranný fond ESM poskytl nebo ještě případně poskytne předtím, než Česko společnou evropskou měnu přijme.

Do eurozóny musí podle pravidel vstoupit všechny státy EU kromě Dánska a Británie, jež si před zavedením eura vyjednaly výjimku. V praxi je však zcela na nich, kdy se k tomu rozhodnou. Přijetí eura je tak možné podle libosti odkládat. Česko si nestanovilo žádné datum nahrazení koruny eurem. Podle průzkumů takový krok odmítá více než 70 procent občanů.

Vláda je přesvědčená, že odpor k euru by se mohl snížit v případě, že by Češi nemuseli ručit za řecké dluhy. Česko by zřejmě za normálních okolností nemělo příliš šancí si něco takového vyjednat. Nyní mu ale nahrává skutečnost, že země EU mají na stole návrh na přeměnu záchranného fondu eurozóny ESM v Evropský měnový fond, který by měl větší pravomoci. Pro přijetí tohoto návrhu je nutný jednomyslný souhlas všech států EU, tedy i těch, které neplatí eurem.

Česko tak do jednání o vzniku Evropského měnového fondu půjde s cílem vyměnit svůj souhlas s jeho existencí za sjednání výjimky ohledně záruk za Řecko. Napsaly to ministerstvo financí a Česká národní banka v dokumentu o této otázce, jejž mají HN k dispozici. Vláda se o tento "obchod" pokusí, když se k ní se stejnou žádostí připojí i většina ostatních zemí EU s vlastní měnou. Jde například o Polsko, Maďarsko, Rumunsko nebo Švédsko.

Vznik Evropského měnového fondu navrhla Evropská komise loni v prosinci. Státy EU však o této možnosti zatím vůbec nezačaly jednat, protože by se nejspíš nedohodly. Zatímco Němci či Nizozemci chtějí, aby měnový fond především dohlížel na striktní plnění pravidel o hospodaření, Italové nebo Francouzi kladou důraz spíš na to, aby mohl v případě potřeby co nejrychleji poskytnout půjčky zemi eurozóny, která by spadla do dluhové krize. Je tak možné, že na případné hlasování, kde by Česko teoreticky mohlo uplatnit svůj požadavek týkající se záruk za Řecko, dojde až za několik let.

Premiér Babiš na dotaz HN ohledně snahy Česka zbavit se ručení za Řecko konkrétně neodpověděl. Obecně napsal, že "nemůžeme vážně uvažovat o přijetí eura, dokud nebude jasné, jak chce eurozóna vypořádat závazky z minulosti a jak bude realizovat reformu, o které často mluví".

Kromě Řecka půjčil záchranný fond eurozóny ESM taky Španělsku a Kypru. Tyto záchranné programy úspěšně skončily. Totéž platí o půjčkách poskytnutých Irsku a Portugalsku. Obě země je ovšem čerpaly z jiného záchranného fondu, než je ESM, který v té době ještě neexistoval. Česko tak za tyto půjčky neručí.

Irům a Portugalcům ale kromě eurozóny půjčila celá EU, a to skrze svůj záchranný fond zvaný Evropský nástroj finanční stability (EFSF). Za část těchto půjček tak převzalo záruku i Česko. Podobně Praha pomohla i Maďarsku či Rumunsku, jež euro nemají.

