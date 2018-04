Volební systém do Poslanecké sněmovny je nespravedlivý, tvrdí piráti a připravují návrh na jeho největší změnu od zavedení současných krajů. Přepočet získaných hlasů na křesla poslanců by měl podle nich vypadat jinak. Teď na něm vydělávají velké strany, především hnutí ANO. Prodělávají naopak starostové, lidovci nebo oslabená ČSSD.

"Strana, která má většinu ve sněmovně, zastupuje menšinu občanů. To převrací demokracii naruby. Kdyby ANO dostalo 40 procent hlasů, bude mít nadpoloviční většinu poslanců," vysvětluje předseda klubu pirátů Jakub Michálek. V Česku se volí na základě poměrného systému, území je rozděleno do krajů. Aby se strana dostala do sněmovny, potřebuje na celostátní úrovni alespoň pět procent hlasů, koalice víc.

Systém je ale v současné době vychýlený ve prospěch silných stran. V malých regionech, jako třeba v Libereckém kraji, strana nezíská poslanecké křeslo, přestože na místě dostane skoro deset procent hlasů. Ubývají jí tak mandáty, které v regionu naopak získá silnější konkurent. "ANO získalo za necelých 30 procent hlasů 39 procent mandátů. Starostové s pěti procenty hlasů získali jen tři procenta. Na jedno křeslo tedy starostové potřebovali asi dvakrát víc hlasů než ANO," říká člen ústavně právního výboru za piráty Mikuláš Ferjenčík.

Návrh zatím piráti připravují a shánějí pro něj podporu ve sněmovně. Potřebnou většinu mohou získat, pokud se k nim připojí strany, kterým současný systém nevyhovuje nebo nepomáhá. Tedy všechny s výjimkou hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Uspět by mohli například u ODS. Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka se debatě o změnách nebrání, zůstává ale opatrný. "Pokud se pustíme do jiného modelu, a já se tomu nebráním, je potřeba spočítat, co to bude znamenat a jaká negativa to přinese," říká a upozorňuje, že by změny měli přichystat odborníci.

Piráti podle Ferjenčíka pracují na dvou způsobech, jak systém učinit příznivějším k malým stranám. "Nejprve bychom rozpočetli na mandáty podíl hlasů pro strany za celou zemi. Až následně by se místa rozdělila mezi politiky podle jejich výsledků v krajích," vysvětluje plán Ferjenčík. Pak by všechny strany potřebovaly na post poslance stejné množství voličů.

Piráti by také mohli navrhnout, že se pro volby do sněmovny znovu spojí některé kraje. Změna by byla nepraktická, nadělala by problémy krajským úřadům zvyklým pracovat samostatně. Navíc se piráti chystají sněmovně navrhnout zrušení pravidla, že koalice více stran potřebují k úspěchu více než pět procent hlasů.

Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci iniciativu vítá. "Řada řešení už existuje a odborníci o nich diskutují," upozornil. Změna přepočtu hlasů na mandáty, o níž hovoří Ferjenčík, je podle něj krok dobrým směrem, měla by na něm ale pracovat odborná komise. "Největší neštěstí ne­úspěšných reforem spočívá obvykle v tom, že konkrétní řešení vymýšlejí politici," vysvětluje Lebeda.