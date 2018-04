Když chcete někomu dávat ultimátum, měli byste být v silnější pozici. Jinak riskujete, že budete pro smích. Hezkým příkladem platnosti této poučky je situace, do níž se dostalo vedení ČSSD. Pánové Hamáček a Zimola dali Andreji Babišovi "ultimátum", co všechno má splnit, aby ČSSD vstoupila do vlády. Pět ministerstev, jedno z nich buď finance, nebo vnitro, náměstky, převolení orgánů Poslanecké sněmovny. Jinak prý nebude nic, ČSSD jde od toho. Není divu, že se nad tím Babiš jen pousmál. Aby ultimátum mělo váhu, musela by koalice se sociální demokracií být pro Babiše otázkou politického života a smrti. A to není ani náhodou.

Šéf ANO má v záloze hlasovací koalici s komunisty a SPD. A může ji s trochou ústupků použít i při hlasování o důvěře. Nebo se může pokusit vyvolat předčasné volby, v nichž by jeho hnutí patrně posílilo. Je to zkrátka tak, že koalice s ČSSD by pro Babiše byla nejelegantnějším řešením, protože by nemusel jít na ruku Tomiu Okamurovi, což by zřejmě vyvolalo pozdvižení obočí u evropských partnerů. Ale ztrátu výkonné moci Babiš odmítnutím ČSSD neriskuje a podle toho se také chová.

Je to vidět z jeho bohorovné reakce. Opakuje, že pět míst ve vládě nedá, protože ČSSD má matematicky nárok na 2,5 ministra. Na odevzdání ministerstva financí nebo vnitra se také nějak zvlášť netváří: pravděpodobnost, že se k nim ČSSD dostane, trefně vyjádřil místopředseda ČSSD Jan Birke, když řekl, že pokud je Babiš pustí, sní vlastní klobouk. Vrcholem pak je Babišovo vyjádření pro sobotní Právo, že "bude nabízet resorty lidem podle jejich expertního profilu nebo profese, aby ministerstva zvládli". To už je opravdu výsměch, protože z toho plyne, že Babiš chce kandidáty ČSSD nejdříve profesně prokádrovat. Ne, opravdu to nevypadá, že by Hamáčkovo "ultimátum" nějak fungovalo.

Ale i kdyby nějakým zázrakem Babiš splnil všechny Hamáčkovy požadavky, byla by to pro ČSSD stejně dohoda na hranici ponížení. Vyšumělo by usnesení sjezdu ČSSD, že trestně stíhaný Babiš ve vládě je "zásadní problém". Pokud připustíme, že výraz "zásadní" je od slova "zásada", dostává se ČSSD do pozice party, které jsou lhostejné zásady, jež si sama stanovila.

Za druhé, i kdyby ČSSD získala pět ministerstev, znamenalo by to pro ANO největší dominanci ze všech koaličních vlád. I ve vládě vedené ČSSD v letech 2002−2006 měli koaliční partneři celkem šest křesel. A ještě si dobře pamatujeme, jak s nimi nakonec Jiří Paroubek zametal. Nikdo nezaručí, že se to, tentokrát v režii Andreje Babiše, nebude opakovat.

Jedinou funkční pojistkou by snad mohlo být, že by ČSSD trvala na odstranění Okamury z vedení sněmovny. Pak by snad bylo zaručené, že si Babiš nebude moci kdykoli sáhnout pro podporu SPD.

V každém případě Andrej Babiš neudělá nic pod vlivem "ultimáta". Sociální demokraté buď vezmou, co nabízí Babiš, a budou ve vládě. Nebo ne a můžou si jít lehnout do opozice.

