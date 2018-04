Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš má poslední čtyři dny na to, aby ukázal, jak moc skutečně stojí o koaliční vládu s ČSSD za podpory KSČM. Pokud opravdu takovou vládu chce, měl by udělat dostatečné ústupky sociální demokracii, která v sobotu 7. dubna pokračuje ve svém sjezdu. Na něm předseda ČSSD Jan Hamáček předloží výsledky jednání s hnutím ANO o vládě a delegáti odhlasují, zda jsou pro vstup své strany do Babišovy vlády, nebo to odmítnou.

Situace se ovšem zatím vyvíjí tak, že Babiš neprojevuje příliš ochoty ke společnému vládnutí. Dlouhodobě odmítá požadavek ČSSD, aby nebyl jako trestně stíhaný politik ve vládě a dal sociálním demokratům pět ministerských křesel. Stejně tak zatím nepřistoupil na kompromisní návrh, ať ve vládě zůstane, ale ČSSD za to přepustí mimo jiné ministerstvo vnitra či financí.

"Rétorika ČSSD je pro mě nepřijatelná, požadavek na pět ministerstev je přes čáru," potvrdil Babiš své výhrady pro deník Právo, než odletěl na zahraniční dovolenou, z které se vrátí nejspíš ve čtvrtek. Tedy v den, kdy má proběhnout zřejmě klíčové jednání s Hamáčkem.

Spory v jednání Křesla a lidé Vyjednávači ANO a ČSSD mnohokrát tvrdili, že nejdůležitější je shoda na programu. Nakonec je hlavní překážkou rozdělení křesel ve vládě. A také spor o to, zda v ní může sedět trestně stíhaný politik – Andrej Babiš, zatížený kauzou dotačního podvodu kolem Farmy Čapí hnízdo. Jelikož Babiš ve vládě zůstane, řeší se, jaká ministerstva bude ČSSD mít. Pokud ANO nabídne vnitro nebo finance a k nim například resorty školství, práce a sociálních věcí či zdravotnictví, potom je šance, že sociální demokraté do vlády vstoupí. Programové okruhy Po každém jednání obě strany oznamovaly věci, na kterých se dohodly ohledně programu. Z několika desítek bodů vznikl nakonec seznam 17 sporných okruhů, následně se zmenšil na deset a nyní údajně zůstávají jen jednotlivosti. I ty však mohou nakonec způsobit rozpad vyjednávání ANO a ČSSD. Nejčastěji si zástupci obou stran stěžují, že se nemohou dohodnout na zvyšování či nezvyšování daní. Druhý zásadní spor se potom týká placení nemocenské.

Ten je ovšem podobně neústupný jako Babiš. Na slova šéfa ANO zareagoval stručně a nekompromisně: "Nebudu tuhle hru hrát, jen zopakuji: ČSSD už nebude ustupovat, řada je na ANO," napsal na Twitter Hamáček, jenž se několikrát vyjádřil pro kabinet s ANO, ale nutně potřebuje vyjednat co nejvíce. Jinak koalici odmítnou delegáti sjezdu, případně členové strany v referendu, které jim nový předseda ČSSD slíbil.

Hnutí ANO si navíc chce ponechat v případě vlády s ČSSD možnost hledat pro některé návrhy zákonů podporu u SPD či jiných stran. "Pokud to bude zákon ve prospěch občanů, je nám jedno, kdo pro něj bude hlasovat. My budeme rádi, když pro něj budou hlasovat všichni," říká místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Argumentuje mimo jiné tím, že ANO údajně do programového prohlášení převzalo spoustu věcí například z programu SPD i jiných stran. Nevylučuje proto, že občas budou poslanci ANO a SPD hlasovat společně.

Místopředseda ANO Richard Brabec přesto připustil, že v případě vzniku menšinové koaliční vlády ANO a ČSSD by mohla vzniknout dohoda, která by se ale týkala jen některých hlasování v Poslanecké sněmovně. Byla by to obdoba koaliční smlouvy, ve které by byla pokryta některá klíčová hlasování a jejich podpora od koaličních poslanců. Nikdo nechce být obcházený," tvrdí Brabec.

Faltýnek a Babiš ale poukazují i na to, že v minulém volebním období, kdy bylo ANO v koalici s ČSSD a KDU-ČSL, hlasovali poslanci těchto dvou stran v některých případech s opozicí.

"Například u zákona o zákazu prodeje o svátcích jsme byli my jako ANO proti, a přesto zákon prošel s podporou komunistů, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Takových situací bylo nesčetně mnoho," namítá předseda poslaneckého klubu ANO.

Ačkoliv ANO smysl "pojistek" zpochybňuje, sociální demokraté na nich trvají a považují je za jednu z klíčových součástí vzájemné dohody o příští společné vládě.

Podle informací HN sociální demokraté budou chtít u koaličních návrhů zavazovat poslance k tomu, aby je ve sněmovně podpořili, nepřicházeli s vlastními pozměňovacími návrhy a nehlasovali pro pozměňovací návrhy opozice.

"Spory bychom měli řešit jednáním, partneři se nesmí vzájemně přehlasovávat," popsal představu ČSSD její šéf Hamáček, který chce především zabránit hlasování hnutí ANO společně s SPD Tomia Okamury.