Vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA pobouřilo Rusko. Včera o tom informovalo tamní ministerstvo zahraničí. Nikulin, jenž čelí obvinění z útoku na tři technologické firmy, odletěl z Česka v noci na pátek. Rozhodnutí vydat jej Američanům považuje Rusko za "politicky motivovaný krok", jehož cílem je prý podkopat konstruktivní základy vzájemné spolupráce. Praha se podle Moskvy při rozhodování "neřídila právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority".

O hackerovo vydání Moskva usilovala. Při setkání s prezidentem Milošem Zemanem se o něj zajímal také Vladimir Putin a jak dříve uvedly HN, Hrad několikrát lobboval za vydání hackera do jeho rodné vlasti. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější. Ruské ministerstvo zahraničí si nyní stěžuje, že jeho oficiální žádost Praha ignorovala.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který poukazuje na devět skutků z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. O jeho vydání USA požádaly české ministerstvo zahraničí hned v listopadu 2016, vzápětí přišla do Česka žádost o vydání z Ruska. Podkládal ji zatykač moskevského soudu kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Ve vazbě na pražském Pankráci byl Nikulin v průhledné cele s nepřetržitým dohledem.

Už v pátek stanul zadržený Rus před soudem v San Francisku, kde uvedl, že se cítí být nevinen. Podle listu The New York Times stanovila soudkyně termín dalšího slyšení na tento týden. Rusové sdělili, že chtějí Nikulina v USA kontaktovat. Pokud bude odsouzen, hrozí mu podle Timesů nejméně 30 let vězení a pokuta přes milion dolarů.