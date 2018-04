Americkému režisérovi Stevenu Spielbergovi se v jedenasedmdesáti letech znovu podařilo natočit kasovní trhák. Jeho nový sci-fi film nazvaný Ready Player One, který od minulého čtvrtka promítají také česká kina, za první víkend celosvětově utržil přes 181 milionů dolarů, z toho 53,2 milionu v USA. Tam jej uvedlo 4324 biografů.

Podle deníku New York Times je to pro režiséra první srovnatelný úspěch od roku 2008, kdy do kin poslal čtvrtý díl dobrodružství archeologa Indiany Jonese. Ten toho času za první víkend v severoamerických kinech utržil 118 milionů dolarů.

Od té doby měl Spielberg úspěch s dramaty Most špionů či naposledy na přelomu loňského a letošního roku s novinářsko-politickým dramatem Akta Pentagon: Skrytá válka, co do tržeb šlo ale spíš o menší filmy. A naopak režisérovy záměrně velkorozpočtové projekty jako animovaná Tintinova dobrodružství z roku 2011 nebo dva roky starý rodinný Obr Dobr dle předlohy Roalda Dahla očekávání analytiků nenaplnily.

Na serveru RottenTomatoes.com, který shromažďuje hodnocení filmových kritiků, má nynější novinka Ready Player One nejlepší hodnocení, jaká režisér získal od roku 2005, kdy do kin uvedl sci-fi Minority Report. Také Paul Dergarabedian, analytik filmového trhu ze společnosti ComScore, upozorňuje, že Spielbergova novinka neobvykle rezonuje u publika od teenagerů až po diváky blížící se věku čtyřiceti let. "Ten film má našlápnuto," shrnuje Dergarabedian.

Právě analytici přitom ještě minulý týden předvídali, že Ready Player One v amerických kinech za první víkend utrží maximálně okolo 38 milionů dolarů.

Měli pro to své důvody − žádný z hlavních herců, tedy jedenadvacetiletý Tye Sheridan ani čtyřiadvacetiletá Olivia Cookeová, není vysloveně hollywoodskou hvězdou. Také příběh filmu, jenž vypráví o teenagerech žijících v dystopické budoucnosti, kde uvnitř virtuální reality zvané Oasis hledají poklad, bylo těžké zjednodušit do reklam a marketingových sdělení. A přestože snímek vychází z populárního románu Ernesta Clinea, nerozvíjí žádnou existující kinematografickou značku ani nenavazuje na předešlý titul − hlavním důvodem, proč se o něj publikum zajímá, je pověst režiséra Spielberga.

Přehnanou důvěru ve film zprvu neměla ani společnost Warner Bros., která chtěla Ready Player One poslat do kin v prosinci. Když však konkurenční Disney na stejnou dobu oznámil premiéru osmé epizody Star Wars: Poslední z Jediů, Warneři raději Spielbergovo sci-fi posunuli na přelom března a dubna, kdy je v biografech menší konkurence.

Deník New York Times míní, že pokud se Ready Player One bude dařit také v dalších týdnech, Spielberg studiu Warner Bros. dodá přesně to, o čem snilo − základ nové filmové série.

Autor knižní předlohy Ernest Cline již pracuje na druhém dílu. A také v následujících týdnech nebude mít Ready Player One v amerických kinech konkurenci. Definitivně ho zřejmě vystřídá až nadcházející superhrdinský titul Avengers: Infinity War, který česká kina začnou promítat koncem dubna.