Francouzský výrobce automobilů Renault a jeho japonský partner Nissan Motor jednají o úplném sloučení. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Rozhovory už trvají několik měsíců, není však jisté, zda se podaří dosáhnout dohody.

Renault a Nissan již v roce 1999 vytvořily alianci a úzce spolupracují v oblasti technologií a nákupu. Dohoda o úplném sloučení by alianci ukončila a vytvořila z automobilek jediný podnik obchodovaný na burze. V jeho čele by stál Carlos Ghosn, současný šéf obou firem.

Sloučený podnik by mohl lépe konkurovat rivalům jako Volkswagen či Toyota.

Podle zdrojů by nicméně dosažení dohody mohlo být obtížné. V Renaultu vlastní 15procentní podíl francouzská vláda, která by mohla mít obavy ze ztráty svého vlivu. Mohou se rovněž objevit neshody ohledně toho, kde by měl mít sloučený podnik své sídlo.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu téměř 15procentní podíl. Souhrnná tržní hodnota těchto dvou podniků přesahuje 60 miliard eur (1,5 bilionu Kč). Renault a Nissan po celém světě zaměstnávají více než čtvrt milionu lidí. Nissan je navíc největším akcionářem japonské automobilky Mitsubishi Motors. Vloni Renault, Nissan a Mitsubishi prodaly celkově 10,6 milionu vozů.

Související