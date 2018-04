Reálná mzda loni rostla nejrychleji od roku 2017. I přes rekordní zvýšení jsou však na tom zaměstnanci v České republice podle posledních statistik Eurostatu hůř než v 20 dalších státech Evropské unie.

Na záda nekoukáme pouze starým "vyspělým" zemím, ale třeba i Slovinsku. Ekonomové žádné dobré vyhlídky nemají. Prý je to tak dobře, protože máme nízkou produktivitu, takže by zvýšení mezd firmy položilo. Firmy prý neumí investovat do technologií, a když už je náhodou mají, tak je neumí používat.

Analytici poněkud zapomínají, že pokud soukromá firma investuje do technologií pár desítek až stovek milionů korun, asi je nevystaví ve výrobní hale s cedulí "pouze ke koukání". Hlavním důvodem nižší produktivity je subdodavatelská pozice české ekonomiky, což znamená také subdodavatelské marže. Koncových výrobců je v Česku minimum a většina z nich nabízí vyšší průměrnou mzdu. A nemusí jít jen o Škodu Auto.

V případě velkých investic, především státu, je pak podivuhodné, že se ceny výstavby nejdražších dálnic nepromítly třeba do mezd ve stavebnictví. Nízké mzdy politici a ekonomové brali a někteří dodnes berou jako výhodu. Byla to právě levná a kvalifikovaná pracovní síla, na kterou (vedle daňových prázdnin) lákalo Česko zahraniční investory k postavení továren, jimž nyní říkáme montovny. Umělé podhodnocení české koruny Českou národní bankou z let 2013 až 2017, které mzdy v přepočtu na "tvrdou měnu" hodilo o pár let zpátky, ekonomové a nakonec i politici adorovali. Když ne hned, tak poté, co začal růst HDP. To, že se ekonomiky zmátořily po celé Evropě a s tím se obnovila poptávka po českém zboží, na tomto postoji nic nezměnilo.

Stále tady přetrvává ideologie, podle níž je stát naprosto bezmocný v tom, aby ovlivňoval mzdy v soukromém sektoru. Zvyšování minimální mzdy při neskutečně nízké nezaměstnanosti (což je v naprostém opaku s názorem podnikatelů, že zvýšení minimální mzdy povede k propouštění) je jedním z opatření, která bezmoc popírají. Konec levné práce, heslo odborů z loňského roku, proto vyznívá v kontextu celého mzdového vývoje jako parodie.

Hlavním výsledkem nízkých mezd je myšlenkový proud, který zřejmě zasáhl většinu politiků a který se dá shrnout do věty: co vám nedá zaměstnavatel, dostanete zdarma od státu. Namísto tlaku na mzdy se tak stát realizuje v nesmyslných a nic nepřinášejících slevách, které mají dokázat, že i s mizernou mzdou se dá "skvěle" žít. A je jedno, zda jde o dopravu vlaky a autobusy pro vybranou část zdejší populace se 75procentní slevou, o městskou dopravu zdarma nebo o dávky všeho druhu, které dorovnávají to, co lidem nezaplatí zaměstnavatel. To vše namísto investic, které by skutečně mohly pomoci zvýšit mzdy aspoň na evropský průměr: a je jedno, jestli jde o kvalitní vzdělání včetně jazykového či o dobrou infrastrukturu (silniční síť, vlaky i internet). Ve chvíli, kdy přijmeme fakt, že vše, co potřebujeme, nabízí stát, jsme zpátky před rokem 1989.

