Důvodů, proč nezavádět euro, se vždy najde spousta. Od doznání, že rozpočet není v pořádku, což přeloženo znamená "nejsme připraveni, protože moc utrácíme a špatně vybíráme daně", se česká politická elita za posledních deset let většinově dopracovala k názoru, že eurozóna v současné podobě pro nás není dost dobrá a musí se reformovat. Vedle toho vadí především astronomické "vstupné" do klubu.

Za strašáka slouží nejčastěji záchranné fondy, které země platící eurem zřídily, aby ty členy spolku, které tvrdě zasáhla dluhová krize, vytáhly z nejhoršího. Varování, že českému daňovému poplatníkovi spadnou na krk řecké dluhy, jsme v různých variantách slyšeli od prezidenta, který tím zdůvodňuje svoji otočku o 180 stupňů, od centrální banky i od ministra financí a nynějšího premiéra Andreje Babiše. Vzduchem létají stamiliardy nároků a jen jejich potenciální hrozba udělala s racionální debatou o přijetí evropské měny krátký proces. Vlastně se nevede, protože žádný poctivý národohospodář nemůže vyčíslit krátkodobé přínosy eura tak, aby vypadaly atraktivně.

Jenže přechod na měnu, kterou platí 340 milionů Evropanů vesměs bohatších než Češi a kterou mají v peněženkách obyvatelé tří ze čtyř našich sousedů, samozřejmě řadu výhod má. Abychom je vůbec brali v úvahu, je nutné odvalit řecký balvan.

Právě teď je na to vhodná doba. Chystá se reforma záchranného mechanismu ESM − a ke změnám je potřeba souhlas všech zemí EU, nejen členů eurozóny. Česká diplomacie proto může přispět k rehabilitaci eura v Česku už jen tím, že se podaří část rizik spojených s jeho přijetím eliminovat. Reálným cílem je, aby Česko neručilo za ty úvěry, které ESM již poskytl. Takže kdyby Řecko či Kypr v období po českém vstupu do měnové unie nemohly (nebo nechtěly) splácet vypůjčené miliardy, český daňový poplatník by mohl být v klidu. Celý účet by hradili dosavadní členové eurozóny.

Třeba budeme mít brzy černé na bílém, že s úvěry, které ESM či případný Evropský měnový fond (v něj by se záchranný mechanismus měl podle představ Francie a dalších zemí proměnit) už poskytl, nebudeme mít nic společného. Pak bude potřeba náklady vstupu do eurozóny znovu přehodnotit.

Půjde především o změnu psychologickou. Řecko si první velké balíky půjčilo od prozatímních záchranných mechanismů a ty se nečlenů eurozóny nikdy netýkaly. Současně je jasné, že nezmizí všechna rizika s kořeny v minulosti. Těžko třeba vyloučit, že Atény nebudou v budoucnosti potřebovat další injekci a na té by se už podílel i nový člen eurového spolku. A nic by se neměnilo na dalších, potenciálně větších nákladech, které by mohla přinést třeba obávaná krize italských bank.

Ovšem už jen to, že by řecký strašák ztratil hodně ze své hrozivosti, má svou cenu. Těžko by se dalo argumentovat českým důchodcem, který přispívá svým jižanským protějškům na mnohem vyšší penzi, než jakou pobírá sám.

Může to český pohled na euro změnit? Zřejmě ne zásadně. Příznivci přechodu na evropské platidlo měli nad zastánci koruny převahu naposledy před dvanácti lety, rozdíl se postupně zvětšoval ve prospěch zastánců statu quo a nyní jde o učiněnou propast. I proto mezi politiky moc upřímných zastánců eura nenajdeme.

Nejdůležitější ale je, že si Češi pod vlivem minulé dekády s národní měnou spojují bohatnutí. Takže u veřejnosti i u nejdůležitějších institucí panuje názor, že bude pokračovat posilování koruny, což způsobí, že se čeští zaměstnanci poměrně rychle stanou, slovy odborů, méně chudými příbuznými.

Optimismem hýří i centrální banka. Zatímco během let, kdy korunu intervencemi uměle oslabovala, z taktických důvodů mluvila o tom, že ekonomika se kurzu 27 korun za euro přizpůsobí a přestane tak pro ni být nepřirozený, nyní posilování očekává. A je radikální. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok si s Babišem dokonce notoval, že bychom ke společné měně měli přistoupit s kurzem 20 korun za euro.

Tak velké přirozené posílení samozřejmě není v dohledné době reálné a z přechodu na euro se tak stává záležitost poměrně daleké budoucnosti. Politickou sílu, která by na rychlejší přijetí eura tlačila, dnes v Česku nevidět. Argumenty podnikové sféry padnou znovu pod stůl. Proto si můžeme vsadit na to, že ČNB spolu s ministerstvem financí před Vánoci opět nedoporučí stanovovat datum vstupu přijetí eura. Tak jako během posledních devíti let.

Související