Pro někoho tak servilně proruského, jako je Miloš Zeman, to musel být krušný týden. Nejprve zdejší vláda rozhodla vyhostit tři ruské diplomaty, což se sice zprvu leckomu mohlo zdát málo, ale ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, které se tímto způsobem přidaly k solidaritě s Velkou Británií, to bylo hodně. Například Nizozemsko, Itálie či Španělsko, tedy mnohem větší země co do počtu obyvatel, vyhostily jen po dvou Rusech.

Se značnou pompou do Česka zavítal také Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů USA, tedy formálně třetí nejvýše postavený americký politik. Sešel se s kdekým, jen se Zemanem nikoliv. A navíc Ryan dával dost zřetelně najevo, proč tu byl: aby lobboval ve prospěch vydání v Česku zadrženého ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA, což je přesně věc, kvůli které se Zeman předtím dokonce třikrát obrátil na zdejšího ministra spravedlnosti, aby to nedělal, a Nikulina vydal do Ruska.

Sotva pak Ryan ukončil oficiální část své návštěvy, probleskla zpráva, že byl dotyčný hacker, obviněný z krádeží více než sto milionů identit lidí na různých sociálních sítích, převezen z pankrácké věznice na letiště a předán americké justici, která si pro něj přiletěla speciálním letadlem. Zeman a lidé v jeho okolí, kteří dávali od lednového znovuzvolení najevo, jak jsou na koni, utrpěli zkrátka v rychlém sledu pár potupných porážek. A Rusko s nimi.

Nutno říct, že vydávání hackerů není zcela běžným jevem. Jakkoliv není pro tajné služby zrovna moc velkým úkolem, aby zjistily, odkud vane vítr, resp. na popud které vlády se který případ kybernetické špionáže odehrál, mnohem těžší je identifikovat konkrétního pachatele, tedy hackera.

V tuto chvíli je Amerikou vydán zatykač, resp. požadováno vydání ruských hackerů zatčených v Lotyšsku, Řecku a Španělsku. Leč v patrně nejznámějším a globálně nejvýbušnějším případě, označovaném někdy za kybernetické 11. září, tedy krádežích e-mailů lidí z okolí Hillary Clintonové a jejich zveřejnění těsně před americkými prezidentskými volbami na podzim 2016, nebyl dosud Spojenými státy nikdo obviněn. Na Moskvu byly uvaleny pouze sankce.

Právě Nikulinem se tohle všechno může změnit, tedy pokud promluví. Zatím se k tomu nemá, což není překvapivé po tom, co se stalo špionskému zběhovi Sergeji Skripalovi. Jenže časem pochopí, že mu jinak není pomoci, pokud by nechtěl vězení opustit jako člověk v hodně důchodovém věku. Risk je asi přece lepší než dožít v base, že.

Američany nebude zajímat až tak ten jeho zločin, nýbrž co všechno ví o ostatních hackerech, jejich komunikaci s kremelskými institucemi, o provozu trollovacích fabrik, které v Evropě a USA zahlcují sociální sítě proruskými názory, šířenými pod falešnými identitami. Podle zpráv z USA bude Nikulina chtít vyzpovídat i tým v čele se speciálním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, z něhož má Donald Trump strach jako asi z ničeho jiného. Nikulin může být důležitým střípkem v mozaice − na níž se v jednom koutě krčí i Miloš Zeman.

Související