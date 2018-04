Eurokomisařka Věra Jourová v rozhovoru pro týdeník Respekt, který vychází v úterý, popisuje, jaké kroky její úřad podniká v kauze Cambridge Analytica, kdy mělo dojít ke zneužití dat uživatelů sociální sítě Facebook. Jourová hovořila i o brexitu nebo domácí politické situaci. Podporu vlády ze strany komunistů by nejspíš přestála, byť má pochybnosti o tom, jak by spolupráce fungovala v otázkách zahraniční politiky.

Proč jako eurokomisařka nemáte svůj profil na Facebooku? Vaši předchůdci ho měli.

Měla jsem ho a zrušila jsem ho někdy v roce 2016, protože to byla špinavá stoka, přes kterou na mě tekly všechny ty nenávisti a frustrace lidí. Rozumím tomu, že někteří se z toho potřebují vypsat, ale říkala jsem si, že to zrovna nemusí být na mém Facebooku.

Na Twitteru ale jste. Tam se to neprojevuje?

Twitter slouží hlavně pro informování novinářů a odborné veřejnosti, tam se snažím komunikovat. Víte, já ráda komunikuji s lidmi, a když mě tady v Praze někdo zastaví na ulici a chce něco vědět, nebo když mi píšou lidé e-maily, tak se snažím dát jim odpovědi. Hledám ale takové platformy, kde se dá bavit nějak rozumně a slušně.

Témata nového Respektu Hlavní komentář: Procitnutí: Skupina západních zemí našla společnou řeč a zareagovala na ruskou hrozbu Téma: Co čekat od KSČM Agenda: Čeští voliči v síti kouzelníků marketingu: Nakolik nám vidí do hlav a kdo rozhoduje o výsledku voleb? O kom se mluví: Čínská mise bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka Kontext: Proč je dobré pořádně promyslet české investice do atomových elektráren Reportáž: Život a doba maďarského vládce Viktora Orbána Rozhovor: S eurokomisařkou Věrou Jourovou o manipulacích voleb, boxu s Trumpem a Babišově geniálním mozku na peníze Kultura: Profil vítězky soutěže Czech Grand Design šperkařky Natassii Aleinkavy Civilizace: Spor o státní hymnu a její cesta naší historií

"Zneužili jsme Facebook a hrabali jsme se v profilech milionů lidí, kteří o tom neměli tušení. Zneužili jsme všechno, co jsme o nich zjistili. Zneužili jsme jejich strachy a obavy. A Facebook to věděl." S tímhle dramatickým prohlášením nyní vystoupil whistleblower Christopher Wylie, který upozornil, že firma Cambridge Analytica vysávala z profilů uživatelů Facebooku nelegálně data a pak lidi na jejich základě manipulovala. Jak se jako komisařka na ochranu spotřebitelů vyznáte v tom, co se stalo?

Zatím jde o jeden zdroj, který to oznamuje. Potvrdilo to ale některá moje podezření, že algoritmy, které fungují na sítích, mohou být zneužité. A že mají sílu lidi ovlivňovat, aniž by o tom věděli. Když si o mně někdo zjistí nejenom to, jak vypadám navenek, ale i to, kam směřuje moje uvažování, čeho se bojím, jestli jsem neurotik a další intimní věci, a potom na mě nějak zacílí a začne mě někam posunovat, je to nebezpečné. A k tomu zřejmě došlo v případu firmy Cambridge Analytica.

Je to ale definitivně prokázané?

Vyšetřuje se to v Americe i v Evropě, konkrétně se zjišťuje, jestli byla porušena pravidla na ochranu soukromí. Tedy jestli lidé dali souhlas k tomu, aby někdo sbíral z jejich facebookových profilů jejich údaje a dál s nimi komerčně pracoval. Podle mého názoru jim nebylo řečeno, že k tomu dojde a bude je to zpátky ovlivňovat v jejich politických preferencích. Byli uvedeni v omyl, když jim bylo tvrzeno, že půjde jen o výzkum. I proto se to například ve Velké Británii vyšetřuje také jako trestný čin podvodu.

Naznačujete, že informace mohly být zneužity k ovlivnění lidí ve volbách. Jakým způsobem, co o tom v tuhle chvíli víte?

To si zatím můžeme jen myslet na základě vyjádření lidí, kteří s tím přišli. Facebook to dnes komunikuje tak, že o zneužití dat nevěděl a že tomu nemohl předejít. Sama jsem zvědavá, co další vyšetřování přinese.

Jaké kroky podnikáte vy osobně, aby se věc objasnila?

Jako komisařka mám na starosti i otázku občanství, demokratických hodnot, svobodu vyjadřování a přístupu k informacím, proto jsem zadala analýzu – kdyby se ukázalo, že skutečně k ovlivnění voleb došlo, což já zjistit nedokážu –, zda je to v rozporu se zákony v jednotlivých členských zemích. Jde mi o to zjistit, jestli máme legislativu, která nezákonné zjištění osobních dat za účelem politické manipulace zakazuje. Kdybychom ji totiž neměli, je to velký problém.

Mě stále zajímá, jak k politické manipulaci konkrétně mohlo docházet.

Tu metodu v tuhle chvíli neznám. Ve své vlastní praxi jsem se setkala s tím, že političtí marketéři zjišťují od lidí jejich preference, zájmy, dělá se to přes různé ankety či uzavřené skupiny. Všichni žijeme v nějakých algoritmech, ten můj mi ale ušili na míru moji rodiče, přátelé, studium, vím, z jakých zdrojů čerpám. Že si někdo o lidech vytvoří osobnostní profil a pak jim bez jejich vědomí na míru ušije zprávy, kterými je začne zavalovat, a tím zafixuje jejich politický názor, to je přece jen nová věc.

Do kdy chcete mít analýzu hotovou a jak bude postupovat dál?

Je to otázka dnů, maximálně týdnů. Potřebuji to mít rychle, protože v komisi zároveň probíhá jednání o tom, jakým způsobem se postavíme ke stále rozšířenějším dezinformacím. Snažíme se zjistit, co se nám to vlastně děje, jaká je síla dezinformačních kampaní, odkud plynou. Všechny ty věci mohou být propojené. Když zjistím, že legislativa chybí, budeme o tom muset jednat s členskými státy.

To je vše?

V květnu vstupuje v platnost nové nařízení o ochraně dat, cílem je vrátit lidem možnost mít osobní data pod kontrolou. Tedy že když dám internetové firmě souhlas k jejich využití, budu přesně informována o tom, k jakému účelu budou použita. Když je dotyčný bude chtít použít jinak, bude mě o tom muset informovat. A když to neučiní, bude mu hrozit vysoká sankce. V tuhle chvíli pokuty nejsou harmonizované, v Británii je to půl milionu liber, v Nizozemsku devět set tisíc eur. Od května bude všude v EU možné dát sankci do výše čtyř procent světového obratu dané společnosti, což by bylo v případě Facebooku skutečně hodně, takže by to dost pocítil.

Spolupracovalo vaše ANO s Cambridge Analytica?

Nejsem si toho vědoma. Doufám, že ne.

Tvrdé vyjednávání

Jak se vyvíjí brexit? Bude nepřátelský?

Neměl by být, my se snažíme o to, aby nebyl. Musíme ale nastavit jasná pravidla, aby tam nebylo nějaké vybírání třešniček. To znamená, že pokud Britové chtějí odejít ze společného trhu, stanou se běžnou třetí zemí bez zvláštních privilegií. Chceme ale, aby zůstali naším silným strategickým partnerem, především v oblasti bezpečnosti. Otrávení dvojitého agenta Skripala a společná reakce na to, tedy vyhoštění ruských diplomatů, ukazuje, že jsme v důležitých věcech všichni na jedné lodi.

Všimla jste si po odhlasování brexitu nějakých škod na evropské a britské straně?

Tratíme na tom, že odchází druhá nejsilnější ekonomika, ještě více tratí Londýn, protože vidíme, že finanční instituce mají tendenci se z něj stahovat, došlo také k poklesu libry. Problém vidím i v jiné věci, odchází nám velice zásadní partner pro nacházení rozumných řešení pro Evropu. Mluvím o tom, že když se jednalo v některých věcech o tom, jak daleko regulovat, Britové byli vždy příznivci přiměřených a zdrženlivých opatření. Stejně jako Češi nebo Nizozemci.

V Česku jsou stále hlasitěji slyšet lidé, kteří chtějí z Unie odejít jako Britové. Bývalý prezident Václav Klaus před pár dny vyzval k povstání proti ní a jejímu zničení, jeho syn, stínový ministr školství za ODS Václav Klaus ml., říká, ať Unii opustíme i za cenu, že "o třetinu zchudneme". Co by se podle vás stalo, kdyby se jejich přání splnilo?

Především bych chtěla, aby tito politici řekli, co bude den poté, kdy k tomu dojde. Velká Británie je přece precedens. Nastal chaos, nejistota. Já ve fungování Evropské unie vidím řadu nedostatků, nicméně řešením není něco zničit, ale naopak to vylepšovat. Hlasy, že můžeme být mimo Unii druhé Švýcarsko, jsou iluze. Budeme v izolaci, investoři, kteří přišli do Česka, protože je tu solidní a stabilní právní prostředí, se odstěhují. České firmy, které exportují na evropský trh, přijdou o zakázky, lidé přijdou o práci. Myslím si, že naše vláda by měla vyčíslit konkrétní dopady.

VĚRA JOUROVÁ (53) Je eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Ve volbách v roce 2013 úspěšně kandidovala za hnutí ANO. Krátce pracovala jako ministryně pro místní rozvoj. Je rozvedená, má dvě děti.

Jak chcete v soutěži s razantními názory, jaké hlásají Klausové nebo Tomio Okamura, veřejnost přesvědčit o vašem pohledu?

Vytknu před závorku, že v Česku je to extra složitá věc, protože my jsme zvyklí být v té české kotlině hodně uzavření. Když se podívám na to, kolik Čechů pracuje v zahraničí, je to nejméně z Unie. Kolik mladých jezdí studovat přes Erasmus ven – velice nízké číslo. Máme tu zakořeněné, že vždy někdo zvenku přijde a napáchá nám nějaké zlo. To funguje velmi silně a proti tomu musíme samozřejmě pracovat. Já jako komisařka můžu a musím udělat hodně. Ale myslím si, že by to hodně měli komunikovat místní podnikatelé, asociace firem, svazy, všichni ti, kteří dohlédnou tu možnou ekonomickou katastrofu, jež by nastala po odchodu.

Premiér Babiš se ve vysvětlování výhod EU nepřetrhne. Když o ní mluví, tak účetním způsobem. Co s tím?

Pan Babiš je pragmatik a komunikuje Unii svým způsobem, ať to dělá. Ale pak musí být další, kteří ji musí prezentovat i přes něco jiného než přes peníze. Dá se třeba ukazovat, že evropský prostor zaručuje rovnost lidí před zákonem, že z toho není nikdo vyňat. A že lidská práva jsou stejná pro všechny. Když jsem to nedávno řekla v Evropském parlamentu, tak na mě členové Národní fronty Marine Le Pen pískali, to považuji za vrchol své politické kariéry. Protože tyhle strany jsou přesně ty, které vykřikují, že tady není rovnost a privilegujeme některé. A já říkám, není to pravda a nesmí to být pravda.

Nedávno jste se vrátila z USA, kde jste jednala se členy Trumpovy administrativy. Vyznáte se v tom, jak Trump o Evropě smýšlí?

Rozhodně dává větší důraz na bilaterální kontakty s členskými státy a je na Evropské komisi, aby neustále vysvětlovala, že je tu řada významných kompetencí pozdvihnutých na celoevropskou úroveň. A že přesně tak musí Amerika s Evropou jednat.

Trump nakonec souhlasil, že Unii odpustí obchodní cla, která chce zavést. Bylo to ze sentimentu, z pocitu spojenectví, či úspěchem vyjednávací taktiky Unie?

Já si myslím, že rozhodlo tvrdé vyjednávání. Kolegyně, která to měla za Evropskou unii na starosti, to vedla tak, že pokud k zavedení cel ze strany Ameriky dojde, my na to adekvátním způsobem odpovíme. Takže by na tom USA tratily.

Hybatel a lídr

V Česku již dávno mohla vzniknout středopravá vláda s proevropským programem. Stačilo, kdyby Andrej Babiš nominoval do jejího čela někoho jiného než sebe. Proč to nedokáže?

Protože chce být premiérem. Protože si myslí, že Andrej Babiš vyhrál volby.

Volby určitě vyhrál. Problém je, že jeho trestní stíhání je pro další strany nepřekročitelné. Proč se svého postu nevzdá?

ANO vznikalo s Babišem jako silným lídrem a na základě jeho prvotního impulzu. A já nebudu nikdy přesvědčená, že ANO je strana jednoho muže, není, prostě jsou tam lidé, kteří mohou zastávat ministerské posty, kteří mohou být velice užiteční a rozumní v parlamentu a samozřejmě na regionální a komunální úrovni.

Pokud je v ANO, jak říkáte, řada schopných lidí, tak by hnutí nemělo mít problém najít někoho na premiéra místo Babiše.

Ale Andrej Babiš byl od začátku hybatel a je lídr. Myslím si, že takhle lidé také o ANO uvažovali, když mu dávali své hlasy ve volbách. Takže kdyby dneska Andrej Babiš ustoupil, tak si myslím, že by tyhle voliče dost zklamal.

Jiné by možná zase získal, ocenili by státnické gesto.

Nemůžete se zavděčit všem. Já si prostě myslím, že on to gesto udělat nemůže.

Nemůže, nebo nechce?

Nemůže a nechce.

Andreje Babiše znáte dobře, proč to nechce udělat?

Tak já vím, že on má velké plány pro Česko, a nemyslím tím, že nasliboval tam či onde miliardy. Chce prosadit řadu infrastrukturních projektů, hodlá snížit dluh a zvýšit ekonomickou prosperitu, nebojím se toho slova, že je geniální mozek na peníze. On je přesvědčený, že k tomu všemu bude mít dostatečnou razanci právě on. Stejně jako k rozprášení různých mafiánských struktur. Kvůli tomu jsem také do ANO po dlouhém uvažování a přesvědčování šla.

Ekonomika roste bez ohledu na Babiše.

Jistěže, já jsem si samozřejmě vědoma objektivního vlivu konjunktury, která je v celé Evropě, navázání Česka na prosperitu Německa, to všechno platí. Ale ten jeho postoj, že milion začíná u koruny, a já si pamatuju doby, kdy nás skutečně týral, abychom šetřili každou korunu a abychom u každé investované koruny zvážili, jestli když ji investujeme, dostaneme za nějakou dobu dvě.

Zmiňovala jste, že Babiš chce bojovat proti mafiím. Já žádné výraznější výsledky zatím nevidím. Vyšetřování politické a byznysové korupce tu začalo před lety díky personálním změnám na státním zastupitelství. Co Babiš v tomhle směru udělal?

Já si myslím, že ty struktury se postupně stahovaly i samy, že vyklízely prostor, protože věděly, že předchozí vláda, v níž ANO bylo, to – i díky nátlaku různých neziskovek typu Rekonstrukce státu – myslí s protikorupčním bojem vážně.

Nestalo se spíš to, že Andrej Babiš rozrušil různé klientelistické sítě minulosti, zároveň ale začaly vznikat nové kolem něj? Jeho ministr zemědělství teď vyhodil šéfku Státního pozemkového úřadu, mluví se o tom, že v posledním kole pozemkových výměn a restitucí tam chce mít někoho, kdo bude vstřícnější k vytipovaným lidem. Andrej Babiš vede souboj o odvolání šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů, hrozí, že chce získat absolutní vliv na policii, přitom je sám vyšetřován kvůli údajnému zneužití evropských dotací.

Já neznám ty případy moc podrobně, ale pevně doufám, že nové sítě nevznikají. Pokud by to byla pravda, tak by to pro mě bylo obrovské zklamání, ale myslím, že ne.

Jak si ale vysvětlujete ty věci, které jsem zmiňoval?

Neumím na tohle odpovědět.

Babišova vláda je u moci třetí měsíc bez důvěry, jaký je jeho politický cíl?

Mít vládu s důvěrou. On si je vědom toho, že ústavně není dlouhodobě udržitelné, aby vládl bez důvěry.

Mít vládu s důvěrou ale znamená nabídnout nějaké ústupky. Když nechce nabídnout sebe, měl by dát koaličnímu partnerovi ministerstvo vnitra?

Myslím, že pokud se tvoří koalice, tak je úplně standardní dělat kompromisy. Já bych ČSSD, která by mohla ve vládě být, vnitro dala.

Máte problém s tím, když bude vláda opřená o komunisty nebo extremisty z SPD?

Okamuru bych nevydýchala, podporu komunistů ze strany parlamentu bych asi přestála, přestože si nejsem jistá, jak by se daly uchlácholit ty rozpory v zahraniční politice. Jinými slovy, záleželo by na tom, kolik by to stálo. Co by za to komunisti chtěli.

A co chtějí?

Nevím, nemám informace zevnitř, nejsem u vyjednávání. Jsou věci, přes které nejede vlak, jako je pokračování členství v EU a NATO. Andrej Babiš rozumí pozitivnímu vlivu členství v Unii a jasně se staví za prozápadní orientaci.

Řadě lidí vadí, že v čele vlády sedí trestně stíhaný politik. Jak se na to díváte vy?

Už jsem to řekla dříve, že ctím presumpci neviny. A víc k tomu nemůžu říct, protože je to živá kauza. A dostala jsem v Evropské unii výtku, že jsem se k tomu vyjadřovala.

Vadilo vám, když Andrej Babiš a další ministři kritizovali policejní vyšetřovatele, kteří mají na starosti jeho případ?

Já v tomhle nejsem objektivní. Protože já jsem sama kdysi měla životní problém. S tím, že proti mně bylo spuštěno vyšetřování a obvinění bez důkazů. Očištěna jsem byla až daleko později.

Přispěla kritika vyšetřovatelů v Babišově případě k důvěře v právní stát?

No tak určitě to nepřispívá k důvěře v právní stát. Stejně jako by nepřispívalo, kdyby se projevilo, že je konáno na objednávku. Ale to se tady nestalo a doufám, že nestane.

Jaké jsou vaše další politické cíle, až skončíte po pěti letech v komisi?

Být užitečná.

To chceme být asi skoro všichni, jde o to, kde, jak a v čem?

Musím se rozhodnout. Poměrně brzy. Mluvili jsme o tom s panem premiérem nedávno. Ptal se mě tak jako vy, co chci dál dělat. A dostal stejnou odpověď jako vy, což ho neuspokojilo. Takže jsme se dohodli, že se k tomu vrátíme. Ještě během tohoto pololetí.