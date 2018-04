Evropské banky se již zotavily z předchozí krize a přizpůsobily přísnějším požadavkům regulátorů. Náladu jim ale kalí chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie. "Mrzí nás to, ale nedá se s tím nic dělat. Je to bohužel politická realita," uvádí v exkluzivním rozhovoru pro HN Zdeněk Turek, generální ředitel Citi­bank Europe. Nejvýše postavený Čech v globálním bankovnictví řídí z irského Dublinu obchody ve 21 zemích. Citibank Europe je součástí Citigroup, čtvrtého největšího ústavu podle hodnoty aktiv v USA.

HN: Do jaké míry se může po odchodu Británie z Evropské unie změnit postavení Londýna v globálním finančním byznysu?

Myslím, že Londýn zůstane klíčovým finančním centrem, a to z několika důvodů. Za prvé: jsou tam přítomny firmy nejenom z Evropy, ale i z Asie a USA. Takže to není o tom, že by po brexitu začal fungovat jenom pro Británii. Za druhé: Londýn má velké výhody. Samozřejmě jazyk a pak anglosaský právní systém, jenž se odvíjí od předchozích rozhodnutí soudů a tribunálů. Toto "common law", které v rámci EU platí ještě v Irsku, velice dobře podporuje uzavírání finančních transakcí. Třetí výhoda Londýna spočívá v tom, že má vynikající lidi schopné dělat specializované transakce. Infrastruktura kolem finančního byznysu je tam neobyčejně silná a nějaký čas potrvá, než se ji na potřebné úrovni podaří vybudovat jinde. Nikdo nemůže říci, co bude za takových 20 let. Ale s výhledem na pět deset let si troufnu říci, že Londýn bude nadále pokračovat jako významné finanční centrum. Bude-li Británie provádět dobrou makroekonomickou politiku, pak si myslím, že její hlavní město si svoji klíčovou úlohu zachová bez jakéhokoli časového omezení.

HN: Lze počítat s tím, že britské banky, jež jsou ve finančním byznysu velice silné, budou mít i po odchodu Británie nadále volný přístup na trh EU?

O tom se nyní hodně diskutuje. My bankéři bychom rádi viděli zvláštní dohodu, jež by Británii a Evropské unii umožnila plynule pokračovat ve finančním byznysu. V tuto chvíli je ale velice těžké říci, zda se k takové dohodě dospěje. Spíše se to zdá jako málo pravděpodobné. Proto se banky, včetně té naší, připravují na tvrdý brexit, v jehož důsledku bude zcela přerušen takzvaný passporting, umožňující britským bankám volně operovat v zemích EU a opačně.

Zdeněk Turek (53) Současnou funkci šéfa Citibank Europe zastává od roku 2016. Předtím z Londýna řídil korporátní bankovnictví Citi pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Působil i v Jižní Africe a Rusku. V roce 1986 absolvoval pražskou VŠE, poté studoval na Wharton School of the University of Pennsylvania. Je ženatý, má tři děti. Hraje golf, poslouchá vážnou hudbu a má rád hory.

HN: Co mohou ústavy v případě tvrdého brexitu udělat?

Banka, která je dnes registrována a má licenci v Británii, bude muset založit dceřinou společnost v Evropě pro evropské klienty, neboť je nebude moci obsluhovat z Británie jako dosud. Platilo by to i obráceně.

HN: Jak bankéři vnímají chystaný odchod Británie z EU?

Bankovní Evropa, ale i Amerika ho považují za krok vzad, ale nedá se s tím nic dělat, je to bohužel politická realita. Finanční komunita se na brexit připravuje a je si vědoma toho, že na fázi příprav mnoho času není. Když musíte přemísťovat aktivity, když se mění systémy kontraktů či registrace nových firem, tak potřebujete minimálně 12 měsíců. Citibank Europe, kterou řídím, má výhodu v tom, že sídlí v Irsku, a náš passporting tedy nebude přerušen. Jsme schopni bez problémů přenést řadu aktivit a produktů z našich právních subjektů působících v Británii do Citibank Europe.

HN: Evropské bankovnictví stále tíží špatné půjčky, jejichž hodnota podle ECB dosahuje asi bilionu eur.

Tento problém se v období po krizi podařilo v řadě zemí zmírnit, ne-li odbourat. V současné době se koncentruje do pěti šesti zemí. Jsou to například Itálie a Řecko. Avšak také v Irsku, kde sídlí naše evropská centrála a kde bankovní sektor funguje velice dobře, je míra špatných půjček stále dost vysoká.

Dobrá zpráva je, že na trhu existuje spousta firem, které mají zájem s těmito půjčkami pracovat. Banky tedy mají možnost jejich portfolio odprodat třeba specializovaným skupinám, jež vznikají kolem fondů soukromého kapitálu. Tržní řešení tohoto problému tedy existuje a je to koneckonců otázka ceny, za kterou se špatná portfolia prodávají.

HN: Také ve finančním sektoru se rodí stále více malých inovativních firem − start-upů. Nakolik ovlivňují bankovní byznys a s čím nejčastěji přicházejí na trh?

Základem úspěchu každého start-upu je nalézt něco nového, co lze nabídnout klientovi. Přijít s něčím, co ho odliší od zavedených bank. To může být nějaká aplikace, jež klientovi poskytne více informací, například o tom, jak a kde utrácí peníze, nebo aplikace umožňující třeba rychlejší způsob placení, výhodnější devizový kurz. Většina bankovních start-upů je zatím zaměřena na retail, ale jsou i takové, které se zabývají například globálními převody peněz, což se týká i korporátních klientů.

HN: V čem spočívají nevýhody, handicapy start-upů?

Především v tom, že jsou malé a nemají příliš mnoho klientů. Chybí jim tedy to, čemu anglicky říkáme "scope" − rozsah činnosti. Start-upy jsou přitom z jedné strany pro zavedené banky konkurencí, ale na druhou stranu vidíme, že bankovní domy s nimi začínají spolupracovat. Takže tyto dvě věci se mohou sejít dohromady. Start-up může bance poskytnout to, co by pro ni třeba bylo složité vyvíjet. Start-up zase díky bance může rychleji získat nové klienty. Z této spolupráce tak může vzejít zajímavá synergie.

HN: Kdo nejčastěji finanční start-upy zakládá?

Nějakou sociologickou studii k dispozici nemám, ale protože se pravidelně setkávám s majiteli start-upů, mohu říci, že je to velice pestrý okruh. Jsou mezi nimi lidé, kteří založili svoji první firmu ve druhém ročníku univerzitního studia a nyní už mají pátou nebo šestou. Nebo odborníci, kteří vyšli z bankovnictví, kde se specializovali na určitý produkt, a nyní na něm staví svůj start-up. Potkávám však i lidi, kteří měli velice málo společného s bankovnictvím, ale jsou technologicky založení a jako byznys, v němž chtějí svoji technologii rozvíjet, si vybrali finanční služby.

HN: Po globální krizi došlo ve finančním sektoru k četným fúzím a akvizicím. Budou pokračovat?

Jde o další významný trend spojený s vyšším tlakem na bankovní domy. S vyššími náklady, které jsou nezbytné, abychom vyhověli přísnější regulaci dané zákonem, se lépe vyrovnávají velké ústavy. Proto předpokládám, že fúze a akvizice budou v Evropě pokračovat hlavně na národní úrovni. Prostor pro další konsolidaci existuje zejména na jihu kontinentu, kde je bankovnictví stále dost fragmentované.

Související