Francií otřásla brutální vražda pětaosmdesátileté Mireil­le Knollové, která ještě jako dítě společně se svojí matkou vyvázla z transportu do vyhlazovacího tábora Osvětim. Pařížský prokurátor uvedl, že byla zavražděna kvůli své židovské víře.

Případ vyvolal zděšení ve francouzské židovské komunitě. Ta čítá asi půl milionu osob, a je tak největší v Evropě. "Lidé jsou v šoku a jsou velmi znepokojeni. Od roku 2000 se ve Francii odehrálo 11 antisemitských vražd. K tomu ještě židovská komunita prochází každodenním násilím," uvedl Marc Knobel z Rady židovských institucí ve Francii.

Útoky proti židovské komunitě výrazně vzrostly v roce 2015, kdy jich úřady zaregistrovaly přes 800. Reálný počet ale může být ještě vyšší, protože ne všechny případy lidé nahlásí.

Židé v ohrožení Vražda kvůli víře ◼ Mireille Knollová byla v roce 1942 převezena s několika tisíci francouzskými Židy do tábora, jenž byl vybudován na místě cyklistického stadionu Vélodrome d'Hiver. Z něj měla putovat do Osvětimi. Nakonec se jí podařilo uprchnout díky tomu, že její matka měla brazilský pas.

◼ Nyní 85letá žena byla zavražděna 23. března ve svém bytě na předměstí Paříže. Prokurátor uvedl, že motivem byla její židovská víra. Policie vzala do vazby jejího souseda a bezdomovce. Jejich identita není známa.

◼ Média připomínají, že ani ne před rokem byla kousek od bytů Knollové kvůli židovské víře brutálně zavražděna i Sarah Halimi-Attal (65). Odcházejí z Francie ◼ V roce 2015 se ve Francii odehrálo přes 800 antisemitských útoků. Kvůli obavám o bezpečnost odešlo na osm tisíc Židů. O rok později úřady napočítaly 335 útoků. V roce 2016 se z Francie hlavně do USA nebo Izraele vystěhovalo na pět tisíc lidí.

Od té doby však počet útoků poklesl. V roce 2016 jich úřady napočítaly 335. Experti ale připomínají, že za nižším počtem útoků stojí zejména výjimečný stav, který francouzský prezident Francois Hollande zavedl krátce po teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015, a nasazení vyššího počtu policistů a vojáků do ulic.

Francouzský pověřenec pro boj proti rasismu a antisemitismu Frédéric Potier uvedl, že za aktuál­ním vývojem je především posílení radikálního islámu ve Francii. "Téměř každodenně dochází k antisemitským incidentům, a to hlavně na pařížských předměstích, kde je velká hustota komunit severoafrického původu, které žijí po boku méně početné židovské menšiny," dodal s tím, že do jejich života se promítá také izraelsko-palestinský konflikt, který mnozí "přenášejí" do Francie.

Židé se tak v zemi kvůli rostoucímu antisemitismu často necítí bezpečně. Někteří z nich se stěhují do jiných koutů Francie, a opouští tak třeba pařížské předměstí Seine­-Saint-Denis, kde dříve žila velká židovská komunita.

"Už ani nepočítám rodiny, které odešly ze Seine-Saint-Denis a přesunuly se přímo do Paříže nebo jinam do jejího okolí," uvedl pro francouzská média Sammy Ghozlan z Národního úřadu pro ostražitost před antisemitismem (BNVCA).

Jiní odcházejí z Francie do zahraničí. Často míří do Spojených států nebo do Izraele. V roce 2015 jich odešlo téměř osm tisíc, o rok později dalších pět tisíc.

Do New Yorku se zhruba před třemi lety odstěhovala i Geraldine Chetritová společně se svým manželem a dvěma dětmi. Impulzem byl teroristický útok z ledna 2015. Tehdy islamista Amedy Coulibaly, napojený na útočníky, kteří vystříleli redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, přepadl košer supermarket a zabil čtyři lidi. "Všichni, kdo mají děti, zvažují odchod. Nadávky slyšíte neustále," vysvětlila pro americký deník New York Post. "Ve Francii nemůžete jet metrem, aniž byste riskovali," dodává s tím, že New York už považuje za svůj domov. Do Francie se vrátit nechce.