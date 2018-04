Místo dvou termínů přijímací zkoušky jen jeden a přihlášku podat elektronicky, to jsou návrhy ředitelů gymnázií na změnu jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory. Současné nastavení zkoušek se jim nelíbí, kritizují také, že uchazeči přijatí na dvě školy si mohou deset dnů rozmýšlet, která škola je pro ně lepší.

"Už hodně dlouho prosazujeme elektronické podávání přihlášek. Myslíme si, že v dnešní době podávat žluté nebo růžové papírové přihlášky je přežité. Snížilo by to i administrativu," řekla HN předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. Údaje z přihlášek v současnosti do elektronického systému zadávají střední školy, podle ředitelů gymnázií by to mohly dělat školy základní.

Gymnázia by ale také chtěla zkrátit současnou desetidenní lhůtu pro zapsání přijatého uchazeče na školu. Podle nich neúměrně prodlužuje přijímací řízení. "Máme zkušenost, že většina je rozhodnuta, kam zápisové lístky dá, a těch deset pracovních dnů, když do toho vleze květnový státní svátek, se protáhne na dva a půl týdne, než je odevzdají. A pak to splyne s maturitami," vysvětluje. Zápisové lístky by podle Schejbalové mohli přijatí uchazeči odevzdávat ideálně do pěti dnů.

Nejvíce rozporů ale může vyvolat požadavek, aby žáci dělali zkoušku jen jednou. Přičemž by mohli stále podat přihlášku na dvě školy. Nemuselo by se ale zjišťovat, který ze dvou pokusů zkoušek se jim povedl lépe. Jediný výsledek by podle návrhu platil hned pro obě školy.

"Stačilo by, kdyby děti dělaly zkoušky v jeden den. Mezi výsledky u prvního a druhého termínu není velký rozdíl. Děti to napíšou v podstatě v obou termínech stejně," uvedla Schejbalová s tím, že současný systém také komplikuje běžný provoz a výuku ve školách.

Jednotné přijímací zkoušky se uskutečnily poprvé plošně loni na jaře. Letos se pro čtyřleté obory pořádají 12. a 16. dubna a pro víceletá gymnázia 13. a 17. dubna. Žáci se mohou hlásit na dvě školy. A z obou testů z matematiky a češtiny, které připravuje a vyhodnocuje pod ministerstvo školství spadající Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), se jim započte lepší výsledek.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka by proti jednomu termínu přijímacích zkoušek nebyl. "Neexistuje významný rozdíl v rozsahu přijatých žáků při započítávání dvou a jednoho termínu," reagoval. Také k elektronickému podávání přihlášek se chce Cermat připojit. "Připravujeme základní zadání, které musí projít připomínkovým řízením. Elektronická přihláška výrazně omezí chybovost v dokumentech," myslí si. Zkrácení desetidenní lhůty zápisového lístku ale vidí nereálně. Pokud se ke změnám nakonec přistoupí, bude to podle Zíky až přespříští rok. Ministerstvo by kvůli tomu muselo změnit školský zákon.