Partě studentů z pražského gymnázia Nový PORG vadilo, že po silnicích jezdí až příliš mnoho poloprázdných aut. Stačilo, aby chvíli sledovali ranní provoz před svojí školou, kde zastavoval jeden vůz za druhým a vysazoval zhusta jen jedno nebo dvě děti. Když se proto společně s dalšími spolužáky dostali jako jediní čeští zástupci do evropského kola prestižní soutěže LaunchX, kde mezi sebou středoškoláci soupeří v založení co nejzajímavější firmy, měli jasno. Svou soutěžní firmu pojmenovali Vodvoz. A ukázalo se, že měli dobrý odhad, nápad oslovil i evropskou porotu.

"Rozhodli jsme se vytvořit pro školy aplikaci, která spojí rodiče, kteří bydlí blízko sebe, a pomůže jim naplánovat střídavý odvoz. Chtěli bychom ji prodávat přímo školám, abychom zajistili bezpečnost pro děti," vysvětluje šéfka týmu Anna Muchová. Společně se svými kamarády strávili během posledního půlroku spoustu volného času průzkumem zájmu o službu u nich ve škole, promýšlením, mapováním a programováním základního algoritmu na párování rodičů. Nyní ve své škole zkouší zavádět systém sdílení svozu dětí.

Minulý týden se svým projektem přesvědčili v Bruselu porotu složenou z významných podnikatelů a zvítězili v evropském kole soutěže LaunchX. Tu zastřešuje prestižní americký Massachusettský technologický institut (MIT). Za měsíc poměří síly se svými vrstevníky na celosvětovém kole soutěže v Bostonu.

V Bruselu zabodovaly i další dva týmy složené ze sedmnácti- až osmnáctiletých gymnazistů z pražské Krče. Ze šesti ocenění si tak Češi odvezli celkem tři a zazářili v konkurenci asi pětistovky přihlášených týmů z celé Evropy.

"Na škole máme opravdu kvalitní výuku a skvělé zázemí. Ale když si pak zkusíte vybudovat svůj vlastní projekt, je to mnohem lepší ukázka toho, jak to může fungovat v životě, než jakákoliv učebnice," shrnuje hlavní přínos soutěže další z členů vítězného týmu Tomáš Hrdlička s tím, že se studenti učili při zakládání firmy organizovat, plánovat a být k sobě důslední.

Ostatně, i zapojení školy do soutěže byl jejich nápad. To když Anna Hrubá, členka dalšího z týmů, narazila před rokem při studentské soutěži robotů v Saint Louise na stánek, kde MIT klání propagoval. Dozvěděla se, že letos se vůbec poprvé koná evropské kolo, a tak školu přihlásila. "Musela jsem pak napsat několik esejí, aby nás organizátoři přijali," podotýká dívka.

Její tým se zase ve své firmě Food­Forward zaměřuje na zamezení plýtvání jídlem. Cílem je vytvořit logistickou síť, pomocí které se bude vyzvedávat přebytečné jídlo z restaurací a fastfoodů nebo později i supermarketů či školních jídelen.

"Na rozdíl od potravinové banky, kde přebytky jídel musí sami lidé aktivně rozvážet, tato služba umožňuje vytvořit rozumnou logistickou síť a zajišťovat svoz potravin přímo z restaurací na jedno místo, kde by se bezdomovcům potraviny předávaly," popisuje Anna Hrubá. Studenti si celou věc vyzkoušeli. S krosnou na zádech obcházeli domluvené podniky a jídlo pak rozdávali potřebným na hlavním nádraží. Do budoucna se chtějí domluvit s magistrátem a k lepší distribuci jídla používat dodávku. Už nyní sehnali patnáct podniků, které by o to měly zájem. Firma by vydělávala z poplatků od restaurací za zapojení do sítě.

Třetí oceněná parta studentů vytváří mobilní aplikaci, jež bude sledovat ekologickou stopu člověka podle informací, které do ní bude vkládat. "Budete zadávat například to, co jste snědli, jestli jste jeli někam autem nebo letěli. Je mnoho oblastí, které můžete sledovat, hledáme správný způsob, jak s nimi pracovat," vysvětluje člen týmu Šimon Olmer. Aplikaci pak chtějí studenti směrovat nejprve do škol, aby se mohla využívat při výuce a přimět třeba děti, aby se mezi sebou předháněly, kdo bude mít nejlepší skóre v šetrném chování k přírodě.

Při vymýšlení aplikací radili studentům například lidé z Prague Startup Centra, IBM, Kooperativy nebo Czech ICT Alliance. "Studentům z PORGu, kteří se na mě obrátili, nechybělo nadšení, ale potřebovali poradit, jak přetavit neotřepaný nápad v hlavě v něco životaschopného. Díky několika sezením se zaměřili na to nejdůležitější − co zákazníci skutečně chtějí používat, místo toho aby se zuřivě pustili do programování. Za výsledek, který za nimi dnes je, by se nemuseli stydět ani zkušení podnikatelé," popisuje spolupráci se studenty Michal Zálesák, ředitel Czech ICT Alliance. Pokyny dostávali i od organizátorů soutěže, ze začátku je ale nechali, ať si poradí sami. Soutěžní snažení studentů nekončí. Všechny týmy chtějí dotáhnout svá řešení na trh. Zažádaly si i o grant, který mohou od MIT v rámci soutěže dostat. Finalisté si sáhnou na pět tisíc dolarů, ostatní týmy na tisíc.