Ve zrenovovaném bytě ve sto deset let starém domě uprostřed Budapešti zbývá ještě natřít několik stěn a dodělat pár světel. "Příští týden by se na něj mohli přijet podívat nějací Rusové," říká Zsolt, majitel malé realitní firmy, který si nepřeje vystupovat pod svým pravým jménem. "Byty i domy jdou teď v Budapešti neuvěřitelně na odbyt, jsme uprostřed realitního boomu."

Maďaři jdou v neděli 8. dubna hlasovat v parlamentních volbách o možném třetím pokračování vlády strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Když ho zvolili poprvé v roce 2010, bylo to uprostřed nejhorší ekonomické krize od pádu komunismu. Dnes je situace úplně jiná, ekonomika roste téměř o čtyři procenta ročně a nezaměstnanost klesla na 3,8 procenta.

Protože do zahraničí odcházejí nejkvalifikovanější "hlavy", mají lidé jako Zsolt problém najít řemeslníky, nebo je musí královsky zaplatit. Odhaduje se, že v zahraničí trvale pracuje na 600 000 Maďarů. "Není výjimkou, že na některé profese jako elektrikáře musím čekat dva tři měsíce, než mají čas," říká muž, který kupuje a renovuje staré byty v Budapešti a pak je prodává movitým zájemcům. "Dobrý elektrikář si tady vydělá víc než ve Švýcarsku nebo v Německu."

3,6 pct. je odhadovaný růst maďarské ekonomiky v roce 2018 podle Evropské komise.

Maďarská ekonomika je napojená hlavně na eurozónu a Německo, podobně jako ta česká. Orbán na počátku své vlády sliboval vytvořit milion pracovních míst. Proto podepisuje smlouvy o strategickém partnerství se zahraničními investory, proto státní správa nabízí tisíce pracovních míst v programu veřejných prací. Maďarsko tak posiluje svoji pozici země, kde je možné získat levnou, ale dobře vzdělanou pracovní sílu, což udržuje nízké příjmy většiny obyvatel.

Klíčovou roli v ekonomice hraje stát, který nyní po dlouhé době přidal státním zaměstnancům. "Mám úvazek na státní univerzitě, kde mi loni po deseti letech přidali třicet procent," říká profesor ekonomie László Csaba, který učí na Středoevropské univerzitě.

Podle něj je maďarská ekonomika krátkodobě v dobré kondici a lidé poprvé od krize z let 2008−2009, která předcházela drtivému vítězství Fideszu v roce 2010, cítí plnější kapsy. "To samozřejmě hraje do karet vládní straně, i když ekonomická témata se v předvolební kampani vůbec neobjevují," říká Csaba.

Rozdělování peněz od státu včetně evropských fondů je ale podle něj neefektivní, protože velká část jde do kapes přátel vládní strany a jejich firem. V posledních týdnech nemine den, kdy by opoziční média nepublikovala nějaký případ.

Byznys poté, co Orbánův kabinet přestal dělat nečekaná rozhodnutí, jež po roce 2010 vytvořila značnou nejistotu, většinou přestal vládu kritizovat. Zahraniční investoři dostávají pomocí strategických smluv daňové a další výhody. S vládní stranou spřátelené firmy vytvářejí síť vazeb, která umožňuje rozdávat veřejné peníze těm, kteří chtějí spolupracovat.

A malý byznys je přes ostřejší dohled daňového úřadu zdaněn podle Csaby tak málo, že nemá důvod si stěžovat. "Odhaduji, že tak 75 až 80 procent podnikatelů není nešťastných, ale jsou nespokojeni se stylem vlády. Žijí v kompromisu, který ale dlouhodobě povede k ekonomické stagnaci," domnívá se Csaba.