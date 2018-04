Kdo bude bez EET

Podnikatel bude moci požádat o zařazení do zvláštního režimu, pokud bude plátcem daně z příjmů, ale nebude evidovaným plátcem DPH. Může mít maximálně jednoho zaměstnance a na hotovosti bude moci přijmout maximálně 200 tisíc korun za rok. Jejich počet za jeden rok nesmí překročit tisíc plateb. Finanční úřad o jeho žádosti rozhodne do 30 dnů. Pokud pominou výše uvedená pravidla, bude podnikatel povinen to oznámit. Novou žádost o povolení zvláštního režimu může podat po 60 dnech.