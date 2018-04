Svět loni zaznamenal skvělý hospodářský růst. Zrychlení se týkalo vyspělých i rozvíjejících se ekonomik. Další akcelerace se očekává letos, týkat se ale bude spíše mimoevropských zemí. Dle indikátorů PMI, jež měří míru hospodářské aktivity, je dynamika růstu eurozóny již za vrcholem a obdobně je na tom i středoevropský region. Letos by se tedy mělo tempo růstu HDP snížit jak v eurozóně, tak v Česku i sousedních zemích.

Znamená to, že s nižším růstem opadnou inflační tlaky? Nikoliv. Řada ekonomik již delší dobu funguje nad svým dlouhodobě udržitelným výkonem. Platí to o USA, Česku i o řadě západoevropských zemí.

Hospodářský růst by tak měl zůstat navzdory zpomalení silný a ekonomiky se tak budou nadále přehřívat. Inflace šla počátkem roku dolů pod vlivem cen potravin a pohonných hmot, cenové tlaky spojené se silnou poptávkou ale dál porostou. Nahoru začne ceny tlačit i ropa. Inflace se tak v průběhu roku opět zvýší.

Finanční trhy by měly počítat se zpřísňováním měnové politiky. Tedy pokud globální ekonomika nezpomalí nějak dramaticky, což by byl jiný příběh, než se očekává, s mnohem nepříznivějšími důsledky pro akcie a riziková aktiva. Prudké zpomalení hospodářského růstu by totiž mělo horší dopady než pozvolný růst úrokových sazeb.

