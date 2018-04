Karvinské sídliště s optimistickým názvem Nové Město má dvě rozdílné a ostře oddělené tváře. Za kovovou bránu a drátěný, skoro dva metry vysoký plot se do čistých, úhledných vnitrobloků několika domů dostanou jen jejich nájemníci s čipy. Vně, na neuklizených prostranstvích s posprejovanými, oprýskanými domy, zůstávají ostatní obyvatelé sídliště, postaveného v padesátých letech. Velká část z nich jsou Romové. Čtyřiatřicetiletý Jan Daniš, který posledních 12 let pracuje v podniku v nedalekém Bohumíně, je jedním z nich. Ze čtvrti, na jejíž základní kámen poklepal v roce 1946 samotný Klement Gottwald, by nejraději co nejdříve odešel.

"Je to tady hrozné, nepořádek, často hluk, s chutí bychom se přestěhovali jinam," říká otec tří dětí a znechuceně ukazuje například na zbytky rozbitého nábytku ležící pod jedním z oken. "Roky se tady žít dalo, ale pak sem přišli noví lidé ze Slovenska, další z nedaleké ubytovny a vše se změnilo k horšímu."

Jenže pronajmutí si aspoň malého dvoupokojového bytu v klidnější a upravenější části města nebo třeba jen za plotem, v jednom z domů, o které se jejich majitel, společnost Residomo, stará mnohem lépe, je pro Daniše podobně nedostupné jako třeba přestěhování do cizí země. Mladý muž je totiž jedním z 863 tisíc obyvatel Česka, kteří se potýkají s exekucemi. Už dlouhá léta splácí dluh, který mu vznikl kvůli dopravní nehodě. Pro život mu tak zbývá jen existenční minimum. Na zaplacení kauce a minimálně jednoho měsíčního nájmu předem, což činí v Karviné zhruba dvacet tisíc, nenašetří.

Rodina Danišových ◼ Bydlí na sídlišti Nové Město v Karviné 6 v bytě 2+1. ◼ Jan Daniš (34) – skladník v podniku Toma Recycling v Bohumíně. V areálu podniku, který měl dříve jiného majitele i název, pracuje už 12 let. ◼ Přítelkyně Zuzana Gáborová (28) – na mateřské. ◼ Syn Jan (13) navštěvuje kvůli postižení autismem speciální školu, Patrik (3) je doma s matkou, dcera Adriana (8) chodí do základní školy.

"V osmnácti jsem vrazil s autem, ve kterém byli moji bratři a sestra, do stromu. Pil jsem, byly tam navíc nějaké zlomeniny, otřesy mozku, přiletěl dokonce vrtulník. Auto nemělo povinné ručení a všechny náklady jsem měl uhradit já. Bylo to zhruba 240 tisíc, které jsem ale samozřejmě neměl," říká vyučený zámečník, který navíc za zavinění nehody s alkoholem a ublížením na zdraví odešel od soudu s tříletou podmínkou.

Jakožto Rom po matce, se zápisem v trestním rejstříku, nesehnal pár následujících let práci jinde než s krumpáčem v ruce. "Na stálé slušné zaměstnání jsem nemohl narazit. Byly to spíš fušky ve výkopech. Navíc přiznávám, že jsem tempu kopáčů často nestačil, nejsem nijak silný, nemám výdrž. Několikrát mě proto vyhodili," přiznává.

Před dvanácti lety však měl štěstí a bohumínský podnik Excelsior ho přijal jako dělníka na lince recyklace plastů. Po čase se naučil ovládat vysokozdvižný vozík a stal se z něj skladník. Dnes patří v nástupnickém podniku Toma Recycling mezi nejlepší pracovníky. "Je pro nás v typu výroby, kde není třeba mnoho kvalifikovaných lidí, výjimečně spolehlivým člověkem. Je extrémně pracovitý, vždy vyhoví, když je víc práce, přijede bez reptání v sobotu, přesčas. Je navíc srdečný, nekonfliktní, má příjemnou, pozitivní povahu," říká o Danišovi ředitel podniku Svatopluk Klézl.

Má autoritu i mezi bílými

Zavalitý mladík s punkovým účesem v sobě našel výjimečný talent pro obsluhu vysokozdvižného vozíku. S ním musí každý měsíc vyložit přes třicet kamionů plných balíků se slisovanými PET lahvemi. Rychlost a přesnost, s jakými dokáže manipulovat s "ještěrkou", jsou obdivuhodné. Zdvihací rám a vidle, kterými přemisťuje balíky slisovaných PET lahví, působí jako jeho prodloužené ruce. "Honza je v tom excelentní," chválí ho ředitel a Daniš, levou ruku na volantu a pravou na panelu se čtyřmi páčkami, kterými pohyb náhradních končetin ovládá, se stydlivě usmívá. "Zas tak dobrý nejsem," opáčí z kabiny skromně.

Všichni na nás zapomněli V novém seriálu představíme každý týden příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, které se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná. Karviná

Ve městě přibližně s 54 tisíci obyvatel žije významná slovenská a polská menšina.



7,8 procenta

činil letos v únoru podíl nezaměstnanosti v okrese Karviná. V samotném městě Karviná byl 9,89 procenta. Ve srovnání s únorem 2017 (10,15 procenta) to bylo o 2,35 procenta méně. Nejnižší nezaměstnanost vykazuje Bohumín – v únoru 6,17 procenta.



26 735 korun

byla průměrná mzda v roce 2017 v Moravskoslezském kraji. V obvodu Bohumína jako pověřené obce je podle Mapy exekucí podíl osob s exekucí skoro 12 procent, týkají se tak téměř 3400 lidí z 30 tisíc obyvatel. V Karviné je to skoro 14 procent a postiženo je necelých osm tisíc lidí.

Romský skladník si podle ředitele pro svoji povahu a dovednosti získal výjimečný respekt u všech kolegů. "Když k nám přijde Rom, musí být kvůli latentnímu rasismu, který tu stále je, dvakrát lepší než bílý, aby ho ostatní brali. Ale on si autoritu získal brzy a přirozeně," popisuje Klézl.

Jenže na finanční bezvýchodnost Danišovy situace nemá jeho pracovitost žádný vliv. Během let, po která dluh exekutorovi splácí, už jeho výše vzrostla na více než šest set tisíc. Měsíčně je totiž schopen uhradit z dvacetitisícového hrubého platu jen asi dva tisíce, což nestačí ani na splácení úroku z prodlení, který činí kolem šedesáti tisíc ročně. Ani kdyby Daniš vydělával více, jeho situace by se příliš nezměnila. Jen by ukrojil větší část z úroků, případně ze sumy za náklady exekuce, která u něj činí skoro sto tisíc. "U Honzy to naštěstí tak nevadí, ale jinak tyhle lidi člověk nemůže nijak motivovat. Oni ani nechtějí přidat, nestojí o třináctý plat, vše jim vezmou exekutoři," říká ředitel, v jehož podniku má s vyvlastněním zkušenosti každý pátý člověk.

V celém Bohumíně je to podle Mapy exekucí skoro 12 procent − týkají se tak téměř 3400 lidí z 30 tisíc obyvatel. V Karviné jsou to ještě vyšší čísla, zkušenosti s exekucemi má skoro 14 procent, necelých osm tisíc lidí.

Při současném průběhu exekučních řízení nemá Daniš, podobně jako statisíce dalších, šanci se z kolotoče splácení svých dluhů nikdy dostat. Nemůže ani vyhlásit takzvaný osobní bankrot, oddlužení, při kterém by musel během pěti let splatit třicet procent z dlužné sumy. To je u něho zhruba 180 tisíc, k nimž se přidává ještě nutnost splatit náklady insolvenčního řízení. Pomoci by mu mohlo jen přijetí novely zákona o exekucích, kterou už vláda sice schválila, čeká ale ještě na přijetí Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

"Novela počítá s tím, že by dlužník nemusel splácet ze základní dlužné částky třicet procent, ale třeba méně. Dejme tomu patnáct procent, deset, v extrémních případech třeba i nulu. Po pěti letech v procesu oddlužení by se zjistilo, kolik splatil, a pokud by to nebylo 30 procent, pokračoval by další dva roky a pak by mu byl zbytek smazán," uvedl autor projektu Mapa exekucí Radek Hábl.

Upozorňuje na fakt, že i samotní exekutoři už navrhují, aby se pravidla změnila ve prospěch motivačního faktoru pro dlužníky. Aby nepřišli o všechny peníze, které si vydělají navíc, třeba ve formě zvýšeného platu nebo odměn. "I oni chtějí, aby na splácení nešla celá suma nad určité životní minimum, ale jen část, třeba polovina, a druhá polovina aby mu zůstávala. To se ale ještě do novely nepodařilo prosadit," dodal Hábl.

15 tisíc na pět lidí. Na dovolené tak nezbývá

Zatím však Janu Danišovi zbývá jen jistota stále se zvyšujícího dluhu a nutnosti velmi střídmého života. "Z peněz, které vydělám, jde většina, 10 a půl tisíce, na pronájem bytu, topení, elektřinu a vodu. S přítelkyní a dětmi musíme vyžít z těch pár tisíc, co mi zbudou, plus z peněz z dávek, které dostává ona. To je mateřská, příspěvek na bydlení a pečovatelská na nejstaršího syna, který je autista. Celkem máme po odečtení nákladů na byt necelých 15 tisíc měsíčně na pět lidí," vypočítává Daniš.

V úvahu proto nepřipadá dovolená jinde než doma, peníze rodina nemá ani na nákladné koníčky či dětské kroužky. "Nemáme auto, nechodím ani do hospody, pít jsem přestal úplně, ten průšvih mě vyškolil. Bohužel ale kouřím. Snažil jsem se přestat, ale nešlo to. Jenže co už by člověk z toho života měl, přece si nemůžu odpírat všechno," říká Daniš, který drtivou většinu volného času tráví s rodinou. "Jsem spíš rodinný typ, navíc už bývám po práci unavený a rád si odpočinu." Při návratu z karvinského nádraží, ze kterého šlape denně na kole, ho často vítá dcera Adriana. "Ahoj tati," zavolá na něho z hloučku kamarádek a přibíhá mu dát pusu. "Je to můj mazel," usmívá se pyšně otec.

Asi jen málokdo by dokázal působit v obdobné situaci tak vyrovnaně. Kromě lokality, kde bydlí, a dopravy − Daniše trochu štve, že cesta mezi 17 kilometrů vzdálenými městy mu bere skoro hodinu a půl denně − si vlastně na nic nestěžuje. Se školami pro děti a zdravotním zázemím je spokojený, dokonce říká, že nikdy necítil žádnou rasovou diskriminaci. Velkou roli v tom ale nejspíš hraje jeho nekonfliktní povaha a schopnost nad lecčíms mávnout rukou. "Beru to všechno sportovně," říká.

Volím komunisty, nebyla za nich chudoba

Jestli lze u mladého muže s bezelstným výrazem přece jen pozorovat náznak frustrace, pak v jeho politických názorech a určité rezignaci. V prezidentských volbách nevolil, v parlamentních vybral už poněkolikáté komunisty. Státu přece jen vyčítá, že dopustí, aby část lidí žila na okraji společnosti a velmi chudě. "Co jsem slyšel, tak za socialismu nebyl problém sehnat práci, vše bylo levnější, někteří lidi nebyli tak chudí jako dnes," míní.

Na námitky, že lidé přicházeli kvůli svým názorům o zaměstnání a někteří končili i ve vězení, namítá: "Dnes se lidé kvůli politice perou, můžou vás i zbít. A svoboda cestování? Pro lidi jako já stejně nepřipadá v úvahu."

Podobné názory nejsou na Karvinsku ojedinělé, okres byl dlouho tradiční komunistickou a sociálnědemokratickou baštou. Letos tady ale volby do Poslanecké sněmovny drtivě, téměř s 38 procenty, vyhrálo ANO, druzí byli téměř s 16 procenty okamurovci a až třetí skoro s jedenácti procenty komunisté. Sociální demokraté se propadli s méně než deseti procenty na čtvrté místo. V prezidentských volbách vyhrál jednoznačně Miloš Zeman, když dostal v prvním kole téměř 58 procent a ve druhém skoro sedmdesát.

Karviná − historickým názvem Fryštát − i její okolí jsou postižené úpadkem hornictví, které město pozvedlo už na začátku minulého století mezi významná průmyslová centra tehdejšího Rakouska-Uherska. Bývalá sláva a prosperita ale po revoluci rychle vyprchaly. Karvinsko už roky trápí jedna z nejvyšších nezaměstnaností v České republice, letos v únoru dosahovala skoro osmi procent. A zatímco dříve byly na severu Moravy platy s Prahou srovnatelné, vloni v celém kraji dosahovaly 26 735 korun, což bylo o více než deset tisíc korun méně než v hlavním městě.

Daniš je jedním z těch, kteří si i přes podprůměrnou mzdu svého místa váží. Byť přece jen přiznává, že chodit pravidelně do zaměstnání v situaci, ve které mnozí jiní zůstávají na úřadě práce a peníze vydělávají jen na fuškách načerno, není vždycky snadné. "Je psychicky náročné udržet si motivaci. Jenže já nechci sedět doma a být na sociálce. Máme v práci dobrou partu, lidi se na mě dívají jinak, věřím, že mám nakonec lepší vyhlídky než ti, co nedělají," věří.