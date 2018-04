S Andrejem Babišem to budou ještě těžké roky. A to nejen proto, že zatím nevíme, kam až hodlá dovést svou monopolizaci moci v České republice. Možná ještě větší problém je, že nikdo neví, jakou proti němu zformovat účinnou opozici. Mají demokratické strany vyhlásit premiérovi nulovou toleranci, když předkládá návrhy, které vykradl z jejich programů? Ne? Tak s ním mají spolupracovat, i když je trestně stíhaný a paktuje se s extremisty? Taky ne? Tak mají strany proti němu srocovat občany kolem základních hodnot? Dobře, ale jakých?

Nejčastěji se mluví o hodnotách liberální demokracie a proti nim se vyobrazuje Babiš jako klon všech možných autoritářů, ať už v historii či v současné geografii (čím razantnější příměr k diktátorům, tím většinou větší potlesk a více lajků na Facebooku). Jenže tak úplně jednoduché to není. Babiš získal ve svobodných volbách zdaleka největší podporu, ve své nevypočitatelné politice střídá legitimizaci extremistů s poměrně odvážným vyhoštěním ruských špionů.

K pochopení situace, ve které se aktuálně nacházíme, je asi nejlepší vzít si k ruce novou knížku The People vs. Democracy politologa Yaschi Mounka, který se narodil polským rodičům v Německu, takže pro spletitost dějin střední Evropy má pochopení.

Ústřední myšlenka knížky je velmi jednoduchá − že liberalismus a demokracie šly dlouho ruku v ruce, ještě neznamená, že tomu tak bylo a bude vždy. Demokracie je způsob, jak efektivně vůli lidí převést do jejich svobodné volby. Liberalismus zase hájí a garantuje individuální svobody projevu, víry, médií či třeba shromažďování. Liberální demokracie je pak jednoduše systém, který převádí lidovou vůli do svobodného volebního procesu a také ochraňuje individuální práva.

Podle Mounka však už toto letité sepětí demokracie a liberalismu není tak silné. Komunikační změny, ekonomická stagnace a krize identit způsobily i v západním světě tenzi, ze které těží i Babiš v Česku. "Vidíme nástup neliberální demokracie, tedy demokracie bez práv, a nedemokratického liberalismu, tedy práv bez demokracie," trefně shrnuje Mounk.

Česko jistě není nejextrémnější ukázkou tohoto jevu, ale představuje teď docela typickou ukázku problému. Neliberální demokrat Babiš se se svou menšinovou vládou zaštiťuje legitimitou lidu, kterou vzbuzuje permanentní kampaní, místo legitimitou odvozenou od zákonodárců. A zase naopak jeho oponenti − nedemokratičtí liberálové − demonstrují za individuální práva, média či jiné ohrožené instituce, leč jim blízcí političtí reprezentanti prohrávají jedny volby za druhými.

Bylo by chybné úpadek mladé liberální demokracie v Česku spatřovat až s nástupem Babiše, což je teze, kterou v Česku razí třeba právní filozof Jiří Přibáň, podle kterého skončila první polistopadová republika sečtením hlasů v posledních sněmovních volbách.

Podívejme se však třeba na aktuální žebříček Index demokracie, který sestavuje tým kolem časopisu Economist. Na něm dobře vidíme, že úpadek demokracie v jejím liberálním ražení je v Česku už delší dobu setrvalý. A velmi prudký.

Economist jako advokát oné nesamozřejmé liberální demokracie se každý rok dívá nejen na samotný demokratický volební proces a pluralismus. Aby mohl posoudit, zda je demokracie liberální, zkoumá ve 167 státech i funkčnost vládnutí, politickou participaci či politickou kulturu.

Podle dosaženého výsledku dělí Index demokracie státy na plnohodnotné demokracie, demokracie s chybami, hybridní režimy a autoritářské režimy. Liberální demokracie sice dostává na frak v celém světě, ale málokde v Evropě nějaký stát zažil takový sešup jako právě Česká republika. Přitom to není tak dávno, co se Česko jako jediný postkomunistický stát středovýchodní Evropy vyšvihlo mezi plnohodnotné demokracie. Od roku 2013 už mezi nimi není. Sice je stále druhým nejlépe hodnoceným státem středovýchodní Evropy po Estonsku, ale ten bodový propad v posledních letech je opravdu velký. Takto dolů nezahučelo ani Polsko, ani Maďarsko, ani Slovensko. Své demokracie naopak kontinuálně zlepšují například pobaltské státy. V této chvíli tedy bohužel není ve středovýchodní Evropě podle Indexu demokracie ani jedna plnohodnotná liberální demokracie.

A bude ještě hůře. Ve volebním procesu už nejsou rovné podmínky kampaně. Ve sněmovních volbách dominoval magnát s takřka neomezenými zdroji, v prezidentských zase kandidát obcházel smysl zákona o financování kampaní. Financování politických stran bylo v Česku vždy problém, ale nyní strana, která není předlužená, je v osobním vlastnictví. Máme nefunkční vládu, která se dlouhodobě obejde bez většiny ve sněmovně, brzdy a rovnováhy jsou rozkolísány jako nikdy. Rozšiřování politické participace překazil úpadek tradičních stran, kdy se noví vládci opírají o hnutí s naprostým minimem členů. Premiér osobně vlastní ochrannou známku svého hnutí. Je s ním spjata významná část médií. Vládní a opoziční politici se nejsou schopni dohodnout skoro na ničem.

To vše pošle jistě Česko v Indexu demokracie zase ještě níže a někdejšího premianta liberální demokracie postkomunistického východu nejspíš předhoní po Estonsku zbytek Pobaltí, Slovinsko i Slovensko.

A nejtěžší otázka nakonec: Co s tím? Je iluzí si myslet, že neliberálního demokrata mohou porazit nedemokratičtí liberálové, strážící dosavadní instituce, ale bez schopnosti přesvědčit většinu. Cílem je tedy opět spojit liberalismus a demokracii − většina by opět měla volit vidinu posilování svých individuálních práv místo odevzdávání svého osudu do rukou vůdce.

Mounk není tak přesvědčivý v nacházení léku jako v úvodní analýze. Ale určitě má pravdu, že mnohé státy kolonizované neliberální demokracií potřebují nějak přijatelně domestikovat nové a často velmi bizarní nacionalismy, posílit občanský základ společnosti a najít nový model udržitelné prosperity.

Ani jedno nyní zdejší opozice nezvládá. Nabízí jen antibabišismus z profese, programové prázdno či soutěžení s Babišem v dílčích věcech. V knížce Jak probudit Česko jsem přál republice prosperitu prostřednictvím daňové reformy, soudržnost prostřednictvím reforem sociálních systémů a razantní posílení občanské společnosti. Určitě lze přijít s jinou sadou nápadů.

Už by to ale odstřelované liberální demokracii chtělo pomalu dát zase konkrétní programový obsah, za kterým se utvoří silný konsenzus. Jinak se Česko definitivně změní v neliberální demokracii a v Indexu demokracie se propadneme k polským a maďarským sousedům.