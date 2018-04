HN: Jak se to přihodí, že se úspěšný vědec odstěhuje z města a stane se z něj zemědělec?

V necelých pěti letech nám na rakovinu zemřela naše první dcera. Byl to hrozný stres a já zjistil, že se na vědu nemůžu soustředit. Vůbec jsem nedokázal přemýšlet, potřeboval jsem dělat něco rukama.

HN: Proč padla volba na statek v Benešově u Černovic?

Statek patřil manželce, vracel se zpět v restituci. V roce 1985, když bouchla jaderná elektrárna v Černobylu, byla žena v pátém měsíci těhotenství. Je to sice neprokázané, ale nepovažujeme za náhodu, že kolem nás i další děti ve stejném věku onemocněly různými typy rakoviny. Když jsme zjistili, že je dcera nemocná, chtěli jsme jít do lepšího prostředí.

HN: Takže jste se hned rozhodl dát se na farmaření?

Nikdy jsem vědu úplně neopustil, jen na ni teď mám méně času. Jenže když se pro něco rozhodnu, tak to chci dělat se vším všudy, musí to mít koncepci. Proto jsem se od začátku věnoval nejen farmaření, ale také jsem sháněl peníze na obnovu okolní krajiny. V letech 1993 až 1996 jsme ze státní pokladny získali na dotacích asi 10 milionů korun na meandrování potoků, na čistírnu odpadních vod pro celou obec, na zakládání luk s vyšší druhovou rozmanitostí, na výsadbu dřevin v krajině.

HN: Proč jste to všechno dělal?

Jsem pořád hlavně přírodovědec, takže chci, aby krajina, ve které žiji, vypadala lépe. Proto se také věnuji ekologickému zemědělství.

Sedlák s titulem Doktor přírodních věd Miroslav Šrůtek vystudoval ekologii rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako vědec v Botanickém ústavu Akademie věd ČR, kde se věnoval základnímu výzkumu. V roce 1995 získal doktorát na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. "Hodně jsem si to užíval, protože předtím jsem to měl od bolševika zakázané. Táta s komunisty pořád bojoval, tak jsem měl zpočátku problém dostat se i na střední školu. Dělal jsem napřed učňák, ale nakonec mě přijali na střední lesnickou školu a pak i na vysokou," říká zemědělec, který obhospodařuje 230 hektarů pozemků a stará se o 110 krav na statku v zapadlém koutu Vysočiny.

HN: Jak vypadal benešovský statek, když jste na něm začal hospodařit?

Hrozně. Tenhle statek zabrali v 50. letech komunisti. Byla tady stará stodola, kterou využívali pro mladý dobytek, ale nikdo to tu neudržoval. Takže když jsme sem přišli, byl to vlastně děsivý brownfield.

HN: Z čeho jste platili rekonstrukce?

Zažádali jsme o dotace, tenkrát byly vratné. Naštěstí nám nakonec polovinu odpustili, což bylo fajn. Hospodařili jsme tu od roku 1992, od začátku ekologicky. Pak jsme začali stavět a v roce 1994 jsme otevřeli kravín. K necelým 15 hektarům, které jsme dostali v restituci, jsme postupně koupili další pozemky od státu a lidí v okolí. Tenkrát to ještě šlo, teď už jsou pozemky tak drahé, že si jejich nákup může normální zemědělec dovolit jen těžko. Dnes máme 230 hektarů pozemků a 110 kusů převážně mléčného skotu.

HN: Pomáhají vám na statku vaše akademické vědomosti?

Myslím, že je to moje velká výhoda. Přemýšlím o věcech jinak než mí zemědělští kolegové, mám jiný typ znalostí, umím hledat optimální řešení a hlavně se ptám, když něco nevím. Akademické vzdělání mi nahrazuje ty generacemi předávané zemědělské zkušenosti, které tady po revoluci nikdo neměl. Ze začátku mě zemědělství ani moc nebavilo. Dělal jsem to proto, abych se nezbláznil. Ostatně nikdy jsem se nestal duší zemědělcem, pořád jsem přírodovědec. Asi by mě dokonce těšilo zase dělat v akademii naplno vědu, jenže teď už to ani nejde. Když si vezmete dotace, nemůžete za dva roky říct, že vás něco nebaví a že to balíte.

HN: Uživí taková farma rodinu?

Uživí, ale musím se ohánět. Nám se naštěstí daří prodávat naše produkty v biokvalitě z větší části do Německa.

HN: Proč je neprodáváte tady?

Protože je téměř nikdo nechce. Dříve přijeli s cisternou z Madety a přidali moje biomléko za pár korun do mléka z konvenčních chovů. Biopotraviny v Česku kupuje jen omezená skupina lidí, hlavně mladí ve větších městech. Není divu. V Německu, kde se každý rok zvyšuje zájem o potraviny v kvalitě bio o osm až deset procent, stojí bioprodukty jen o něco málo více než běžné zboží. U nás je předražují obchodníci a někdy i farmáři.

HN: Vy také?

Já neprodávám hotové výrobky. Prodávám syrové mléko, jehož cenu určuje mlékárna. Stejně je to s obilím, cenu určuje odběratel.

HN: Jak se vám podařilo proniknout na německý trh?

Kdybych se o to pokoušel sám s tisícem litrů mléka za dva dny, asi by se němečtí odběratelé se mnou vůbec nebavili. Spojilo se nás ovšem několik farmářů s bioprodukcí a v roce 2012 jsme vytvořili družstvo České Biomléko.

HN: Proč je pro vás tak důležité věnovat se právě ekologickému zemědělství?

Je to jeden z mála rozumných způsobů, jak zachovat zemědělství a okolní krajinu. Půda je chemií tak zničená, že nakonec přestane rodit. Takže podle mě je jedinou cestou úplně přestat chemizovat. Vychází to dobře i ekonomicky. S kolegou z družstva, který byl léta konvenčním agronomem, jsme spočítali, že při aktuálních cenách mléka a obilí se dostaneme i při nižších výnosech plodin v ekologickém zemědělství na stejné peníze jako při konvenčním zemědělství. Hodně se totiž ušetří za agrochemii, která je hrozně drahá.

HN: Proč tedy zemědělci stále používají chemii na polích?

Protože se bojí opustit naučené postupy? Protože je nikdo nemotivuje? My se snažíme kolegy přesvědčit přes peníze. Nabízíme jim, aby přešli na ekologické zemědělství, že budou mít za své produkty více. Prioritně totiž příroda nikoho nezajímá.

HN: Jaké jsou hlavní zásady ekologického zemědělství vedle toho, že na pole vozíte hnůj místo chemie?

Když vynecháte chemii, často využíváte mechanické ošetřování plodin, specifické osevní postupy a podobně. Příkladem může být použití prutových bran na potlačování plevelů. Ty mohu vytrhat a nemusím je likvidovat zbytečnými pesticidy. Protože je v naší oblasti kyselá půda, což není pro zemědělce žádná hitparáda, používáme na snížení kyselosti mletý vápenec. Zvyšování pH je důležité mimo jiné pro uvolňování živin a jejich zpřístupnění pro rostliny. Jelikož musíme chránit vodu v krajině, částečně jsem narušil meliorace a neodvodňuji mokřady. Abych ještě omezil ztráty vody z půdy, bylo by vhodné snížit produkci plodin typu obilnin, protože příliš nepřispívají k zadržování vody v krajině. Částečně i proto vkládáme do osevního postupu směsi jetelotrav na ornou půdu. Navíc tím získáváme více objemového krmiva, jehož se nám z luk v posledních několika suchých letech nedostává. Jádra, respektive obilnin zase tolik nepotřebuji a už teď nadvýrobu vyvážím.

HN: Není vám líto, že vaše bioprodukce nezůstane doma?

Většině Čechů je jedno, jestli jedí chemicky ošetřené potraviny, či nikoliv. A ti, kterým na tom záleží, se ke zdroji biopotravin dostanou. Mohou si například koupit německé biovločky, možná vyrobené z mého bioobilí.

HN: Má to nějaké řešení?

Jedním z východisek je, že se stát začne více angažovat v propagaci bioproduktů. V současnosti se k tomuto účelu vyčlenilo asi 30 milionů korun. Důležité však je, aby se nejednalo pouze o časově omezenou akci. Obávám se také, že premiéra v demisi Andreje Babiše ekologické zemědělství moc nezajímá. Považuju za průšvih, že firmy jeho svěřenských fondů mají velký podíl na trhu s potravinami. On totiž určitě žádný ekologický farmář není, a přitom je to největší zemědělec v zemi. Navíc vlastní továrny na výrobu zemědělských chemikálií, což je strašidelné. Logicky tak může být hlavní brzdou toho, aby se stát v zemědělství začal chovat udržitelně. V době, kdy si malí farmáři se vztahem k půdě nemohou dovolit kvůli vysokým cenám pořídit další pozemky, skupuje Andrej Babiš celé zemědělské podniky. A stejně jako velká družstva likvidovala krajinu a potažmo české zemědělství v minulosti, tak ji velká družstva a akciovky likvidují dnes. Je neuvěřitelné, že lidé tohle nevidí.

HN: Jaké jsou další hrozby pro české zemědělství?

Nedostatek lidí. Proto farmy často omezují živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě si pomůžete stroji, v živočišné potřebujete lidi ochotné pracovat a ti se vytrácejí. Točit volantem na poli půjde kdekdo. Práci ve stáji se ale zejména muži vyhýbají. Situace v zemědělství je ale navíc komplikovaná mnohdy zvláštním přidělováním dotací. Vysvětleme si to třeba na mléce. Stát klidně poskytne finanční prostředky na výstavbu velkých kravínů v době, kdy lze opět předpokládat nadbytek mléka. My se řítíme do další mléčné krize, a když se projedete českou krajinou, vidíte plno nových kravínů. Na co? Pak se ještě navíc zjistí, že do těch kravínů chybí lidi. Ti se sice dají částečně nahradit dojicími roboty, ale ne zcela. Nicméně zejména nové výstavby velkokapacitních stájí vedou k nadprodukci hlavně konvenčního mléka, jehož cena v opakujících se periodách výrazně klesá. Lepším řešením by samozřejmě byla nižší produkce kvalitnější suroviny, tedy biomléka. A do toho zpracovatelé stále zvyšují ceny konečných produktů.

HN: Nedostatek lidí pomůže nahradit technika?

Částečně. Taky si teď pořizuju robota na dojení, abych nahradil minimálně jednu pracovní sílu. Ušetřené mzdové prostředky budou sloužit na částečnou úhradu úvěru, kterým kryji nedotovanou část investice. Mám rád technické prostředky, které nám ulehčují práci. Bez těch se farma neobejde. Máme několik traktorů, abychom zvládali jak živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Problémem u nové techniky je její často zbytečná sofistikovanost, kterou řada zaměstnanců zemědělských podniků nezvládá. Firmy se předhánějí, kdo umístí například do traktoru více elektroniky, a vy pak do drahého stroje posadíte místního maníka, který − místo aby se poradil − bude tak dlouho zkoušet různá tlačítka, až ten stroj zničí.

HN: Vysokoškolák asi nechce jezdit traktorem, nebo ano?

Absolvent vysoké školy zemědělské často ani nechce pracovat v zemědělství, chce jen udělat nějakou jednoduchou vysokou školu a případně skončit jako bankovní úředník. Nicméně my v rodině považujeme vzdělání za důležité. Mám tři dcery, dvě jsou lékařky a třetí studuje bioinformatiku. Bez ohledu na to, co člověk v životě dělá, mu studium na vysoké škole dá rozhled a jistou samostatnost. Pak může jezdit třeba traktorem.

HN: Máte tedy jasno o svém nástupci?

To nemám. Mně to ale nevadí. Manželka už plánuje, že si sem na důchod pořídíme ke kravám ještě slepice. Takže to budeme dělat, dokud budou stačit síly a bude nás to bavit. A pak najdeme někoho, komu farmu předáme, popřípadě si seženeme nejakého správce. Někoho, kdo tady udrží ekologické zemědělství.

HN: Neměl byste farmu prodat prostě tomu, kdo dá více?

To nemyslíte vážně! Nechci, aby se chemizovaly pozemky, které jsem udržel jakž takž čisté. Jsme věřící rodina. A člověk samozřejmě neví, co s ním bude po smrti. Třeba se na to budu odněkud dívat a štvalo by mě, kdyby tu někdo ničil to, co jsme roky budovali.

