Kovosvit MAS

◼ Výroba obráběcích strojů ve Zlíně začala v roce 1936, v roce 1938 se ale strojírna MAS dostala do potíží se získáváním pracovních sil. Vedení firmy zvažovalo přenesení výroby do jiného regionu – na Slovensko.

◼ Události po 15. březnu 1939 změnily plány Moravských akciových strojíren. Ředitel Bohuslav Ševčík nakonec vybral území v katastru Velkého dvora poblíž Sezimova Ústí. Výroba začala v prosinci 1939.

◼ V roce 1949 vzniká národní podnik Kovosvit Sezimovo Ústí, v té době zde pracovalo již 1700 zaměstnanců.

◼ V 90. letech podnik prošel restrukturalizací a zásadní změnou výrobního sortimentu spojenou s přechodem na CNC řídicí systémy, umožňující plně automatický provoz strojů.

◼ V září 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost Industry Innovation průmyslníka Jaroslava Strnada.

60 milionů korun

musela loni firma Kovosvit MAS oželet na tržbách kvůli nedostatku zaměstnanců.