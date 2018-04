Tempo růstu cen bylo v posledních letech na minimech nejen v Česku, ale také v okolních zemích Evropy a v Americe. Téměř nulový růst cen spojený s rychlým zvyšováním úrovně HDP a mezd značně zvyšuje koupěschopnost obyvatelstva. Vyšší spotřeba pak vytváří poptávkovou inflaci, což bylo vidět na loňských datech. Inflace se v Česku oproti roku 2016 více než ztrojnásobila na 2,5 procenta.

Mzdy však rostly výrazně rychleji, a to o sedm procent, čímž se celková koupěschopnost obyvatelstva dále zvyšovala. Vliv vysoké spotřeby domácností by se tak měl projevit na růstu cen i v tomto a následujícím roce.

Průměrný roční růst nominálních mezd činí od začátku tohoto století 4,9 procenta, zatímco průměrná meziroční míra inflace dosáhla 2,1 procenta.

Protože nominální mzdy rostou výrazně rychleji než inflace, dá se říci, že zvyšování příjmů lidí dlouhodobě a s přehledem inflaci poráží, a zvedá tak kupní sílu spotřebitelů.

Překonat inflaci nebylo v posledním období nijak náročné ani v oblasti investování. Platilo to zejména u světových akciových indexů, kde stačilo držet nízkonákladové indexové fondy kopírující trh, nebo u podnikových dluhopisů. Běžné bankovní produkty jako například spořicí účty nebo termínované vklady naopak za inflací na první pohled stále hluboce zaostávají. Je tomu ale opravdu tak?

I když celková inflace dosahovala velmi nízké hodnoty, řada položek z kategorie služeb i zboží zaznamenala v posledních letech mnohem vyšší růst cen. Skutečná inflace proto může být pro velké množství obyvatel mnohem vyšší, než se zdá. Závisí to především na konkrétních spotřebitelských návycích.

Koupěschopnost značné části obyvatelstva tak mohla navzdory výraznému růstu mezd poklesnout. Agregovaná data o růstu cenové hladiny pak mohou u těchto lidí vzbudit mylný dojem růstu jejich kupní síly a povzbudit je k dalšímu utrácení. Například v roce 2016, kdy byla inflace na úrovni 0,7 procenta, podražil sýr o 30 procent a máslo téměř o pětinu.

Seznam produktů, které podražovaly významněji, než se zvyšovala inflace, by mohl dále pokračovat. Co má ale největší dopad na spotřebitele, je kvůli jejich různým preferencím a zvyklostem obtížné určit.

V porovnání s rokem 1993, kdy spotřebě dominovalo bydlení a potraviny, se poměr těchto položek snížil a do popředí vstoupily různorodé služby. Ty podražily v roce 2016 o 4,1 procenta, zatímco potraviny přidaly dokonce 6,4 procenta. V obou případech jde o čísla výrazně vyšší, než je míra inflace.

Skutečnost by tak možná lépe odráželo sledování nárůstu cen položek nejdůležitějších pro spotřebitele a jejich následné porovnání s růstem mezd nebo výnosem aktiv. Mělo by jít zejména o potraviny a základní každodenní produkty. Stále větší roli budou pro sledování změn koupěschopnosti obyvatel hrát služby.

Spotřebitelům by zkrátka nemělo stačit pouze to, že tempo růstu jejich mezd či výnos aktiv překonává inflaci. Pro zachování reálné koupěschopnosti by totiž musely mzdy růst zpravidla mnohem víc a finanční aktiva nabízet ještě atraktivnější výnosy.

