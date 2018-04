Tempo růstu cen se loni poprvé po pěti letech vyšplhalo nad dvě procenta. Lidé, kteří chtějí, aby jejich úspory neztrácely na kupní síle, tak musí kvůli rostoucí inflaci znovu více přemýšlet nad tím, jak výhodně spořit či investovat. Stávající úroky na běžných, spořicích či termínovaných účtech na překonání inflace zdaleka nestačí. Podle investičního specialisty společnosti Broker Consulting Libora Plimla se ani nedá čekat, že by banky v blízké budoucnosti začaly vklady lépe zhodnocovat. Klíčem k poražení inflace tak podle Plimla dál zůstává hlavně pravidelné a dlouhodobé investování.

HN: Co si mají lidé nejvíce hlídat, když chtějí, aby jejich úspory a investice porážely inflaci?

Každý investor si řídí svoje očekávání podle objemu peněz, časového horizontu a míry rizika, které je ochoten absorbovat. Někomu stačí, když s inflací uhraje remízu, jiný bude cílit na vyšší zisk. Od toho se pak odvíjí i nástroje, které bude používat.

HN: Řekněme, že chci porážet inflaci každý rok…

Pokud uvažujeme dlouhodobou průměrnou inflaci na úrovni 2,5 procenta, tak na trhu nenajdete žádné bezrizikové nástroje, které by ji dokázaly každoročně porážet. Taková jistota neexistuje.

Libor Pliml (47) Investičním specialistou finanční skupiny Broker Consulting je už více než šest let. Předtím pracoval pět let jako provozní ředitel výrobce výtahů Kone. V minulosti byl také deset let obchodním ředitelem pro Česko a Slovensko ve společnosti Hilti, jež vyrábí nářadí.

HN: A pokud bude řeč o průměru za delší dobu?

Pak mohu kalkulovat s průměrným zhodnocením ve výši pěti nebo šesti procent ročně, ale musím počítat s tím, že v průběhu času bude hodnota investice kolísat. Tudíž nesu riziko, že zrovna ve chvíli, kdy budu tyto odložené prostředky potřebovat, mohou vykazovat i ztrátu. To spoustu lidí odradí.

HN: Nemají dostatečnou rezervu na to, aby si mohli dovolit peníze odložit na dostatečně dlouhou dobu?

Pokud lidé mají dost velké rezervy, většinou volí jistotu. Peníze nechávají ležet na běžném nebo spořicím účtu, kde jsou dnes rádi za roční zhodnocení 0,2 nebo 0,3 procenta. To ale není nástroj na poražení inflace. Když chcete porazit inflaci, musíte se rozhodnout, zda spořit, nebo investovat. Spoření je jistota, u které se ale nedaří inflaci porazit téměř nikdy. Investování naopak nese určitá rizika, ale výměnou za to mohu být velice úspěšný. Zvlášť pokud budu investovat pravidelně a dlouhodobě, což znamená nad deset let.



HN: Nízké zhodnocování peněz v bankách vedlo ke zvýšenému zájmu lidí o podílové fondy. Ty jsou zpravidla rizikovější, protože často obsahují akciovou složku. Jak se na tento trend díváte?

Objem peněz v podílových fondech sice vzrostl, ale vklady klientů v bankách se zvýšily ještě víc. Takže se nedá říci, že by došlo k nějakému dramatickému přesunu lidí k investování. Naopak bych čekal, že když se trhům daří, bude investovat mnohem více lidí. Výsledek v Česku je však takový, že čím dál víc peněz zůstává uloženo v bankách na produktech s de facto nulovým výnosem.

HN: Znamená to, že Čechy nezajímá, co se s jejich penězi děje?

Spíše si myslím, že se spousta lidí bojí neznámého. Než aby přijali mírnou míru rizika, volí takzvaně jistotu a nechávají peníze ležet v bance. A co si budeme namlouvat, banka si to riziko na sebe vezme, protože s ním umí zacházet. Ty peníze zhodnotí a výnos si nechá.

HN: Lidé tedy vědomě nechají peníze prodělávat, či jen nemají dostatečné povědomí o alternativách?

Hodně lidí to vůbec neřeší. Jsou rádi, že nějakou rezervu mají, nebo využijí to, co je jim známé. Ať už jde o stavební spoření nebo spořicí účet. Vlastně ani nepřemýšlí nad tím, co budou jejich peníze dělat v delším časovém horizontu. Zkrátka nedomýšlí důsledky inflace, která jim po dvaceti letech může snížit kupní sílu úspor o čtyřicet procent.

HN: Protože nemají dostatečnou finanční gramotnost?

Spíše jsou zaměstnáni něčím jiným. Jsou odborníky v jiném oboru nebo se soustřeďují na svoji práci a na získávání peněz. Daleko méně už ale přemýšlí o tom, jak by zachovali jejich hodnotu, případně jak by ty peníze mohly pracovat pro ně.

HN: Jak se nyní díváte na investice do akcií? Posledních několik měsíců sílí hlasy, že jsou akcie už předražené a že se blíží jejich pád…

Můj pohled je jednoznačný. Většina klientů nemá dost velkou hotovost na to, aby mohla jednorázově obchodovat s akciemi a zároveň zajistit, aby to bylo bezpečné. Tedy buď nakoupit široce diverzifikované akciové portfolio a to držet dostatečně dlouho, či se zaměřit na dividendové tituly a využívat hlavně dividendu. Chci-li navíc obchodovat s akciemi, musím se tomu aktivně věnovat a sledovat trhy. Pro klienty, kteří nemají dost peněz a času, jsou jednoznačnou cestou podílové fondy.

HN: I ty ale investují do akcií…

Ano, ale já klientům doporučuji pravidelné a dlouhodobé investování. Programy, které jsou na 10, 15 nebo i 20 let a obsahují akciovou složku, mohou klienta zabezpečit na důchod i přesto, že jsou dnes akcie nahoře. Jestliže přijde nějaký propad na trzích, a on přijde, protože trhy rostou od poslední finanční krize už deset let, může to být příležitost na propadu trhů vydělat.

HN: Pokud do podílového fondu vstoupím teď, tak přece s propadem akcií prodělám také…

Pokud půjde o pravidelné investování, budete po propadu nakupovat takzvaně ve výprodeji, se slevou. Trhy se nakonec oživí po každé korekci. A v tu chvíli budete zhodnocení realizovat daleko rychleji než na konstantním růstovém trhu. Jednorázovou investici do akciového portfolia bych dnes klientům naopak nedoporučoval, pokud nemají jistotu, že ty peníze nebudou dalších deset až patnáct let potřebovat.

HN: Řada lidí v posledních letech volila pro zhodnocení peněz nákup bytu v kombinaci s levnou hypotékou. Jak se na investice do nemovitostí díváte nyní? Vyplatí se ještě?

Pokud je koupě bytu investicí do mého vlastního bydlení, tak hypotéku i při stoupajících úrokových sazbách a zdražujících se nemovitostech pořád považuji za dobrý dluh. Klientovi do budoucna vytváří majetek a dává mu jistotu, že ve stáří nebude muset platit nájem.

HN: A když už mám vlastní bydlení a byt chci koupit na pronájem?

Pořád si myslím, že to bude dobrá investice, ale je třeba zvážit rizika. Růst cen nemovitostí pravděpodobně zpomalí, a pokud budu byt pronajímat, musím počítat i s náklady na údržbu nebo s tím, že nebudu mít stoprocentní obsazenost. Také se může stát, že mi někdo z nájemníků nebude platit. Pokud se bavíme o koupi investičního bytu na hypotéku, tak bych byl ale velmi obezřetný. Úrokové sazby na hypotékách půjdou nahoru, a pokud nemám v rodině jiný zdroj na placení hypotéky než ten nájem, tak bych takovou investici nedoporučil.

HN: Kromě financování bydlení většina lidí s poradci řeší i zajištění na penzi. Na co se má zaměřit člověk, který chce přemýšlet nad tím, jak se dobře zajistit na stáří?

Primárně je dobré, že lidé už začali přemýšlet o tom, že ve stáří se nebudou moci spoléhat na stát. Všech klientů se ptám, jestli důvěřují státu, že se o ně ve stáří postará. Za posledních šest let jsem nedostal kladnou odpověď. Lidé vědí, že se budou muset postarat sami. Někteří pouze vědí, a ta menší část z nich pro to začala i něco dělat. Když se na to díváme prostřednictvím produktů, tak stát udělal dvě podpory. Jednak zvýšil příspěvky na penzijní připojištění a možnost daňových odečtů na to, co si lidé sami ukládají. Kromě toho u zaměstnavatelů navýšil limit pro to, čím přispívají zaměstnancům na penzi oni.

HN: Větší část lidí tedy nedělá nic, ačkoli ví, že se o ně stát nepostará. Čím to je?

Myslím si, že nemají potřebné informace, respektive si nedokážou představit, že by mohli naspořit nějakou významnější částku. A pak ani nevědí kde. Když už někdo tuší, že podílové fondy jsou, tak pro spoustu lidí je fond neznámé slovo, kterého se bojí, a tak to raději nechtějí.

HN: Projevila se nějak na přístupu Čechů k investování finanční krize?

Myslím, že celkově přinesla velkou příležitost, aby lidé viděli, jak finanční trhy vůbec fungují. Pro Čechy to byla vlastně první přímá konfrontace s tím, že trh někdy roste a někdy klesá. Protože do té doby v tom byly jen instituce a jen velmi málo individuálních investorů. Jak říkáme my, když už o tom mluví i Lucie Borhyová v televizi, tak to asi je něco důležitého. Ale nešlo jen o to, připomenout si smutné příběhy, kdy někdo utrpěl ztrátu, ale zároveň se lidé dozvěděli, že krize vytváří nové příležitosti.

Související